Пограничники взяли в плен российского штурмовика на Купянском направлении. ВИДЕО
Аэроразведчики бригады "Помста" взяли в плен российского штурмовика на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пограничники расчета аэроразведки 4-й комендатуры быстрого реагирования пополнили обменный фонд после неудачной атаки россиянами украинских позиций.
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А на гачок натиснути, за прутіна+матвієнчиху з патрушевим! Забув, певно..