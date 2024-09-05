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АЕС (1122) путін (23312)

Диктатор Путін пригрозив ударами по українських АЕС

Володимир Путін

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив Київ у начебто "ударах" по Курській АЕС та погрожує бити по українських АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське "РИА Новости", про це диктатор заявив на пленарному засіданні Східного економічного форуму.

Путін назвав "дуже небезпечними терактами удари ЗСУ по Курській АЕС" і запропонував Європі "уявити наслідки дзеркальної відповіді".

скріншот

"Противник атакою на Курську область намагався відволікти РФ від наступу в Донбасі, але у нього нічого не вийшло", – сказав диктатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін назвав захоплення Донбасу першочерговою ціллю у війні

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Топ коментарі
+42
Это значит, что надо готовиться бить по всем АЭС на параше в пределах досягаемости при западном ветре.
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05.09.2024 12:46
+36
Дерзай. Вся Европа от Атлантики до Урала станет безжизненной.
В чем проблема?
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05.09.2024 12:46
+33
гроссі ідейку підкинув?
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05.09.2024 12:47
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У кацапских чурок ракет столько нету.
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05.09.2024 13:44 Відповісти
Влупишь по Курской Аэс, будешь ходить лысым и то не долго. Два реактора уже заморозили. Её должны были закрыть уже. Толку никакого, а возможности раше дашь все на применение ядерки
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05.09.2024 15:34 Відповісти
Кацапа, та не лякайся ти так. Все одно вам песець буде
.
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05.09.2024 17:18 Відповісти
значить треба ще й складам з ядерними ракетами на росії вдарити-гори воно все синім полум'ям! І щоб не чухалось
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06.09.2024 01:19 Відповісти
Диктатор *****, а не диктатор путін! Він може тільки обісратись, а не пригрозити
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05.09.2024 12:54 Відповісти
Нехай викакає собі око
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05.09.2024 12:54 Відповісти
Обісране ***** дрище й дрище в чумадан. Дайте йому лаперамид, чи галапередол
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05.09.2024 12:58 Відповісти
Евтаназол. Одразу від усіх хвороб вилікується. Побічний ефект - груди наллютьс від гормонів температура на планеті нормалізується.
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06.09.2024 07:13 Відповісти
Блефує Моль.

По якій АЕС це плешиве ху@ло збирається бити?
Аварії на Хмельницькій та Рівненській нашкодять і Білорусі.
Аварія на Південно-українській накриє і Крим.

