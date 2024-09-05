Диктатор Путін пригрозив ударами по українських АЕС

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив Київ у начебто "ударах" по Курській АЕС та погрожує бити по українських АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське "РИА Новости", про це диктатор заявив на пленарному засіданні Східного економічного форуму.

Путін назвав "дуже небезпечними терактами удари ЗСУ по Курській АЕС" і запропонував Європі "уявити наслідки дзеркальної відповіді".

"Противник атакою на Курську область намагався відволікти РФ від наступу в Донбасі, але у нього нічого не вийшло", – сказав диктатор.

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