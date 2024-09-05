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кадры (611) Министерство по делам ветеранов (224) Александр Порхун (17)

Президент доверил мне должность в Офисе Президента, - и.о. главы Минветеранов Порхун

Порхун продовжить роботу в Офісі Президента

И.о. министра по делам ветеранов Александр Порхун перейдет на работу в Офисе Президента.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент доверил мне должность в Офисе Президента. Я продолжу работать в том числе над вопросами и проблемами ветеранов и ветеранок, а также семей погибших Защитников и Защитниц Украины! Честь имею!" - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Верховную Раду, по предложению депутатской фракции "Слуга народа", которая действует на правах коалиции, поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении новых министров.

На должность министра по делам ветеранов предлагают назначить Наталью Калмыкову.

Читайте: Шмыгаль подал в Раду представление о назначении 8 новых министров

Порхун перейде на роботу в Офіс Президента
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Топ комментарии
+22
"Хазяін назначіл мєня любімай женой!"(с)Гюльчатай.
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05.09.2024 11:26
+10
Цей охфіс резиновий, чи що? Скільки іх там напхалось?
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05.09.2024 11:31
+9
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05.09.2024 11:29
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Шо за юхло?
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05.09.2024 11:26 Ответить
був майор, Герой України,
У січні 2015 року батальйон під командуванням Порхуна брав участь у бойових операціях з деблокування підрозділів Збройних сил у Донецькому аеропорту. Під час оборони командного пункту на «Зеніті» разом із комбригом 95 оаембр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Михайлом Забродським відбивав танкову атаку й зазнав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F контузії
але пішов в "пітушатню".... жалко

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05.09.2024 14:00 Ответить
"Хазяін назначіл мєня любімай женой!"(с)Гюльчатай.
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05.09.2024 11:26 Ответить
с языка сорвали.
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05.09.2024 11:27 Ответить
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05.09.2024 11:29 Ответить
В ОПУ так в ОПУ, сказала Мері Поппінс...
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05.09.2024 11:31 Ответить
Гюльчатай.
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05.09.2024 12:06 Ответить
Офіс - це шо вищии щабель - там шо чели 7 п"ядєи во лбу - ні пристосуванці
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05.09.2024 11:31 Ответить
Цей охфіс резиновий, чи що? Скільки іх там напхалось?
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05.09.2024 11:31 Ответить
З офісу є надія, що пошлють «папіки», на ПОСЛИЦЮ…
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05.09.2024 11:36 Ответить
на підвищення пішов. Міністерство - це такий соціальний ліфт прямо в ОПу.
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05.09.2024 11:31 Ответить
За логікою міністр - це реально вищий за клерка ОП щабель кар'єри.

Але не у країні, у якій завгосп ОП командує прем'ер-міністром.
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05.09.2024 11:47 Ответить
ви щось чули про ломєхуз, які змінюють весь устрій мурашника?
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05.09.2024 11:50 Ответить
Ось https://newsua.one/news-opinion/otechestvennaya-lomehuza-abo-nemnogo-zanimatelnoi-entomologii-50643.html тут гарно про цих істот написано.
Доречі, дякую вам, вперше чую про таких цікавих жучків.
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05.09.2024 12:05 Ответить
Шарп у своєму фісбуку написав ще у 20-му році. Мабуть тоді і отримав вічний бан.
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05.09.2024 12:30 Ответить
О, буде на кого про*оби д'єрмака повісити.
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05.09.2024 11:34 Ответить
Як же треба несприймати зовні реальність, розуміючи в душі, що ти гадиш Україні, своєю присутністю, сидячи на нікчемних посадах в Урядовому кварталі!!
Йди у навчальні підрозділи для Захисту України, до медиків, чи інших спеціальностей, там де на ділі Захищають Україну!!
Але тільки теліпання, отією єрундою на синє око ЗМІ, знаючи в душі, що бреши і собі і ЛЮДЯМ!!
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05.09.2024 11:34 Ответить
Хлопчику, тебе там знищать, як що був нормальною людиною станеш як єрмаков і йому подібні!!!
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05.09.2024 11:35 Ответить
черговий відбувайло
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05.09.2024 11:38 Ответить
Ай-йа-йай!!!! Яка висока довіра.

Посада в ОП - це все одно, що посвячення у мафії.

Мабуть при ритуалі треба порізати пальця, проштрикнути фотку Порошенка та поцілуаати дупу Єрмака.
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05.09.2024 11:43 Ответить
Закатає вечірку як ескобар. Тьолки, джин тонкі, Джаба. Ха ха ха.
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05.09.2024 11:46 Ответить
Чесно кажучи, Ескобар на фоні "потужних менеджерів" ЗЄ виглядає законослухняним генієм організації бізнесу та піар-компаній.
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05.09.2024 11:49 Ответить
Ходять чутки шо при отом ритуалі ще, окрим зазначеного вами, треба з'істи купу ЗЕленого лайна найвЯдячайшага, вилизати сраку дЄрьмака та поцюлювати сраки Татарова і заПодоляка.
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05.09.2024 11:49 Ответить
Так. Про Татарова я забув.

А він чеченців різав поки нас всіх ніде не було.
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05.09.2024 11:51 Ответить
Хто шо може сказати за Порхуна?
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05.09.2024 11:45 Ответить
Карачун в Славіку від Гіркіна утримував. Нормальний воїн. Але зараз точно не на своєму місці.
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05.09.2024 11:53 Ответить
Були в мене колись гарні товариші, котрих з часом не стало...
Хто в поліцію подався, хто в політику...
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05.09.2024 12:09 Ответить
Друже, мені в 9.00 однієї хвилини мало. Треба годину.
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05.09.2024 12:16 Ответить
Воїн можливо і нормальний був тоді, а ось
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05.09.2024 12:27 Ответить
Президент сказав: Ідіть ви всі в опу!
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05.09.2024 11:48 Ответить
Хто він такий? Не військовий це точно. Видно що хліборізку вже наїв. Скільки можна кого попало ставити на такі посади?
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05.09.2024 11:56 Ответить
А хто такий Генадій Нанкевич? Позивний є? Де та коли воював, друже?
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05.09.2024 11:57 Ответить
теж збираєся в ОПУ, позивний "табличка"?
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05.09.2024 12:16 Ответить
Туди не візьмуть, бо не вмію косити під олігофрена.
В війну зайшов з позивним XL, але американські побратими порадили змінити, бо в штатах так називають авторитетів у тюрмах. Excel теж нормально, бо і там трохи знадобилося.
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05.09.2024 12:26 Ответить
Минулого року для підсилення розпіареного наступу на Токмак, той же преЗЕдент "довірив посаду в ОПі" А.Шевченку, як командному гравцю атакуючого плану.
І шо?
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05.09.2024 12:50 Ответить
хейло
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05.09.2024 13:13 Ответить
А чим місце в.о. ветеранів було недобрим щоб вирішувати питання ветеранів?
А так в офісі дадуть застосувати олівці.
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05.09.2024 14:36 Ответить
Безтолковий ішак призначив такого ж мудака, як і сам. Нічого дивного, всі до цього звикли.
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05.09.2024 20:37 Ответить
 
 