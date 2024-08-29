Ще 14 дітей повернули з тимчасово окупованих територій в Україну. ФОТОрепортаж

29 серпня в Україну вдалося повернути декілька родин із тимчасово окупованої території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це у своєму телеграм-каналі написав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Сміливі родини із підлітками та зовсім маленькими дітьми здійснили сміливий крок опору, який показує непохитність українського духу. Вони здолали чимало труднощів, щоб опинитися на підконтрольній Україні території.Зокрема одна з родин, яка не сприймала нового "безладу" російської влади, кілька разів намагалася виїхати з ТОТ самотужки. Однак її під супровід погроз без пояснення повертали назад. Інша ж родина взагалі переховувалася від росіян через свою проукраїнську позицію. На щастя, це вже позаду і наш Офіс зміг допомогти нашим громадянам", - розповів Лубінець.

Під час спілкування з працівниками Офісу омбудсмена, люди розповіли, що боялися вийти на вулицю, не могли знайти роботу без "російського" паспорта, отримували погрози про вилучення майна та позбавлення батьківських прав, не мали права вибору у школах та ставали учасниками безпідставних обшуків власних помешкань. Знайдені українські книги – спалювали, цінне майно – вилучали. "Нова" влада не обмежувала себе ні в чому.

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"Тож ухвалили правильне рішення – виїхати з ТОТ, чим здійснили розумний вибір на користь безпеки, свободи та гідного майбутнього, що відображає силу та незламність українського народу. Нині чимало з повернутих дітей потребує влаштування до школи, психологічної та гуманітарної допомоги, соціальної інтеграції. Тож держава спільно з громадськими та благодійними організаціями надаватимуть все необхідне для того, аби забезпечити стабільне середовище для зростання маленьких українців.", - зазначив Уповноважений.

Також Дмитро Лубінець висловив вдячність БФ "Право на захист", "Карітас", "Рокада", "Посмішка", "Правозахисній групі "СІЧ", ГО "Атаман", Координаційному центру з розвитку сімейного виконання та догляду дітей та державним органам, які долучилися до реінтеграції та допомоги родинам.

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