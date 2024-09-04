Ще одну родину із трьома дітьми вдалося повернути на підконтрольну Україні територію
З тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути ще одну українську родину із трьома дітьми.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Сімʼя виховує двох хлопчиків та дівчинку, яким від 12 до 16 років. Боячись, що дітлахів заберуть до інтернату, батьки були змушені віддати їх до російської школи. Там так звані "вчителі" промивали малечі мізки російською пропагандою. Тож батьки ухвалили рішення виїхати на підконтрольну Україні територію", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, нині діти й дорослі перебувають у безпеці, де отримують необхідну допомогу від відповідних служб.
Прокудін додав, що родину вдалося повернути завдяки роботі волонтерів "Save Ukraine".
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