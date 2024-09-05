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ВМС (1364) ППО (2917) Керченський міст (524) Плетенчук Дмитро (153)

Окупанти розміщують на Кримському мосту найрізноманітніші системи ППО, навіть виставкові, - Плетенчук

кримський,міст

Для захисту Кримського мосту від українських ударів, росіяни розміщають на ньому різні системи протиповітряної оборони, навіть виставкові комплекси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він зазначив, що на Кримському мосту можна побачити найрізноманітніші, доходить навіть до виставкових комплексів. Окупанти попри все намагаються захистити міст.

"Росіяни намагаються дуже щільно запаковувати Крим саме засобами ППО, підтримувати імідж "нєпотопляємого авіаносця", як вони його періодично називають. Їхня основна мета - залишити можливість використовувати цей плацдарм для запуску ракет, залишити можливість використовувати Крим як військову базу, як логістичний ланцюжок для постачання на південне угрупування, і ключову роль у цьому відігравав раніше паром, а зараз, звісно, Кримський міст, тому що пороми, як ви знаєте, не працюють", - пояснив речник ВМС.

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Він зазначив, що попри те, що цей міст вже "не витягує" цю логістику, вони його намагаються максимально захистити.

Нагадаємо, раніше Плетенчук повідомив, що окупанти розташували на Кримському півострові всі наявні в запасі системи ППО різного радіуса дії, зокрема і для захисту Кримського мосту.

Автор: 
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Топ коментарі
+5
Так ето же хорошо что все рашистское ПВО возле моста скупчили. Там не так мост как важнее все ПВО рашистов на месте уничтожить. Вместо того чтобы потом по всем посадкам его искать
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05.09.2024 09:49
+4
Бийте по Москві,десь убуло то десь прибуло...
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05.09.2024 09:45
+4
міст вже "не витягує" цю логістику
Це означає, що по мосту везуть зброю та ********** 24/7/365, так же?
А нам якісь мутну дичину втирають, про його "низьку значимість"...
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05.09.2024 09:56
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Бийте по Москві,десь убуло то десь прибуло...
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05.09.2024 09:45 Відповісти
Так ето же хорошо что все рашистское ПВО возле моста скупчили. Там не так мост как важнее все ПВО рашистов на месте уничтожить. Вместо того чтобы потом по всем посадкам его искать
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05.09.2024 09:49 Відповісти
міст вже "не витягує" цю логістику
Це означає, що по мосту везуть зброю та ********** 24/7/365, так же?
А нам якісь мутну дичину втирають, про його "низьку значимість"...
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05.09.2024 09:56 Відповісти
тобто, про міст можна забути?
буржуї сказали, що б міст не чіпали, бо він, потрібний їм, у майбутньому?
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05.09.2024 10:05 Відповісти
Пусть лучше фугасы закладывают что бы НАТО не захватило.
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05.09.2024 10:18 Відповісти
І шо? вже сміялися з лінії суровікіна, а потім контрнаступ закінчився пшиком! А тепер що чекаємо, доки пуйло стягне на той міст все, що в нього є???
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05.09.2024 10:20 Відповісти
Яка по-справжньому жирна ціль
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05.09.2024 10:35 Відповісти
Якщо вжарити ракетами різних типів з 20 напрямків одночасно, ніяка ППО не впорається.
Тим більше - така чумаза в відстала, як російська (радянська).
Американці могли б легко влаштувати цей фейєверк перед самим голосуванням.
І Камала Харріс одержить потрібний ефект.
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05.09.2024 10:46 Відповісти
А коли ППО ляже - кілька хвиль Б-52.
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05.09.2024 12:44 Відповісти
Согласно данным организации Freedom House, уровень свободы в Крыму на 50% ниже, чем в Северной Корее.
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05.09.2024 10:59 Відповісти
В Крыму даже нельзя есть собак, а в Корее - можна.
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05.09.2024 11:48 Відповісти
"Кварталісти і Ко" все ржуть. Але з мостом нічого не роблять.
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05.09.2024 12:05 Відповісти
Этот мост - любимое дитя Путина....
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05.09.2024 13:22 Відповісти
Значит, мы его будем кончать с чувством, с толком, с расстановкой.
Маємо час та наснагу.
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05.09.2024 14:22 Відповісти
тре щоб навірняк - випускай бобрівз хімлаболаторії - із залізними зубами по бетону і арматурі
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07.09.2024 19:23 Відповісти
 
 