Прикордонники взяли у полон російського штурмовика на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Аеророзвідники бригади "Помста" взяли у полон російського штурмовика на Куп’янському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, прикордонники розрахунку аеророзвідки 4-ої комендантури швидкого реагування поповнили обмінний фонд після невдалої атаки росіянами українських позицій.
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А на гачок натиснути, за прутіна+матвієнчиху з патрушевим! Забув, певно..