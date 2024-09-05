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Рада призначила Калмикову міністеркою у справах ветеранів

Нова міністерка у справах ветеранів - Наталія Калмикова

Верховна Рада призначила Наталію Калмикову на пост міністерки у справах ветеранів.

Про це інформує нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 256 нардепів.

Раніше Калмикова обіймала посаду заступниці міністра оборони. Також вона була директоркою Українського ветеранського фонду.

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Калмикову призначили міністеркою у справах ветеранів

Автор: 
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Топ коментарі
+9
Я бачу, українських етнічних прізви ми не побачимо???
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05.09.2024 16:53
+5
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05.09.2024 16:43
+5
заступниця міністра оборони...
тобто акцептувала яйця по 17...
можно йти далі
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05.09.2024 16:45
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Раніше Калмикова обіймала посаду заступниці міністра оборони. Також вона була директоркою Українського ветеранського фонду.
======

З усіх нових призначень - це єдине наближене до реальності
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05.09.2024 16:36 Відповісти
заступниця міністра оборони...
тобто акцептувала яйця по 17...
можно йти далі
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05.09.2024 16:45 Відповісти
А до того торгувала ліками.
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05.09.2024 21:15 Відповісти
На табло 296 депутатів брали участь у голосуванні!
Не вірю!
Хоч хтось би фото залу виклав...
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05.09.2024 16:41 Відповісти
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05.09.2024 16:43 Відповісти
Я бачу, українських етнічних прізви ми не побачимо???
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05.09.2024 16:53 Відповісти
антімайдан при владі
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05.09.2024 20:42 Відповісти
Пішли вони всі нахєр
щоб я ще раз пішла на вибори

ворон ворону ока не виклюне
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05.09.2024 16:54 Відповісти
На вибори якраз і треба йти! Інакше ці ворони зелені будуть при владі вічно і будуть викльовувати наші серця...
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05.09.2024 17:12 Відповісти
Якраз тому що більшість на вибори не ходять а тільки пенсіонери які живуть телевізором і зараз знаходимся там де є
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05.09.2024 19:44 Відповісти
а мужика не было? ну что она с ветеранами говорить будет?
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05.09.2024 17:14 Відповісти
.... можна сміливо вибрати на таку посаду,людину, яка пройшла війну.
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05.09.2024 17:24 Відповісти
Усе, як в історії Світу:- По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. Ото ж бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх! (С)
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05.09.2024 17:30 Відповісти
Фернандівна! Ну хочь не ..... хоча хто точно про це зна?
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05.09.2024 17:31 Відповісти
Стаття 228 регламенту Верховної Ради, зокрема, передбачає, що парламент один раз на рік розглядає звіт Кабміну про хід і результати виконання схваленої нею Програми діяльності Кабінету міністрів. Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності подається Кабінетом міністрів у 45-денний строк після закінчення календарного року.

Після заслуховування звіту уряду та співдоповідей комітетів проводиться обговорення звіту. За підсумками обговорення звіту Кабміну Верховна Рада приймає відповідну постанову.

У разі, якщо діяльність Кабінету міністрів визнана незадовільною, Верховна Рада за умови додержання вимог статті 87 Конституції України може прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів без додаткового включення цього питання до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради.(С)
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05.09.2024 17:34 Відповісти
кал микова, смет анін, де вони це лайно набирають?
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05.09.2024 18:03 Відповісти
Пздць.
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05.09.2024 21:10 Відповісти
Яхуди!!
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06.09.2024 05:46 Відповісти
 
 