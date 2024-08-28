У Польши нет 100-процентной уверенности, что в ее воздушное пространство залетел беспилотник 26 августа, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что они пока не имеют 100-процентной уверенности, что неизвестный объект нарушил воздушное пространство страны во время массированного российского обстрела Украины 26 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rzeczpospolita.
Как отметил Туск, ситуацию с беспилотником, который мог пролететь над Польшей 26 августа, сейчас определяют как "вероятный инцидент", поскольку нет "никаких подтверждений", что это произошло.
"Почти 400 солдат 24 часа в сутки ищут любые признаки беспилотника или двух беспилотников, как некоторые говорят, но пока нет 100-процентной уверенности, что они вошли в польское воздушное пространство. Мы не знаем, чьи они были. Если они вообще были", - отметил Туск.
Напомним, Польская армия заявила, что "воздушный объект" нарушил воздушное пространство страны во время массированной ракетной атаки России против Украины утром 26 августа. Его ищут.
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До цього кацапський БПЛА показово гепнувся у Польщі і навіть вбив якогось фермера.
Але Польща все одно не була впевнена. Може здалося...
була воронаголуб миру. Можемо розходитись.
Тогда зачухаетесь
А якби це все летіло по ним + Усср + Бсср ? Як мріяв пєдя сіманєнка...