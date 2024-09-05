На фронте за сутки - 138 боестолкновений. Более 50 из них - на Покровском направлении, - Генштаб
За минувшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений. Враг наиболее активно штурмует на Покровском, Лиманском и Кураховском направлениях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
Вчера, 4 сентября, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара 14 ракетами, 72 авиационных ударов, задействовав, в частности, 100 КАБов. Кроме этого, совершил более 4100 обстрелов, 107 из них - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Новая Слобода, Ямполь, Юнаковка Сумской области; Токаревка, Кругляковка Харьковской области; Макеевка, Невское Луганской области; Новосадово, Часов Яр, Дружба, Дылиевка, Торецк, Гродовка, Михайловка, Георгиевка, Красногоровка, Украинск, Богоявленка, Угледар Донецкой области.
Боевые действия на востоке
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло два боевых столкновения. Все - в районах Волчанска. Оккупанты активно задействовали для ударов БПЛА.
На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 17. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника у Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестового и Мясожаровки.
На Лиманском направлении наши войска остановили 27 атак оккупантов неподалеку Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Торского.
На Сиверском направлении Силы обороны Украины отбили четыре штурмовых действия. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении украинские воины остановили шесть попыток противника прорвать нашу оборону. Основные усилия оккупанты, при поддержке авиации, прикладывали в районе Часова Яра и Калиновки.
Захватчики вчера продолжали активно действовать на Торецком направлении. В общем, враг 15 раз проводил атаки на позиции наших защитников в районах Нелиповки, Торецка и Нью-Йорка. Наносил авиаудары КАБами.
На Покровском направлении украинские воины отбили 52 штурма и атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродовки, Гродовки, Селидово, Николаевки и Миролюбовки, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.
На Кураховском направлении Силы обороны остановили вражеские атаки вблизи Георгиевки, Константиновки и Красногоровки, где враг 46 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Времевском направлении противник совершил четыре штурма наших позиций возле Константиновки и Водяного.
Ситуация на юге и севере
На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения в районах Работино и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с занимаемых рубежей. Пять атак россиян успеха не имели.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка - без особых изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области.
На границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты сохраняют военное присутствие, обстреливают населенные пункты с территории РФ, проводят диверсионно-разведывательную деятельность против Украины.
Удары по врагу
Почти вдоль всей линии соприкосновения продолжаются бои. Украинские воины сдерживают вражеские атаки. Ведут, истощая силы противника, боевую работу наша артиллерия, разведка, авиация и беспилотные системы.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по скоплениям живой силы противника, двум средствам ПВО и еще двум важным объектам противника.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, 21 боевую бронированную машину, 31 артиллерийскую систему, 42 БПЛА оперативно-тактического уровня, 7 ракет, 37 автомобильной и десять единиц специальной техники.
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Торецький напрямок.
У селищі Дружба російські війська закріпилися вздовж вулиць Леоніда Каденюка, Дружна та Дальня на глибину до 600 метрів.
У Торецьку тривають бойові зіткнення в районі виправної колонії №2, за «Мікрорайоном №1» та в районі терикону шахти «Нова».
Курахівський напрямок.
ЗСУ відбили низку атак у східній частині Максимільянівки та в районі села Костянтинівка.
Вугледарський напрямок.
Тривають бої за Водяне, шахту «Південнодонбаська №1» та в районі Пречистівки. Противник має частковий успіх.
На північ від Новомайорського і на південь від Пречистівки противник просунувся в районі балки та лісосмуг на ділянці шириною до 4 км на глибину до 1.9 км.
Куп'янський напрямок.
На південний захід від Лимана Першого дроноводи ЗСУ атакували позиції противника термітними ************ в лісовому масиві на захід від залізниці.
📍49.77534, 37.67378
У районі Піщаного та Стельмахівки тривають бойові зіткнення різного ступеня інтенсивності.