Наші захисники на танку та БМП нищать позиції та зайняті ворогом будівлі на Покровському напрямку. ВIДЕО
Воїни 14-ої бригади оперативного призначення НГУ імені Івана Богуна "Червона калина" на танку та БМП нищать позиції та зайняті ворогом будівлі на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
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Luiza
показати весь коментар04.09.2024 19:09 Відповісти Мені подобається 3
Devid Dyxovni
показати весь коментар04.09.2024 20:08 Відповісти Мені подобається 0
Григорій Максимець #495383
показати весь коментар04.09.2024 20:27 Відповісти Мені подобається 1
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