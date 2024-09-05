Рада призначила Калмикову міністеркою у справах ветеранів
Верховна Рада призначила Наталію Калмикову на пост міністерки у справах ветеранів.
Про це інформує нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 256 нардепів.
Раніше Калмикова обіймала посаду заступниці міністра оборони. Також вона була директоркою Українського ветеранського фонду.
Топ коментарі
+9 asap zakaz
показати весь коментар05.09.2024 16:53
+5 саша паламарчук
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+5 евгений коноваленко 972d00ac
показати весь коментар05.09.2024 16:45
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З усіх нових призначень - це єдине наближене до реальності
тобто акцептувала яйця по 17...
можно йти далі
Не вірю!
Хоч хтось би фото залу виклав...
щоб я ще раз пішла на вибори
ворон ворону ока не виклюне
Після заслуховування звіту уряду та співдоповідей комітетів проводиться обговорення звіту. За підсумками обговорення звіту Кабміну Верховна Рада приймає відповідну постанову.
У разі, якщо діяльність Кабінету міністрів визнана незадовільною, Верховна Рада за умови додержання вимог статті 87 Конституції України може прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів без додаткового включення цього питання до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради.(С)