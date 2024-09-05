Президент довірив мені посаду в Офісі Президента, - в.о. глави Мінветеранів Порхун
В.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун перейде на роботу в Офісі Президента.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент довірив мені посаду в Офісі Президента. Я продовжу працювати в тому числі над питаннями та проблемами ветеранів і ветеранок, а також родин загиблих Захисників і Захисниць України! Честь маю!" - зазначив він.
Раніше повідомлялось, що до Верховної Ради, за пропозицією депутатської фракції "Слуга народу", яка діє на правах коаліції, надійшло подання премʼєр-міністра Дениса Шмигаля про призначення нових міністрів.
На посаду міністра у справах ветеранів пропонують призначити Наталію Калмикову.
Топ коментарі
+22 vigo
показати весь коментар05.09.2024 11:26
+10 sasha kozakova
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+9 Виталий 6b40280c
показати весь коментар05.09.2024 11:29
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У січні 2015 року батальйон під командуванням Порхуна брав участь у бойових операціях з деблокування підрозділів Збройних сил у Донецькому аеропорту. Під час оборони командного пункту на «Зеніті» разом із комбригом 95 оаембр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Михайлом Забродським відбивав танкову атаку й зазнав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F контузії
але пішов в "пітушатню".... жалко
Але не у країні, у якій завгосп ОП командує прем'ер-міністром.
Доречі, дякую вам, вперше чую про таких цікавих жучків.
Йди у навчальні підрозділи для Захисту України, до медиків, чи інших спеціальностей, там де на ділі Захищають Україну!!
Але тільки теліпання, отією єрундою на синє око ЗМІ, знаючи в душі, що бреши і собі і ЛЮДЯМ!!
Посада в ОП - це все одно, що посвячення у мафії.
Мабуть при ритуалі треба порізати пальця, проштрикнути фотку Порошенка та поцілуаати дупу Єрмака.
А він чеченців різав поки нас всіх ніде не було.
Хто в поліцію подався, хто в політику...
В війну зайшов з позивним XL, але американські побратими порадили змінити, бо в штатах так називають авторитетів у тюрмах. Excel теж нормально, бо і там трохи знадобилося.
І шо?
А так в офісі дадуть застосувати олівці.