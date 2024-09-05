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безпілотник (3653) Польща (8246)

Польська армія не знайшла російський безпілотник, пошуки припинені

пошуки російського дрона армією Польщі

Польські військові безрезультатно завершили пошуки російського безпілотника, які тривали після російської атаки на Україну 26 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прочісування території завершилося у середу ввечері. Об'єкт не знайдено",- повідомила представниця пресслужби Оперативного командування ЗС Польщі Ева Злотніцька.

Пошуки безпілотника упродовж 10 днів у районі міст Замостя і Томашів Любельський вели підрозділи територіальної оборони ЗС Польщі. За цей час вони перевірили 200 кв. км території. До пошуків долучали військові гелікоптери, а також товариства польських мисливців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони Польщі: Ми не будемо збивати російські ракети та дрони над Україною

Нагадуємо, під час атаки РФ на Україну 26 серпня один російський безпілотник залетів у Польщу зі Львівської області, на радарах він перебував щонайменше пів години. Відтоді тривали пошуки обʼєкта, який міг впасти у гміні Тишівці, що за 25 км на південь від міста Грубешів Люблінського воєводства.

28 серпня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вони поки що не мають 100-відсоткової впевненості, що невідомий об’єкт порушив повітряний простір країни під час масованого російського обстрілу України 26 серпня.

Автор: 
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Топ коментарі
+16
Ви не знайшли і вбивць вашого керівництва,яке розвилось,коли впав літак.
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05.09.2024 16:52
+14
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05.09.2024 16:58
+9
Союзники.
Ни в воздухе летящий сбить, на земле лежачий найти - не могут.
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05.09.2024 17:19
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05.09.2024 16:46 Відповісти
Довго шукали, але там нема...
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05.09.2024 16:47 Відповісти
він потонув...
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05.09.2024 16:49 Відповісти
На нет и суда нет..
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05.09.2024 16:51 Відповісти
Ви не знайшли і вбивць вашого керівництва,яке розвилось,коли впав літак.
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05.09.2024 16:52 Відповісти
так шукали так шукали що два дні з хати не виходили
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05.09.2024 16:53 Відповісти
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05.09.2024 16:58 Відповісти
А якшо б знайшли ? були б обєспокоєнні ?
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05.09.2024 17:01 Відповісти
100 відсоткова впевненість накладує певні зобов"язання.а так впевненості нема - то і зобов"язань нема,нема шо робити.Хоча з другої сторони пів години фіксувалось радарами що?А холєра його знає,шось там літало і полетіло десь...Другого разу воно політає і впаде,рознесе шось там...І знову не буде 100 відсоткової впевненості,бракуватиме якихось два чи три відсотки...А вже третього разу не буде кому фіксувати ті француваті відсотки...
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05.09.2024 17:01 Відповісти
..походу, хтось, зі "шляхти", встиг "прикопати скарб" до кращих часів..
...Jeszcze Polska nie zginęła...?
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05.09.2024 17:05 Відповісти
та у Тишівцах може у найближчі пару місяців ще десяток шахедів загубитись. Місце там таке, наговорене.
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05.09.2024 17:07 Відповісти
Шо то було, мабуть НЛО
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05.09.2024 17:14 Відповісти
Союзники.
Ни в воздухе летящий сбить, на земле лежачий найти - не могут.
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05.09.2024 17:19 Відповісти
мда... уж.

А такі хєр_ої поляки були.
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05.09.2024 17:19 Відповісти
Рядовим пшекам треба бити в рейку.Їх звхищають сліпі жовнєжи...)))
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05.09.2024 17:23 Відповісти
Та хто б сумнівався?...
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05.09.2024 17:27 Відповісти
Справу закрито
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05.09.2024 17:40 Відповісти
UCIEKŁ, ALE OBIECAŁ, ŻE WRÓCI
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05.09.2024 17:43 Відповісти
🙈🙉🙊
Дюйми НАТО вже не ті....
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05.09.2024 17:46 Відповісти
Сколько гектаров пива... почвы прочесали и хоть бы х*р.
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05.09.2024 17:51 Відповісти
Ну, іх там нєт і всьо! Колись і частини своєї території не знайдуть!
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05.09.2024 18:14 Відповісти
здається, що втрата Польщею території, то якась фігня по зрівнянню з Волинською різаниною.

за Віслу поляк втече. А там хоч трава не рости - волинська резанина!!!!
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05.09.2024 18:59 Відповісти
мы можем привезти, если хотите...
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05.09.2024 18:32 Відповісти
хоч би мовчали та не соромились, пся крев
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05.09.2024 18:45 Відповісти
після дефілювання з прапором срср, сором для поляків, то як двома пальцями об асфальт.
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05.09.2024 18:56 Відповісти
Коли в Білому домі сидить перелякана деменція, то й поляки і не лише вони дуже "гонорові"
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05.09.2024 19:10 Відповісти
Його й шукали щоб не знайти.
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05.09.2024 19:19 Відповісти
А в кущах шукали? Чи тільки по дорогах для видимості проїхались?
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05.09.2024 19:21 Відповісти
Czyli dzieło polskiego partyzanta
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05.09.2024 19:35 Відповісти
Главное что зерно нашли😀
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05.09.2024 21:16 Відповісти
 
 