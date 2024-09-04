В течение суток враг 49 раз атаковал на Покровском направлении и 46 - на Кураховском, - Генштаб

В настоящее время произошло 164 боевых столкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активен на Купянском, Лиманском и Торецком направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

За сегодня противник нанес по территории Украины один ракетный удар с применением 13 ракет, 57 авиационных ударов (задействовал, в частности 71 КАБ), использовал для поражения 334 дроны-камикадзе. Осуществил более 2500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг один раз атаковал неподалеку Волчанска. Боевое столкновение продолжается.

По предварительным подсчетам в настоящее время потери агрессора за сегодня составляют 57 военных убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили две единицы автомобильной техники и 32 БпЛА, кроме того повреждены четыре артиллерийских системы и два автомобиля.

На Купянском направлении враг в течение дня 15 раз пытался продвинуться вперед неподалеку Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестово и Мясожаровки. Четырнадцать атак противника отражено Силами обороны. Бой продолжается в районе Лозовой.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Торского. До сих пор продолжается пять боестолкновений, остальные - наши воины остановили.

На Сиверском направлении враг два раза в течение дня безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в четыре боевых столкновения. Две атаки вблизи Часова Яра и Калиновки захлебнулись. Два боестолкновения продолжаются. Захватчики несут потери.

На Торецком направлении наши войска отражали 12 атак противника вблизи Нелиповки, Торецка и Нью-Йорка. Восемь атак отбиты, продолжаются бои в четырех локациях. Ситуация контролируется.

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Враг 49 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродовки, Гродовки, Селидово, Николаевки и Миролюбовки 47 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Две атаки продолжаются.

Противник несет значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 200 оккупантов, 98 из них - безвозвратно. Уничтожено четыре, повреждено столько же автомобилей оккупантов и одна артиллерийская система.

На Кураховском направлении враг 46 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Георгиевки, Константиновки и Красногоровки, где украинские воины отражали 42 атаки, четыре боестолкновения продолжаются.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении наши войска отражали три атаки противника, вблизи Константиновки и Водяного - две атаки остановлены, еще одна продолжается.

Два раза оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Ореховском направлении вблизи Работино и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Пять неудачных попыток штурмовать позиции украинских воинов было осуществлено агрессором в течение дня.

Сегодня за эффективную и профессиональную боевую работу следует отметить воинов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ, которые эффективно уничтожают врага, наносят ему непоправимые потери в живой силе и технике.

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