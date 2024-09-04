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Пограничники взяли в плен российского штурмовика на Купянском направлении. ВИДЕО

Аэроразведчики бригады "Помста" взяли в плен российского штурмовика на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пограничники расчета аэроразведки 4-й комендатуры быстрого реагирования пополнили обменный фонд после неудачной атаки россиянами украинских позиций.

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Автор: 

Госпогранслужба (6432) плен (2610)


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То кричав ГОЙДА!! То ось тобі, уже і ПОЛОН!
А на гачок натиснути, за прутіна+матвієнчиху з патрушевим! Забув, певно..
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04.09.2024 20:12 Ответить
замполит недоработал....
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05.09.2024 08:36 Ответить
 
 