Оккупанты размещают на Крымском мосту самые разные системы ПВО, даже выставочные, - Плетенчук

Для защиты Крымского моста от украинских ударов, россияне размещают на нем различные системы противовоздушной обороны, даже выставочные комплексы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что на Крымском мосту можно увидеть самые разнообразные, доходит даже до выставочных комплексов. Оккупанты несмотря на все пытаются защитить мост.

"Россияне пытаются очень плотно запаковывать Крым именно средствами ПВО, поддерживать имидж "непотопляемого авианосца", как они его периодически называют. Их основная цель - оставить возможность использовать этот плацдарм для запуска ракет, оставить возможность использовать Крым как военную базу, как логистическую цепочку для снабжения южной группировки, и ключевую роль в этом играл раньше паром, а сейчас, конечно, Крымский мост, потому что паромы, как вы знаете, не работают", - рассказал спикер ВМС.

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Он отметил, что несмотря на то, что этот мост уже "не вытягивает" эту логистику, они его пытаются максимально защитить.

Напомним, ранее Плетенчук сообщил, что оккупанты расположили на Крымском полуострове все имеющиеся в запасе системы ПВО различного радиуса действия, в том числе, и для защиты Крымского моста.