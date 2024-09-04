Враг пытался продвинуться в районе Торецка, - Генштаб

За прошедшие сутки, 3 сентября 2024 года, на фронте произошло 207 боевых столкновений. Более половины из которых - на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 86 авиационных ударов, в частности сбросил 123 КАБа. Кроме этого, совершил 4205 обстрелов, из них 97 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1406 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Эсмань, Усок, Юнаковка, Сумы, Макарово, Малое Веселое, Петропавловка, Боровая, Ступочки, Григорьевка, Белая Гора, Часов Яр, Дачное, Константиновка, Дилиевка, Торецк, Александрополь, Селидово, Мирноград, Антоновка, Угледар, Шахтерское, Пятихатки, Томарино, Берислав, Тягинка, Выровка и Николаевка.

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Удары по врагу

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника и одной понтонной переправе российских оккупантов.

Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1390 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 27 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем, 43 БпЛА оперативно-тактического уровня, 35 автомобилей и 12 единиц специальной техники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг четыре раза проводил наступательные и штурмовые действия в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло девяти. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Берестового, Стельмаховки, Синьковки, Глушковки и в сторону Лозовой.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении наши войска остановили 32 атаки противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Невского, Макеевки, Новосадового, Грековки и Дружелюбовки.

На Северском направлении Силами обороны отражено пять атак неподалеку Верхнекаменского, Спорного и Иванодарьевки.

"На Краматорском направлении украинские воины остановили восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часова Яра, Клещиевки и Андреевки. Ситуация контролируемая. Враг действовал при поддержке авиации - бил КАБами и НАРами в районы Ступочек, Григорьевки и Белой Горы", - говорится в сообщении.

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При поддержке семи ударов бомбардировочной авиации, враг семь раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка. Всего же на Торецком направлении направлении произошло 15 боестолкновений. Атаковал агрессор также в районах Нью-Йорка, Нелиповки, Курдюмовки и Щербиновки.

По данным Генштаба, на Покровском направлении наши защитники отражали 61 атаку противника. Враг пытается продвигаться неподалеку Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого и Селидово. Основные же усилия прикладывает в районах Новогродовки, Гродовки и Михайловки. Дважды нанес удары неуправляемыми авиаракетами по Александрополю, бомбил КАБами Селидово и Мирноград.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Галициновка, Украинск, Желанное, Красногоровка, Георгиевка и Константиновка. В целом оккупанты 50 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи. Задействовали бронетехнику - понесли значительные потери.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении противник совершил 10 попыток захватить наши позиции неподалеку Водяного, Константиновки и Угледара.

На Ореховском направлении вражеские подразделения шесть раз пытались продвинуться в районах Новоандреевки, Работино и Малой Токмачки.

Активизировались захватчики на Приднепровском направлении, здесь нашим защитникам пришлось отражать пять атак на позиции. Кроме того оккупанты задействовали авиацию для ударов по Николаевке, Томарино, Бериславу, Тягинке и Выровке.

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Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.