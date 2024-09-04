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Наші захисники на танку та БМП нищать позиції та зайняті ворогом будівлі на Покровському напрямку. ВIДЕО

Воїни 14-ої бригади оперативного призначення НГУ імені Івана Богуна "Червона калина" на танку та БМП нищать позиції та зайняті ворогом будівлі на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Дивіться: Прикордонники взяли у полон російського штурмовика на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

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танк (2067) ЗСУ (7545) БМП (411)


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04.09.2024 19:09 Відповісти
Есть польский фильм Четыре танкиста и собака.
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04.09.2024 20:08 Відповісти
Файно. Може так до Краснодону та Ізварінне треба йти?
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04.09.2024 20:27 Відповісти
 
 