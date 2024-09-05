Диктатор Путин пригрозил ударами по украинским АЭС

Российский диктатор Владимир Путин обвинил Киев в якобы "ударах" по Курской АЭС и угрожает бить по украинским АЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское "РИА Новости", об этом диктатор заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Путин назвал "очень опасными терактами удары ВСУ по Курской АЭС" и предложил Европе "представить последствия зеркального ответа".

"Противник атакой на Курскую область пытался отвлечь РФ от наступления в Донбассе, но у него ничего не получилось", - сказал диктатор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин назвал захват Донбасса первоочередной целью в войне