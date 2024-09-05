Рада призначила Калмикову міністеркою у справах ветеранів

Верховна Рада призначила Наталію Калмикову на пост міністерки у справах ветеранів.

Про це інформує нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 256 нардепів.

Раніше Калмикова обіймала посаду заступниці міністра оборони. Також вона була директоркою Українського ветеранського фонду.

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