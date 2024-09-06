Три АЭС не восстановили полноценное соединение со всеми внешними линиями электропередачи после российских обстрелов, - МАГАТЭ

Ривненская, Южноукраинская и Чернобыльская атомные электростанции еще не восстановили соединение с линиями электропередач после масштабных обстрелов российских войск 26 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Группы МАГАТЭ с Ривненской, Южноукраинской и Чернобыльской АЭС сообщили, что эти объекты еще не восстановили соединение со всеми внешними линиями электропередачи после широкомасштабных военных действий 26 августа, направленных на электроподстанции, важные для ядерной безопасности. Команды также сообщили о воздушных тревогах в большинство дней прошлой недели", - говорится в сообщении.

Однако в сообщении не указано, как это влияет на их работу. В то же время отмечается, что в нескольких километрах от Хмельницкой АЭС в среду, 4 сентября, зафиксирован пролет беспилотников.

Также, согласно сообщению, Украина получит необходимые запчасти для аварийных дизель-генераторов Южно-Украинской АЭС - соответствующее соглашение о поддержке украинских АЭС МАГАТЭ на днях подписало с Францией и НАЭК "Энергоатом".

Агентство уточнило, что в случае потери внешнего электроснабжения АЭС полагаются на такое оборудование, чтобы обеспечить безопасную и надежную работу.

Напомним, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выразило свою поддержку планам Украины по завершению строительства блоков на Хмельницкой атомной электростанции и готово оказать техническую поддержку проекту.

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