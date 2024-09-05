Польская армия не нашла российский беспилотник, поиски прекращены
Польские военные безрезультатно завершили поиски российского беспилотника, которые продолжались после российской атаки на Украину 26 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Прочесывание территории завершилось в среду вечером. Объект не найден",- сообщила представительница пресс-службы Оперативного командования ВС Польши Ева Злотницкая.
Поиски беспилотника в течение 10 дней в районе городов Замостье и Томашев Любельский вели подразделения территориальной обороны ВС Польши. За это время они проверили 200 кв. км территории. К поискам привлекали военные вертолеты, а также общества польских охотников.
Напоминаем, во время атаки РФ на Украину 26 августа один российский беспилотник залетел в Польшу из Львовской области, на радарах он находился минимум полчаса. С тех пор продолжались поиски объекта, который мог упасть в гмине Тышевцы, что в 25 км к югу от города Грубешов Люблинского воеводства.
28 августа премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что они пока не имеют 100-процентной уверенности, что неизвестный объект нарушил воздушное пространство страны во время массированного российского обстрела Украины 26 августа.
Пожалуйста, подождите...
...Jeszcze Polska nie zginęła...?
Ни в воздухе летящий сбить, на земле лежачий найти - не могут.
А такі хєр_ої поляки були.
Дюйми НАТО вже не ті....
за Віслу поляк втече. А там хоч трава не рости - волинська резанина!!!!