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05.09.2024 12:59 Відповісти
Йому н@срати і на бл@дорусь і на Крим.
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05.09.2024 13:02 Відповісти
Думаю, що все-таки ні.
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05.09.2024 13:30 Відповісти
Ви наївна. Там взагалі, хто керує мокшандією.
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05.09.2024 13:39 Відповісти
Покидьки, садисти, збоченці, але не божевільні. Мило не гризуть. Запорізьку АЕС не підривають.
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05.09.2024 13:43 Відповісти
Канівська атомна електростанція? Вперше про таку чую?
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05.09.2024 13:29 Відповісти
"Валентина Иващенко" переплутав ГЕС із АЕС. Відразу відчувається - "справжній українець" із ркССкоговорящей щелепою що звик до інтернет-перекладача!
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05.09.2024 14:16 Відповісти
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05.09.2024 13:02 Відповісти
Кремлівський вилупок охрінів і не може зупинитися в своїх кривавих
діях проти людства 😡
Застрелись , падлюка і здохни 🤬
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05.09.2024 13:02 Відповісти
Пуйло - це дзеркальне відображення рюзкє народ. Нагадайте собі його фразу: "А зачєм етот мір бєз россіі". 150 мільйонів свинособак аплодували і були готові спалити планету разом із собою. Лише б відомстити проклятим англосаксам.
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05.09.2024 21:00 Відповісти
Прийдеться його вбити.
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05.09.2024 13:04 Відповісти
Щоб не допустити цього НАТО має завдати ядерного удару по москві на випередження
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05.09.2024 13:04 Відповісти
це все-лише силою думки.., бо там сцикоти, більше, ніж хто вважає
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05.09.2024 13:06 Відповісти
НАТО керують США.
США не будуть стріляти по своєму васалу.
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05.09.2024 16:59 Відповісти
ВВХ не казали, що у нього теж є АЕС?
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05.09.2024 13:06 Відповісти
Як тільки воно вдаре по українськії АЕС,або по іншому об'єкту хоча б тактичним ядерним снарядом,його самого,та його недоармії більше не буде й воно це прекрасно розуміє.
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05.09.2024 13:06 Відповісти
А чим українці можуть вдарити по Курській АЕС? Безпілотниками? Це, як по дупі ладошкою. Ніхто не повірить у цю мульку
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05.09.2024 13:18 Відповісти
Міг-29 + плануюча бомба. І реактор у повітрі
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05.09.2024 17:24 Відповісти
Вивести з ладу обладнання станції можна, а зруйнувати реактор неможливо літаком. Тільки вибух з середини. Як і Каховська дамба
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05.09.2024 20:24 Відповісти
Та реактор зверху і зовсім відкритий, треба ж якось ядерне пальне завантажувати,збірки ТВЕлів, потім, туди ж регулюючі стержні графітові всовують-висовують,і над цим усим тоненький дах .Коли Чорнобильський №4 бахнув, то стіни навіть не здригнулися, а від покрівлі і всього що зверху реактора абсолютно нічого не осталося.Так що реактор дуже легко підірвати,ніхто його не розраховував ніхто його не готував для війни і бойових дій
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06.09.2024 01:39 Відповісти
Про «відкриті» реактори ви це серйозно?
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06.09.2024 07:28 Відповісти
Так, він зовсім відкритий, там є ще й атмосферна "димова" труба з якої ніколи дим не йде,зате скидають радіоактивні гази з активної зони реактора в атмосферу, реактор не герметичний!! Сквозняків немає, але вітер таки продуває.
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18.09.2024 11:04 Відповісти
Дурня, десь казок начитався. Підземні бункери руйнують.
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06.09.2024 08:41 Відповісти
Божевільною людину робить 30 років при владі і деферамби оточуваючих лізунів...
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05.09.2024 13:22 Відповісти
Ні. Окультна залежність від сил темряви через шаманів
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05.09.2024 14:22 Відповісти
Лякає підарас. Він крім своїх старших *********, заіпашив кабаєвій, яка виплюнула ще двох вишкребків, і, які вилізли з манди у 2015 та 2019 роках. Засцить, бо його оточення не захоче здихати і може по ******* надавати. Вибачте за мій хфранцузький.
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05.09.2024 13:22 Відповісти
У полудурка, ботокс починає парплізувати вату в черепушці.....
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05.09.2024 13:26 Відповісти
Чому "полудурка"? Повного придурка!
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05.09.2024 20:41 Відповісти
*******, як Троцький! Ніколи це ***** не буде цього робити, йому Україна потрібна чистенька, без радіоактивного попелу та без людей. Для цього він буде ******* по нас кожного дня та кожної ночі ракетами та шахедами , поки ми не повтікаємо всі до Європи. Ці заяви для сцикливих європейців та гамериканців.
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05.09.2024 13:44 Відповісти
Видно,як у Леніна,сифілис головного мізку.
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05.09.2024 13:45 Відповісти
