Президент довірив мені посаду в Офісі Президента, - в.о. глави Мінветеранів Порхун

В.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун перейде на роботу в Офісі Президента.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент довірив мені посаду в Офісі Президента. Я продовжу працювати в тому числі над питаннями та проблемами ветеранів і ветеранок, а також родин загиблих Захисників і Захисниць України! Честь маю!" - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що до Верховної Ради, за пропозицією депутатської фракції "Слуга народу", яка діє на правах коаліції, надійшло подання премʼєр-міністра Дениса Шмигаля про призначення нових міністрів.

На посаду міністра у справах ветеранів пропонують призначити Наталію Калмикову.

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