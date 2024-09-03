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Россияне сакрализовали Крымский мост, как и сам Крым. На полуострове расположены все существующие системы ПВО разного радиуса действия, - Плетенчук

міст,керченський

Оккупанты расположили на Крымском полуострове все имеющиеся в запасе системы ПВО различного радиуса действия, в том числе и для защиты Крымского моста.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"Полуостров нашпигован системами ПВО максимально возможно. Потому что он имеет для оккупантов не только прагматический смысл, но и символический. Они сакрализировали, как Крымский мост, так и сам Крым. Фактически российская агрессия в Украине началась с Крыма (в 2014 году, - Ред.). И для них это ключевая локация", - отметил Плетенчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты установили на Керченском мосту систему ПВО "Панцирь-С1". ВИДЕО+ФОТО

Как отметил спикер ВМС, Крым является базой для южной группировки Вооруженных сил России, поскольку на нем происходит восстановление личного состава, пополняются подразделения, а также проходят различные тренировки.

По его словам, сейчас на Крымском полуострове расположены все имеющиеся в запасе врага системы ПВО различного радиуса действия. Речь идет и о системах С-300, С-400, и даже С-500.

Плетенчук отметил, что пока нет информации о "загадочном сооружении", которое строят россияне возле Крымского моста. Это может быть защитное или техническое сооружение, или же переход.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне начали строительство постоянных противодронных оборонительных сооружения возле Керченского моста. Их возводят параллельно мосту, - ВМС ВСУ

Автор: 

Крым (26376) ПВО (2736) Керченский мост (393) Плетенчук Дмитрий (166)


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Топ комментарии
+10
Знищення кримського моста язиком продовжується.
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03.09.2024 15:53
+3
А українці скоро сакралізують електроенергію. В Дніпрі включають по 2 години і з довбонутими графіками. Люди на межі! Кроти спеціально так знущаються, щоб антиукраїнські настрої поширити?!
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03.09.2024 16:00
+3
Від слова "марахвон" починає вже тіпати
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03.09.2024 16:11
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Правила форума Совет форумчан
Знищення кримського моста язиком продовжується.
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03.09.2024 15:53 Ответить
майстри розмовного жанру...
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03.09.2024 15:57 Ответить
навіщо його знищувати саме зараз ?
хай тримають там все включно із навіть С-500 - галактічєскій дєсант "чужих" нє пройдьот !

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03.09.2024 16:42 Ответить
+ +
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03.09.2024 16:52 Ответить
речник Військово-морських сил Збройних сил України краще б помовчав про свої глибокі знання ППО рашки.... до знищення моста!
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03.09.2024 15:56 Ответить
А українці скоро сакралізують електроенергію. В Дніпрі включають по 2 години і з довбонутими графіками. Люди на межі! Кроти спеціально так знущаються, щоб антиукраїнські настрої поширити?!
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03.09.2024 16:00 Ответить
Забийте. В Києві теж саме.
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03.09.2024 16:21 Ответить
Залізниця, яку побудували москалі теж сакралізована? Чи почекаємо і погробимо людей хай вже і до Дніпра дійдуть, а там і перемовини зробимо
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03.09.2024 16:03 Ответить
робота така патякать потужно
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03.09.2024 16:03 Ответить
РРРРРРечник.......
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03.09.2024 16:12 Ответить
Від слова "марахвон" починає вже тіпати
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03.09.2024 16:11 Ответить
... і не Вас одну!
І від відосиків не сховатися - переключаю канали...!
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03.09.2024 16:13 Ответить
Дивлюсь канали у запису: без гундосів та реклами..
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03.09.2024 16:22 Ответить
А чому лише кримський міст ,а чому чонгар до цієї пористоїт ? а залізничні мости лднр та і на самій кацапщині.
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03.09.2024 16:20 Ответить
А що рушити на Чонгарі?
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03.09.2024 16:26 Ответить
 
 