Три АЕС не відновили повноцінне з’єднання з усіма зовнішніми лініями електропередачі після російських обстрілів, - МАГАТЕ

Рівненська, Південноукраїнська й Чорнобильська атомні електростанції ще не відновили з'єднання з лініями електропередач після масштабних обстрілів російських військ 26 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Групи МАГАТЕ з Рівненської, Південноукраїнської та Чорнобильської АЕС повідомили, що ці об'єкти ще не відновили з'єднання з усіма зовнішніми лініями електропередачі після широкомасштабних військових дій 26 серпня, спрямованих на електропідстанції, важливі для ядерної безпеки. Команди також повідомили про повітряні тривоги в більшість днів минулого тижня", - йдеться в повідомленні.

Однак в повідомленні не зазначено, як це впливає на їхню роботу. Водночас наголошується, що за кілька кілометрів від Хмельницької АЕС у середу, 4 вересня, зафіксовано проліт безпілотників.

Також, згідно з повідомленням, Україна отримає необхідні запчастини для аварійних дизель-генераторів Південноукраїнської АЕС - відповідну угоду про підтримку українських АЕС МАГАТЕ днями підписало з Францією та НАЕК "Енергоатом".

Агентство уточнило, що в разі втрати зовнішнього електропостачання АЕС покладаються на таке обладнання, щоб забезпечити безпечну й надійну роботу.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило свою підтримку планам України щодо завершення будівництва блоків на Хмельницькій атомній електростанції і готове надати технічну підтримку проєкту.

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