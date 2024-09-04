Наши защитники на танке и БМП уничтожают позиции и занятые врагом здания на Покровском направлении. ВИДЕО
Воины 14-й бригады оперативного назначения НГУ имени Ивана Богуна "Червона калина" на танке и БМП уничтожают позиции и занятые врагом здания на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
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Luiza
показать весь комментарий04.09.2024 19:09 Ответить Мне нравится 3
Devid Dyxovni
показать весь комментарий04.09.2024 20:08 Ответить Мне нравится 0
Григорій Максимець #495383
показать весь комментарий04.09.2024 20:27 Ответить Мне нравится 1
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