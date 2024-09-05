Рада назначила Калмыкову министром по делам ветеранов
Верховная Рада назначила Наталью Калмыкову на пост министра по делам ветеранов.
Об этом информирует нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 256 нардепов.
Ранее Калмыкова занимала должность заместителя министра обороны. Также она была директором Украинского ветеранского фонда.
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+9 asap zakaz
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+5 саша паламарчук
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+5 евгений коноваленко 972d00ac
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З усіх нових призначень - це єдине наближене до реальності
тобто акцептувала яйця по 17...
можно йти далі
Не вірю!
Хоч хтось би фото залу виклав...
щоб я ще раз пішла на вибори
ворон ворону ока не виклюне
Після заслуховування звіту уряду та співдоповідей комітетів проводиться обговорення звіту. За підсумками обговорення звіту Кабміну Верховна Рада приймає відповідну постанову.
У разі, якщо діяльність Кабінету міністрів визнана незадовільною, Верховна Рада за умови додержання вимог статті 87 Конституції України може прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів без додаткового включення цього питання до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради.(С)