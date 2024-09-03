Россияне сакрализовали Крымский мост, как и сам Крым. На полуострове расположены все существующие системы ПВО разного радиуса действия, - Плетенчук
Оккупанты расположили на Крымском полуострове все имеющиеся в запасе системы ПВО различного радиуса действия, в том числе и для защиты Крымского моста.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.
"Полуостров нашпигован системами ПВО максимально возможно. Потому что он имеет для оккупантов не только прагматический смысл, но и символический. Они сакрализировали, как Крымский мост, так и сам Крым. Фактически российская агрессия в Украине началась с Крыма (в 2014 году, - Ред.). И для них это ключевая локация", - отметил Плетенчук.
Как отметил спикер ВМС, Крым является базой для южной группировки Вооруженных сил России, поскольку на нем происходит восстановление личного состава, пополняются подразделения, а также проходят различные тренировки.
По его словам, сейчас на Крымском полуострове расположены все имеющиеся в запасе врага системы ПВО различного радиуса действия. Речь идет и о системах С-300, С-400, и даже С-500.
Плетенчук отметил, что пока нет информации о "загадочном сооружении", которое строят россияне возле Крымского моста. Это может быть защитное или техническое сооружение, или же переход.
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хай тримають там все включно із навіть С-500 - галактічєскій дєсант "чужих" нє пройдьот !
І від відосиків не сховатися - переключаю канали...!