Диктатор Путін пригрозив ударами по українських АЕС
Російський диктатор Володимир Путін звинуватив Київ у начебто "ударах" по Курській АЕС та погрожує бити по українських АЕС.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське "РИА Новости", про це диктатор заявив на пленарному засіданні Східного економічного форуму.
Путін назвав "дуже небезпечними терактами удари ЗСУ по Курській АЕС" і запропонував Європі "уявити наслідки дзеркальної відповіді".
"Противник атакою на Курську область намагався відволікти РФ від наступу в Донбасі, але у нього нічого не вийшло", – сказав диктатор.
Топ коментарі
+42 ZoV KobZona
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+36 Vladyslav Novikov
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+33 Urs
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груди наллютьс від гормонівтемпература на планеті нормалізується.
По якій АЕС це плешиве ху@ло збирається бити?
Аварії на Хмельницькій та Рівненській нашкодять і Білорусі.
Аварія на Південно-українській накриє і Крим.
діях проти людства 😡
Застрелись , падлюка і здохни 🤬
США не будуть стріляти по своєму васалу.
Нижче приведений скрін.
Читай уважніше.
И еще больше оккупируем земель фашистской россии.
За год построили ветро и солар столько как за все предыдущие годы. В июле и августе электроэнергия вырабатывается на 65 процентов из альтернативных источников. Сайт ember. В Украине в горах достаточно ветров, чтобы себя обеспечивать. Думать надо заранее
1. не вкладивали деньги в Крим - кацап все би себе заграбастал.
2. И не строили в горах ветровие станции - уже все би кацап ракетами снес.
Так что, все продували. Что-то знали.
https://www.flightradar24.com/RSD735/36f6f48e
Вроде ***** поехало на_зад в мацкву. Было бы неплохо запустить сразу много дронов, чтобы встретить его говнолеты на посадке.
Диктатор би після курвська оголосив тотальну мобілізацію, а це - сцить.
Абсолютно правильно про диктатора.
Але путен лялька та їм хтось керує, напевно.
Правильно?
А чи не знаєте, випадково, хто?