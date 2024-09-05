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Рада назначила Калмыкову министром по делам ветеранов

Нова міністерка у справах ветеранів - Наталія Калмикова

Верховная Рада назначила Наталью Калмыкову на пост министра по делам ветеранов.

Об этом информирует нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 256 нардепов.

Ранее Калмыкова занимала должность заместителя министра обороны. Также она была директором Украинского ветеранского фонда.

Читайте: Рада назначила Точицкого министром культуры

Калмикову призначили міністеркою у справах ветеранів
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Топ комментарии
+9
Я бачу, українських етнічних прізви ми не побачимо???
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05.09.2024 16:53
+5
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05.09.2024 16:43
+5
заступниця міністра оборони...
тобто акцептувала яйця по 17...
можно йти далі
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05.09.2024 16:45
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Раніше Калмикова обіймала посаду заступниці міністра оборони. Також вона була директоркою Українського ветеранського фонду.
======

З усіх нових призначень - це єдине наближене до реальності
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05.09.2024 16:36 Ответить
заступниця міністра оборони...
тобто акцептувала яйця по 17...
можно йти далі
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05.09.2024 16:45 Ответить
А до того торгувала ліками.
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05.09.2024 21:15 Ответить
На табло 296 депутатів брали участь у голосуванні!
Не вірю!
Хоч хтось би фото залу виклав...
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05.09.2024 16:41 Ответить
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05.09.2024 16:43 Ответить
Я бачу, українських етнічних прізви ми не побачимо???
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05.09.2024 16:53 Ответить
антімайдан при владі
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05.09.2024 20:42 Ответить
Пішли вони всі нахєр
щоб я ще раз пішла на вибори

ворон ворону ока не виклюне
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05.09.2024 16:54 Ответить
На вибори якраз і треба йти! Інакше ці ворони зелені будуть при владі вічно і будуть викльовувати наші серця...
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05.09.2024 17:12 Ответить
Якраз тому що більшість на вибори не ходять а тільки пенсіонери які живуть телевізором і зараз знаходимся там де є
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05.09.2024 19:44 Ответить
а мужика не было? ну что она с ветеранами говорить будет?
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05.09.2024 17:14 Ответить
.... можна сміливо вибрати на таку посаду,людину, яка пройшла війну.
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05.09.2024 17:24 Ответить
Усе, як в історії Світу:- По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. Ото ж бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх! (С)
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05.09.2024 17:30 Ответить
Фернандівна! Ну хочь не ..... хоча хто точно про це зна?
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05.09.2024 17:31 Ответить
Стаття 228 регламенту Верховної Ради, зокрема, передбачає, що парламент один раз на рік розглядає звіт Кабміну про хід і результати виконання схваленої нею Програми діяльності Кабінету міністрів. Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності подається Кабінетом міністрів у 45-денний строк після закінчення календарного року.

Після заслуховування звіту уряду та співдоповідей комітетів проводиться обговорення звіту. За підсумками обговорення звіту Кабміну Верховна Рада приймає відповідну постанову.

У разі, якщо діяльність Кабінету міністрів визнана незадовільною, Верховна Рада за умови додержання вимог статті 87 Конституції України може прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів без додаткового включення цього питання до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради.(С)
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05.09.2024 17:34 Ответить
кал микова, смет анін, де вони це лайно набирають?
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05.09.2024 18:03 Ответить
Пздць.
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05.09.2024 21:10 Ответить
Яхуди!!
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06.09.2024 05:46 Ответить
 
 