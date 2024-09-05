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беспилотник (3133) Польша (8139)

Польская армия не нашла российский беспилотник, поиски прекращены

пошуки російського дрона армією Польщі

Польские военные безрезультатно завершили поиски российского беспилотника, которые продолжались после российской атаки на Украину 26 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прочесывание территории завершилось в среду вечером. Объект не найден",- сообщила представительница пресс-службы Оперативного командования ВС Польши Ева Злотницкая.

Поиски беспилотника в течение 10 дней в районе городов Замостье и Томашев Любельский вели подразделения территориальной обороны ВС Польши. За это время они проверили 200 кв. км территории. К поискам привлекали военные вертолеты, а также общества польских охотников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны Польши: Мы не будем сбивать российские ракеты и дроны над Украиной

Напоминаем, во время атаки РФ на Украину 26 августа один российский беспилотник залетел в Польшу из Львовской области, на радарах он находился минимум полчаса. С тех пор продолжались поиски объекта, который мог упасть в гмине Тышевцы, что в 25 км к югу от города Грубешов Люблинского воеводства.

28 августа премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что они пока не имеют 100-процентной уверенности, что неизвестный объект нарушил воздушное пространство страны во время массированного российского обстрела Украины 26 августа.
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Топ комментарии
+16
Ви не знайшли і вбивць вашого керівництва,яке розвилось,коли впав літак.
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05.09.2024 16:52
+14
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05.09.2024 16:58
+9
Союзники.
Ни в воздухе летящий сбить, на земле лежачий найти - не могут.
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05.09.2024 17:19
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05.09.2024 16:46 Ответить
Довго шукали, але там нема...
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05.09.2024 16:47 Ответить
він потонув...
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05.09.2024 16:49 Ответить
На нет и суда нет..
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05.09.2024 16:51 Ответить
Ви не знайшли і вбивць вашого керівництва,яке розвилось,коли впав літак.
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05.09.2024 16:52 Ответить
так шукали так шукали що два дні з хати не виходили
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05.09.2024 16:53 Ответить
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05.09.2024 16:58 Ответить
А якшо б знайшли ? були б обєспокоєнні ?
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05.09.2024 17:01 Ответить
100 відсоткова впевненість накладує певні зобов"язання.а так впевненості нема - то і зобов"язань нема,нема шо робити.Хоча з другої сторони пів години фіксувалось радарами що?А холєра його знає,шось там літало і полетіло десь...Другого разу воно політає і впаде,рознесе шось там...І знову не буде 100 відсоткової впевненості,бракуватиме якихось два чи три відсотки...А вже третього разу не буде кому фіксувати ті француваті відсотки...
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05.09.2024 17:01 Ответить
..походу, хтось, зі "шляхти", встиг "прикопати скарб" до кращих часів..
...Jeszcze Polska nie zginęła...?
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05.09.2024 17:05 Ответить
та у Тишівцах може у найближчі пару місяців ще десяток шахедів загубитись. Місце там таке, наговорене.
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05.09.2024 17:07 Ответить
Шо то було, мабуть НЛО
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05.09.2024 17:14 Ответить
Союзники.
Ни в воздухе летящий сбить, на земле лежачий найти - не могут.
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05.09.2024 17:19 Ответить
мда... уж.

А такі хєр_ої поляки були.
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05.09.2024 17:19 Ответить
Рядовим пшекам треба бити в рейку.Їх звхищають сліпі жовнєжи...)))
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05.09.2024 17:23 Ответить
Та хто б сумнівався?...
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05.09.2024 17:27 Ответить
Справу закрито
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05.09.2024 17:40 Ответить
UCIEKŁ, ALE OBIECAŁ, ŻE WRÓCI
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05.09.2024 17:43 Ответить
🙈🙉🙊
Дюйми НАТО вже не ті....
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05.09.2024 17:46 Ответить
Сколько гектаров пива... почвы прочесали и хоть бы х*р.
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05.09.2024 17:51 Ответить
Ну, іх там нєт і всьо! Колись і частини своєї території не знайдуть!
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05.09.2024 18:14 Ответить
здається, що втрата Польщею території, то якась фігня по зрівнянню з Волинською різаниною.

за Віслу поляк втече. А там хоч трава не рости - волинська резанина!!!!
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05.09.2024 18:59 Ответить
мы можем привезти, если хотите...
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05.09.2024 18:32 Ответить
хоч би мовчали та не соромились, пся крев
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05.09.2024 18:45 Ответить
після дефілювання з прапором срср, сором для поляків, то як двома пальцями об асфальт.
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05.09.2024 18:56 Ответить
Коли в Білому домі сидить перелякана деменція, то й поляки і не лише вони дуже "гонорові"
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05.09.2024 19:10 Ответить
Його й шукали щоб не знайти.
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05.09.2024 19:19 Ответить
А в кущах шукали? Чи тільки по дорогах для видимості проїхались?
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05.09.2024 19:21 Ответить
Czyli dzieło polskiego partyzanta
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05.09.2024 19:35 Ответить
Главное что зерно нашли😀
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05.09.2024 21:16 Ответить
 
 