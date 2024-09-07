РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12126 посетителей онлайн
Новости Война
5 334 48
Керченский мост (386) Плетенчук Дмитрий (149)

Сезон штормов может "скорректировать" защитное сооружение у Крымского моста, - Плетенчук

Кримський міст

Сооружение, которое Россия пытается построить возле Крымского моста, не выглядит фундаментальным, и может быть повреждено в сезон штормов.

Об этом в эфире общенационального телемарфона "Единые новости" сказал спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Выглядит это немного странно, особенно учитывая, что конструкция не выглядит фундаментально, как так называемый Крымский мост. И возникает вопрос - зачем было сооружать такое большое одоробло так сложно и так долго. В любом случае сезон штормов может внести свои коррективы и, скорее всего, внесет", - сказал Плетенчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты размещают на Крымском мосту самые разнообразные системы ПВО, даже выставочные, - Плетенчук

Он отметил, что целью создания этого сооружения может быть как попытка обеспечить безопасность так называемого крымского моста, так и намерение продублировать его.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
І шо? Все рівно по Керченському мосту не вдарять. А що погода заважала Зельоним не дати побудувати кацапам через Маріуполь до Криму ЖД дорогу, через яку тепер суне військова техніка і жива сила противника? Це ж не за 1800 км, а під самим носом.
показать весь комментарий
07.09.2024 19:35
+14
А якщо не ''скоригує'', то буде природа винна. Зелені ще природу не звинувачували.
показать весь комментарий
07.09.2024 19:29
+12
Та в'**іть вже по тому мосту, щоб вже всі заспокоїлись...
показать весь комментарий
07.09.2024 19:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отличный троллинг.
Зачетный...
показать весь комментарий
07.09.2024 19:17 Ответить
це не тролінг. а факт - морські течії в Керченському проливі весь час міняють конфігурацію кос та мілин, а одного разу під час шторму потопло декілька кораблів
показать весь комментарий
07.09.2024 20:04 Ответить
це пізд*ж
показать весь комментарий
08.09.2024 00:55 Ответить
Та й міст давно мало знести штормом або льодоходом. Кацапи ж будували.
показать весь комментарий
07.09.2024 19:20 Ответить
"Вам же легче будет. Чего возиться, коль жизнь осудит"
показать весь комментарий
07.09.2024 19:42 Ответить
Мені брат моєї Мами розповдав, що ніс службу з охорони будівництва мосту, у 1945 році, взимку міст був майже збудований, у березні пішов льодохід із Азова, який розламав міст, як сірники. Підняли авіацію, але було пізно.
показать весь комментарий
07.09.2024 19:47 Ответить
тоді зими були крутіші і Азов замерзав

пам'ятаю одного рази приїхали купатись на Арабат, а там пляж - тропічєский: білий пісок до обрію, але !! весь засмічений здохлими осетрами під час замому риби взимку.
скільки тих осетрів пропало навіть важко уявити

отакий був Азов - татари в генуезький період називали Чабак-Денгизі - море лящів; кримські татари та османи Балук-Денгизі - рибне море; половці - Кар-Балук - батьківщина риби;
показать весь комментарий
07.09.2024 20:10 Ответить
Класс!
Так интересно...
показать весь комментарий
07.09.2024 20:14 Ответить
і сумно, бо колись бичків на Азові ловив..
показать весь комментарий
07.09.2024 20:19 Ответить
Вы написали про Азов очень кинематографично
Я словно увидела сцену из фильма...
показать весь комментарий
07.09.2024 20:21 Ответить
дякую !

