Интенсивность боевых действий на Запорожском направлении значительно снизилась, - ОСГВ "Таврия"

В течение последнего месяца оккупанты уменьшили количество штурмов на Запорожском направлении. В целом линия фронта в Запорожской области остается стабильной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщил спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий.

Как отметил спикер, на некоторых участках фронта армия РФ не решается на активные боевые действия. Это может быть связано с отводом определенного количества российских войск с этого направления.

"Россияне из Запорожской области забрали несколько военных организмов, батальонов, полков и бригад на Курское направление, на другие свои угрожающие направления. Соответственно снизилась интенсивность боевых действий, что касается активности вражеской пехоты. На этой неделе противник ни разу не прибегал к атакующим штурмовым действиям и на Ореховском, и на Гуляйпольском направлениях. На Гуляйпольском направлении ситуация стабильная, армия РФ боится атаковать в противовес тому, что именно от них там ожидали штурмов. У российской армии мало ресурса, мало резервов, мало возможностей вести активные, полноценные наступательные действия на нескольких направлениях одновременно", - отметил он.

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Лыховий рассказал, что в целом линия фронта в Запорожской области остается стабильной. Украинские военные продолжают ведение оборонительной операции. В частности, на Ореховском и Гуляйпольском направлениях принимают меры для улучшения тактического положения и устойчивости обороны.

"Фактически, за небольшими исключениями, динамики нет, противник успеха не имеет. Пехотные штурмы происходят малыми группами без применения бронетехники. Это достаточно редкие попытки прощупать нашу оборону на прочность, которые, повторяюсь, успеха не имеют. Противник отступает и значительно реже применяет для своих штурмов квадроциклы, мотоциклы и другую мелкую технику", - утверждает спикер.

В то же время, добавил спикер, атаки на гражданское население прифронтовых территорий продолжаются, и в этих случаях российская армия все чаще использует БПЛА.

"За сутки совершают 100-120 сбросов с коптеров, с использованием 1,5 сотни боеприпасов. Это плюс для работы артиллерии. Постоянно используют сбросы с отравляющими веществами, в первую очередь, на Запорожье. Конечно, авиация работает КАБами и неуправляемыми ракетами", - рассказал Лыховий.

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