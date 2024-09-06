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АЕС (1123) МАГАТЕ (674) ядерна безпека (542)

Три АЕС не відновили повноцінне з’єднання з усіма зовнішніми лініями електропередачі після російських обстрілів, - МАГАТЕ

У Міненерго заперечили аварію на Південноукраїнській АЕС

Рівненська, Південноукраїнська й Чорнобильська атомні електростанції ще не відновили з'єднання з лініями електропередач  після масштабних обстрілів російських військ 26 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Групи МАГАТЕ з Рівненської, Південноукраїнської та Чорнобильської АЕС повідомили, що ці об'єкти ще не відновили з'єднання з усіма зовнішніми лініями електропередачі після широкомасштабних військових дій 26 серпня, спрямованих на електропідстанції, важливі для ядерної безпеки. Команди також повідомили про повітряні тривоги в більшість днів минулого тижня", - йдеться в повідомленні.

Однак в повідомленні не зазначено, як це впливає на їхню роботу. Водночас наголошується, що за кілька кілометрів від Хмельницької АЕС у середу, 4 вересня, зафіксовано проліт безпілотників.

Також, згідно з повідомленням, Україна отримає необхідні запчастини для аварійних дизель-генераторів Південноукраїнської АЕС - відповідну угоду про підтримку українських АЕС МАГАТЕ днями підписало з Францією та НАЕК "Енергоатом".

Агентство уточнило, що в разі втрати зовнішнього електропостачання АЕС покладаються на таке обладнання, щоб забезпечити безпечну й надійну роботу.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило свою підтримку планам України щодо завершення будівництва блоків на Хмельницькій атомній електростанції і готове надати технічну підтримку проєкту.

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Накуй.
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06.09.2024 11:43 Відповісти
Зате підстанції на Курській АЕС цілі.
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06.09.2024 11:58 Відповісти
Оце і уся затурбованість!!
Як і у Немчінова, з енергетики, одні гроші
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06.09.2024 12:01 Відповісти
Не буду здивованим якщо саме ці "спостерігачі" МАГАТЕ, чи деякі з них, проконсультували рашистів по яких саме підстанціях треба бити аби якісніше відрізати наші АЕС від загальноукраїнської електромережи!!!
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06.09.2024 12:22 Відповісти
я звісно не експерт. Чорнобильська?
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06.09.2024 14:06 Відповісти
 
 