Окупанти розміщують на Кримському мосту найрізноманітніші системи ППО, навіть виставкові, - Плетенчук

Для захисту Кримського мосту від українських ударів, росіяни розміщають на ньому різні системи протиповітряної оборони, навіть виставкові комплекси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він зазначив, що на Кримському мосту можна побачити найрізноманітніші, доходить навіть до виставкових комплексів. Окупанти попри все намагаються захистити міст.

"Росіяни намагаються дуже щільно запаковувати Крим саме засобами ППО, підтримувати імідж "нєпотопляємого авіаносця", як вони його періодично називають. Їхня основна мета - залишити можливість використовувати цей плацдарм для запуску ракет, залишити можливість використовувати Крим як військову базу, як логістичний ланцюжок для постачання на південне угрупування, і ключову роль у цьому відігравав раніше паром, а зараз, звісно, Кримський міст, тому що пороми, як ви знаєте, не працюють", - пояснив речник ВМС.

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Він зазначив, що попри те, що цей міст вже "не витягує" цю логістику, вони його намагаються максимально захистити.

Нагадаємо, раніше Плетенчук повідомив, що окупанти розташували на Кримському півострові всі наявні в запасі системи ППО різного радіуса дії, зокрема і для захисту Кримського мосту.