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Наши защитники на танке и БМП уничтожают позиции и занятые врагом здания на Покровском направлении. ВИДЕО

Воины 14-й бригады оперативного назначения НГУ имени Ивана Богуна "Червона калина" на танке и БМП уничтожают позиции и занятые врагом здания на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский танк Т-72 уничтожили бойцы подразделения "BULAVA" дроном "Дикий Шершень". ВИДЕО

Автор: 

танк (2256) ВСУ (6587) БМП (401)


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