Чим далі від України, тим вова памперс хоробріший...
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05.09.2024 13:52 Відповісти
Чхати на нього. АЛЕ ЯКИЙ ЖЕ ЦЕЙ СВІТ БЕЗПОРАДНИЙ ПЕРЕД УТИРКАМИ
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05.09.2024 13:58 Відповісти
Прочитав коментарі і вирішив що варто більшості дописувачів нагадати про "червоні лінії" що оголошувались як самим )(уйлом (воно ж путін) так і його посіпаками при перетині котрих завжди обіцялися які "апокаліптичні" удари з боку Москви чи то лише по Україні, чи по всьому Заходу. Жодного разу це за фактом не відбулось! Головною причиною того що так сталося є те, що рашисти і так виконували та виконують УСЕ на що спроможні, і ЄДИНЕ чого не відбулось це удари ядерним озброєнням. А чому?! Да тому що це буде означати повний кінець існуванню Московії (т.з. "роССии") внаслідок відповіді Заходу котрий просто не може дозволити ядерній країні безкарно бити по тій що відмовилась від ядерної зброї під обіцяні "гарантії безпеки" як би безглуздо вони не були прописані у меморандумі. Чому я у цьому впевнений? Да тому що на Землі після цього, якщо Москва не отримає удар у відповідь, не залишиться країни котра тикаючи у цю подію пальцем як у привід не буде НЕГАЙНО за будь яку ціну намагатись отримати собі ядерну бомбу чи хоча б "брудну", за що будуть згодні викласти фантастичні гроші, бо не буде іншого способу забезпечити собі недоторканність у чому б не запевняли їх чи то США, чи то Пекін, чи будь які інші країни в котрих ця зброя вже є. А воювати проти усіх, аби цього не сталось, не зможуть навіть об'єднавшись ані КНР, ані Штати, ані Індія хай навіть і Москва до них приєднається!!! А це й буде безконтрольне розповсюдження атомної та термоядерної зброї котре врешті решт буде не кращім аніж ядерна війна зараз. Тож легше буде пожертвувати саме Московією (т.з. "роССией") аніж отримати ядерну анархію!!!
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05.09.2024 14:01 Відповісти
І у разі удару по Московії (т.з. "роССии") напряму в США, Великої Британії, Франції ще будуть непогані шанси вижити як завдяки системам ПРО котрі себе непогано зарекомендували, так і завдяки удару першими для знищення рашистських систем пуску як на суші, так і на морі та у повітрі, бо в таких засобах в них велика перевага над московськими нацистами. А от у іншому випадку ніяких сил не вистачить зупинити бажання УСІХ отримати те, що зараз на озброєні лише в декількох країн!!! І саме це )(уйло добре розуміє, тому може погрожувати досхочу, чим можуть користуватись навіть західні політики як "аргумент" утримуватись від "ескалації", але реалізовувати це точно не буде. Та й як не крути усі хочуть жити, і хочуть аби живими залишились їх діти та онуки що мешкають по всьому світу!!!
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05.09.2024 14:08 Відповісти
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05.09.2024 14:30 Відповісти
продажна скотинка
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05.09.2024 14:41 Відповісти
Амеба
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05.09.2024 14:33 Відповісти
Може ми самі себе залякуємо? Де знайти оригінал, де путін залякує? Де і коли він загрожував ударами по АС?
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05.09.2024 14:43 Відповісти
"дуже небезпечними терактами удари ЗСУ по Курській АЕС" і запропонував Європі "уявити наслідки дзеркальної відповіді" Джерело:
Нижче приведений скрін.
Читай уважніше.
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05.09.2024 20:46 Відповісти
а тим часом вчора розхерачили чергову (сьому??) понтонну переправу через Сейм у глушковському районі, за 500 метрів на північний схід від зруйнованого мосту в Карижі. Таким чином 69-й окремий інженерний полк балтфлота повністю втратив свій функціонал, бо вже зищено більше половини його потонної техніки. Мішечок потроху зав'язується.
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05.09.2024 14:52 Відповісти
переправа була ось https://www.google.com/maps/place/51%C2%B023 тут
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05.09.2024 15:07 Відповісти
Чому у президенти лізуть одні неадеквати?
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05.09.2024 14:57 Відповісти
крыса-хуйло конкретно ссыться и срётся, и уже за конкретно свою никчемную жЫзнь.. табакерка-шарф всё ближе к плешивому карлику..
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05.09.2024 15:08 Відповісти
Нахрен полезли в этот курск. армия на востоке отступает, мирные города уничтожают вместе с населением. Он грозит ещё побить атомные станции,а он без царя в голове,он все сможет.
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05.09.2024 15:11 Відповісти
И еще дальше пойдем на восток.
И еще больше оккупируем земель фашистской россии.
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05.09.2024 17:05 Відповісти
Немцы в прошлом году вывели три последних атомных реактора.
За год построили ветро и солар столько как за все предыдущие годы. В июле и августе электроэнергия вырабатывается на 65 процентов из альтернативных источников. Сайт ember. В Украине в горах достаточно ветров, чтобы себя обеспечивать. Думать надо заранее
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05.09.2024 15:17 Відповісти
А шо у Дойчлянді війна? Може кацапи у дрездені мародерять?
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05.09.2024 15:44 Відповісти
Похоже, что и думали заранее:

