За добу на фронті 197 боєзіткнень. Ворог був активним на Курахівському, Времівському та Куп’янському напрямках. Найгарячіша ситуація - на Покровському, - Генштаб

Упродовж доби 2 вересня на фронті зафіксовано 197 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три удари, застосувавши 33 ракети, та 68 авіаударів, скинувши 77 КАБів. Крім цього, здійснив понад 3900 обстрілів, з них 139 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Глухів, Білопілля, Заруцьке Сумської області; Григорівка, Дружба, Дачне, Торецьк, Олександропіль, Мирноград, Селидове, Костянтинівка, Богатир Донецької області; Новодарівка, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку точилося 23 бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового.

На Лиманському напрямку ворог 18 разів атакував біля Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили сім спроб противника прорвати оборону у районах Верхньокам’янського, Виїмки, Івано-Дар'ївки та Спірного.

На Краматорському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Кліщіївки, Калинівки, Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

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На Торецькому напрямку точилося 18 боїв, зокрема, біля Торецька, Щербинівки, Романівки та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 56 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Крутий Яр, Гродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Михайлівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 39 атак противника поблизу Українська, Георгіївки, Костянтинівки, Галицинівки та Красногорівки.

На Времівському напрямку російські загарбники здійснили 21 наступальну дію біля Водяного, Вугледара, Костянтинівки та Пречистівки.

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Ситуація на півдні та півночі

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.

Удари по ворогу

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили артилерійську систему та дві понтонні переправи.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1360 осіб. Також українські воїни знешкодили 10 танків, 35 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 21 крилату ракету, 47 автомобілів та дев'ять одиниць спецтехніки окупантів.

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