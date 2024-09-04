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Прикордонники взяли у полон російського штурмовика на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Аеророзвідники бригади "Помста" взяли у полон російського штурмовика на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прикордонники розрахунку аеророзвідки 4-ої комендантури швидкого реагування поповнили обмінний фонд після невдалої атаки росіянами українських позицій. 

Також дивіться: Зачистка окопів і знешкодження штурмової групи росіян розвідниками бригади НГУ "Рубіж" на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) полон (1562)


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То кричав ГОЙДА!! То ось тобі, уже і ПОЛОН!
А на гачок натиснути, за прутіна+матвієнчиху з патрушевим! Забув, певно..
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04.09.2024 20:12 Відповісти
замполит недоработал....
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05.09.2024 08:36 Відповісти
 
 