1. не вкладивали деньги в Крим - кацап все би себе заграбастал.
2. И не строили в горах ветровие станции - уже все би кацап ракетами снес.

Так что, все продували. Что-то знали.
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05.09.2024 17:08 Відповісти
https://www.flightradar24.com/RSD306/36f6ecad

https://www.flightradar24.com/RSD735/36f6f48e

Вроде ***** поехало на_зад в мацкву. Было бы неплохо запустить сразу много дронов, чтобы встретить его говнолеты на посадке.
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05.09.2024 15:22 Відповісти
До диктатора ***** ще срати й срати.
Диктатор би після курвська оголосив тотальну мобілізацію, а це - сцить.
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05.09.2024 16:15 Відповісти
Трішечки починають розуміти.

Абсолютно правильно про диктатора.

Але путен лялька та їм хтось керує, напевно.

Правильно?

А чи не знаєте, випадково, хто?
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05.09.2024 17:11 Відповісти
Не випадково не знаю.
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05.09.2024 17:56 Відповісти
Шкода.
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05.09.2024 18:02 Відповісти
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05.09.2024 16:21 Відповісти
Так вроде много российских АЭС в зоне действия украинского оружия. Если рашистская мразь психанет - можно сделать много проблем европейской части рашки
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05.09.2024 16:35 Відповісти
Земля і всі діла на ній згорять. Але людство могло цього не зробить, вибір був.
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05.09.2024 17:23 Відповісти
Згорить не буквальна Земля, а людські форми правління
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05.09.2024 17:29 Відповісти
І так, в України нікуя не вийшло! Топчуться там, возять бабам воду, а тут вже в Дніпровській області бої йдуть. Чого добилися? Де тиій славді ракети? Де ті дрони 1 млн? Що там робить ця зелена падаль? Чим займається?
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05.09.2024 17:51 Відповісти
Просто пішов на йух.
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05.09.2024 18:44 Відповісти
Почснюю для простих людей, це почалася істерика, на нього положив Китай, та положила Туреччина, на ці висловлювання, потрібно відповісти , скільки в них поряд є АЕС, і Курська і Воронєжська і Ростовська і Лєнінградська, а саме головне щоб їх прибить, наглухо зайти в Придністров'я, вони нічого не зможуть зробити, а кончаться від лютого безсілля.
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05.09.2024 19:35 Відповісти
***** тобі гаплик , жити тобі виродок недовго
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05.09.2024 20:02 Відповісти
Бла бла бла. Очередная попытка взять на понт. Хотя западным импотентам и этого хватит
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05.09.2024 20:16 Відповісти
а толку если АЕС прямой ядерный выдерживают и ничего им не будет. типа чернобыль не возможен в принципе.
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05.09.2024 21:59 Відповісти
Про прямий ядерний то ви погараячкували. Витримує падіння цивільного літака.
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05.09.2024 22:18 Відповісти
та драть тебя калёной палкой, перхоть ты плешивая. я ещё простужусь на твоей казни, обещаю.
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05.09.2024 22:11 Відповісти
Його вже ковбасить..Це добре..
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05.09.2024 23:56 Відповісти
Патріоту не обов'язково бути ідіотом:під Київом саркофаг невимкнутого 4 блоку ЧАЄС.,а неподалік дамба Київського моря.Якщо б була війна,а не СВО,Київа вже не стало б у лютому 2022.Треба тверезо розуміти що коїться і оцінювати зусилля В.О.Зеленського з союзниками,шоб не довести світ до лиха атомної планетарної біди.
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06.09.2024 00:30 Відповісти
і єто ніе бліеф пук
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06.09.2024 03:50 Відповісти
у пукіна загострення ядерно піепіела значить амери скоро дозволять бити в глибину лаптістану
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06.09.2024 03:55 Відповісти
Зелені пінгвіни відразу відреагували- МОВЧАННЯМ.
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06.09.2024 17:26 Відповісти
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