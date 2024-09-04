Пограничники взяли в плен российского штурмовика на Купянском направлении. ВИДЕО

Аэроразведчики бригады "Помста" взяли в плен российского штурмовика на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пограничники расчета аэроразведки 4-й комендатуры быстрого реагирования пополнили обменный фонд после неудачной атаки россиянами украинских позиций.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минометные расчеты накрыли огнем вражеские позиции на Волчанском направлении. ВИДЕО