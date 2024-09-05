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ВМС (1447) ПВО (2483) Керченский мост (385) Плетенчук Дмитрий (148)

Оккупанты размещают на Крымском мосту самые разные системы ПВО, даже выставочные, - Плетенчук

кримський,міст

Для защиты Крымского моста от украинских ударов, россияне размещают на нем различные системы противовоздушной обороны, даже выставочные комплексы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что на Крымском мосту можно увидеть самые разнообразные, доходит даже до выставочных комплексов. Оккупанты несмотря на все пытаются защитить мост.

"Россияне пытаются очень плотно запаковывать Крым именно средствами ПВО, поддерживать имидж "непотопляемого авианосца", как они его периодически называют. Их основная цель - оставить возможность использовать этот плацдарм для запуска ракет, оставить возможность использовать Крым как военную базу, как логистическую цепочку для снабжения южной группировки, и ключевую роль в этом играл раньше паром, а сейчас, конечно, Крымский мост, потому что паромы, как вы знаете, не работают", - рассказал спикер ВМС.

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Он отметил, что несмотря на то, что этот мост уже "не вытягивает" эту логистику, они его пытаются максимально защитить.

Напомним, ранее Плетенчук сообщил, что оккупанты расположили на Крымском полуострове все имеющиеся в запасе системы ПВО различного радиуса действия, в том числе, и для защиты Крымского моста.
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Топ комментарии
+5
Так ето же хорошо что все рашистское ПВО возле моста скупчили. Там не так мост как важнее все ПВО рашистов на месте уничтожить. Вместо того чтобы потом по всем посадкам его искать
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05.09.2024 09:49
+4
Бийте по Москві,десь убуло то десь прибуло...
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05.09.2024 09:45
+4
міст вже "не витягує" цю логістику
Це означає, що по мосту везуть зброю та ********** 24/7/365, так же?
А нам якісь мутну дичину втирають, про його "низьку значимість"...
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05.09.2024 09:56
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Бийте по Москві,десь убуло то десь прибуло...
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05.09.2024 09:45 Ответить
Так ето же хорошо что все рашистское ПВО возле моста скупчили. Там не так мост как важнее все ПВО рашистов на месте уничтожить. Вместо того чтобы потом по всем посадкам его искать
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05.09.2024 09:49 Ответить
міст вже "не витягує" цю логістику
Це означає, що по мосту везуть зброю та ********** 24/7/365, так же?
А нам якісь мутну дичину втирають, про його "низьку значимість"...
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05.09.2024 09:56 Ответить
тобто, про міст можна забути?
буржуї сказали, що б міст не чіпали, бо він, потрібний їм, у майбутньому?
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05.09.2024 10:05 Ответить
Пусть лучше фугасы закладывают что бы НАТО не захватило.
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05.09.2024 10:18 Ответить
І шо? вже сміялися з лінії суровікіна, а потім контрнаступ закінчився пшиком! А тепер що чекаємо, доки пуйло стягне на той міст все, що в нього є???
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05.09.2024 10:20 Ответить
Яка по-справжньому жирна ціль
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05.09.2024 10:35 Ответить
Якщо вжарити ракетами різних типів з 20 напрямків одночасно, ніяка ППО не впорається.
Тим більше - така чумаза в відстала, як російська (радянська).
Американці могли б легко влаштувати цей фейєверк перед самим голосуванням.
І Камала Харріс одержить потрібний ефект.
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05.09.2024 10:46 Ответить
А коли ППО ляже - кілька хвиль Б-52.
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05.09.2024 12:44 Ответить
Согласно данным организации Freedom House, уровень свободы в Крыму на 50% ниже, чем в Северной Корее.
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05.09.2024 10:59 Ответить
В Крыму даже нельзя есть собак, а в Корее - можна.
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05.09.2024 11:48 Ответить
"Кварталісти і Ко" все ржуть. Але з мостом нічого не роблять.
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05.09.2024 12:05 Ответить
Этот мост - любимое дитя Путина....
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05.09.2024 13:22 Ответить
Значит, мы его будем кончать с чувством, с толком, с расстановкой.
Маємо час та наснагу.
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05.09.2024 14:22 Ответить
тре щоб навірняк - випускай бобрівз хімлаболаторії - із залізними зубами по бетону і арматурі
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07.09.2024 19:23 Ответить
 
 