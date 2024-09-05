Диктатор Путин пригрозил ударами по украинским АЭС
Российский диктатор Владимир Путин обвинил Киев в якобы "ударах" по Курской АЭС и угрожает бить по украинским АЭС.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское "РИА Новости", об этом диктатор заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Путин назвал "очень опасными терактами удары ВСУ по Курской АЭС" и предложил Европе "представить последствия зеркального ответа".
"Противник атакой на Курскую область пытался отвлечь РФ от наступления в Донбассе, но у него ничего не получилось", - сказал диктатор.
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груди наллютьс від гормонівтемпература на планеті нормалізується.
По якій АЕС це плешиве ху@ло збирається бити?
Аварії на Хмельницькій та Рівненській нашкодять і Білорусі.
Аварія на Південно-українській накриє і Крим.
діях проти людства 😡
Застрелись , падлюка і здохни 🤬
США не будуть стріляти по своєму васалу.
Нижче приведений скрін.
Читай уважніше.
И еще больше оккупируем земель фашистской россии.
За год построили ветро и солар столько как за все предыдущие годы. В июле и августе электроэнергия вырабатывается на 65 процентов из альтернативных источников. Сайт ember. В Украине в горах достаточно ветров, чтобы себя обеспечивать. Думать надо заранее
1. не вкладивали деньги в Крим - кацап все би себе заграбастал.
2. И не строили в горах ветровие станции - уже все би кацап ракетами снес.
Так что, все продували. Что-то знали.
https://www.flightradar24.com/RSD735/36f6f48e
Вроде ***** поехало на_зад в мацкву. Было бы неплохо запустить сразу много дронов, чтобы встретить его говнолеты на посадке.
Диктатор би після курвська оголосив тотальну мобілізацію, а це - сцить.
Абсолютно правильно про диктатора.
Але путен лялька та їм хтось керує, напевно.
Правильно?
А чи не знаєте, випадково, хто?