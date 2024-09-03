За сутки на фронте - 197 боестолкновений. Враг был активен на Кураховском, Времевском и Купянском направлениях. Самая горячая ситуация - на Покровском, - Генштаб

В течение суток 2 сентября на фронте зафиксировано 197 боевых столкновений, самая горячая ситуация была на Покровском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три удара, применив 33 ракеты, и 68 авиаударов, сбросив 77 КАБов. Кроме этого, совершил более 3900 обстрелов, из них 139 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Глухов, Белополье, Заруцкое Сумской области; Григорьевка, Дружба, Дачное, Торецк, Александрополь, Мирноград, Селидово, Константиновка, Богатырь Донецкой области; Новодаровка, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении произошло пять боестолкновений вблизи Волчанска.

На Купянском направлении шли 23 боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестово.

На Лиманском направлении враг 18 раз атаковал возле Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадово.

На Сиверском направлении наши воины остановили семь попыток противника прорвать оборону в районах Верхнекаменского, Выемки, Ивано-Дарьевки и Спирного.

На Краматорском направлении произошло восемь боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку Клещиевки, Калиновки, Часова Яра, Ступочек и Белой Горы.

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На Торецком направлении шло 18 боев, в частности, возле Торецка, Щербиновки, Романовки и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 56 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Крутой Яр, Гродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки и Михайловки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 39 атак противника вблизи Украинской, Георгиевки, Константиновки, Галициновки и Красногоровки.

На Времевском направлении российские захватчики совершили 21 наступательное действие у Водяного, Угледара, Константиновки и Пречистовки.

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Ситуация на юге и севере

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Удары по врагу

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме этого, поразили артиллерийскую систему и две понтонные переправы.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1360 человек. Также украинские воины обезвредили 10 танков, 35 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, 36 БПЛА оперативно-тактического уровня, 21 крылатую ракету, 47 автомобилей и девять единиц спецтехники оккупантов.

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