я й сам це "кіно" про Арабат і Крим в голові дивлюсь - у кожного із нас свої чудові фільми із минулого

а Арабат із сторони Крима (с. Соляного) із турецькою фортецею, дійсно фантастичний.
абсолютно первісний - як міліони років тому: лише тепле море різних відтінків синього та блакитного і піщаний пляж.
було враження, що зараз із моря вилізе якась викопна перша земноводна тваріка і лагідно усміхнеться сонцю
показать весь комментарий
07.09.2024 22:56 Ответить
Боже, у вас талант!
Вам надо писать !
Я в восторге!
показать весь комментарий
07.09.2024 23:38 Ответить
Дякую за цікаву розповідь.
А нам прєпод по грунтознавству розказував що риби в Азові зараз нема бо при совку степи інтенсивно підпитквали хімією, яка потім річками стекла в Азов, а звідти і в Чорне море, в якому тепер теж нема того об'єму сєльді, щоб промислово виловлювати як раніше
показать весь комментарий
07.09.2024 23:57 Ответить
так і є
а ще зростання солоності води і надмірний вилов риби
показать весь комментарий
08.09.2024 00:58 Ответить
Та в'**іть вже по тому мосту, щоб вже всі заспокоїлись...
показать весь комментарий
07.09.2024 19:22 Ответить
Одразу видно зескота. Янелох ситуацію ж виправив, чи не так?
показать весь комментарий
07.09.2024 22:12 Ответить
А якщо не ''скоригує'', то буде природа винна. Зелені ще природу не звинувачували.
показать весь комментарий
07.09.2024 19:29 Ответить
+++
показать весь комментарий
07.09.2024 19:44 Ответить
І шо? Все рівно по Керченському мосту не вдарять. А що погода заважала Зельоним не дати побудувати кацапам через Маріуполь до Криму ЖД дорогу, через яку тепер суне військова техніка і жива сила противника? Це ж не за 1800 км, а під самим носом.
показать весь комментарий
07.09.2024 19:35 Ответить
І постає питання - навіщо Україні було дозволяти споруджувати таке велике одоробло так складно і так довго. .коли його можна знищити разом з "рашистським фундаментальним кримським одоробло???
показать весь комментарий
07.09.2024 19:40 Ответить
після введення в дію залізниці Ростов Марік Джанкой важливість мосту наближається до нуля, у військовому сенесі.
Краще б вже позакривали ******* і не говорили нічого про той кримський міст чахлика, бо ця ***** вже навіть на відбитих зебілів не діє.
показать весь комментарий
07.09.2024 19:49 Ответить
А на базарі торгують, щоб тобі здачу дати.
показать весь комментарий
07.09.2024 19:51 Ответить
бухаєш ?
показать весь комментарий
07.09.2024 19:53 Ответить
Все сказав дурню.
показать весь комментарий
07.09.2024 19:54 Ответить
точно бухаєш, або просто дебіл.
показать весь комментарий
07.09.2024 19:57 Ответить
кидай бухати.(((після введення в дію залізниці Ростов Марік Джанкой важливість мосту наближається до нуля, у військовому сенесі.)))- І постає питання - навіщо було споруджувати таке велике одоробло так складно і так довго,ЯКЩО ВОНО У ВІЙСКОВОМУ СЕНСІ "БУБЛИК"???
показать весь комментарий
07.09.2024 19:59 Ответить
Бо дурні кацапські стратехів з цн не читають. Тому й споруджують захист.
показать весь комментарий
07.09.2024 20:08 Ответить
ти читати вмієш чи аналізувати дані, міст ***** був конче потрібний для розбудови на Криму військової бази, зараз значення саме мосту у поставках зброї наближаються до нуля, адже як кажуть джерела кацапи майже не користуються залізничною гілкою через міст після того як там горів потяг із пальним,
Друге кацапи добудували цього літа гілку залізниці з Ростова до Маріка, і якщо Ти відкриєш карту та гарно на неї погляеш то зрозумієш про що я говорю. Чи у штатах нереально нагуглити карту залізниць України.
показать весь комментарий
07.09.2024 20:09 Ответить
На базарі стоять, щоб тобі давати здачу.
показать весь комментарий
07.09.2024 20:12 Ответить
точно дебіл, дебіл провокатор. бай
показать весь комментарий
07.09.2024 20:13 Ответить
ти читати вмієш чи аналізувати дані, міст ***** був конче потрібний для розбудови на Криму військової бази, Бляха ,муха насмішив із таким аналізом і з такими даними.Для розбудови ,чи побудови (ВБ) в куйла, з часів совкового союзу в Севастополі стояв ЧФ .Воєнно -морська база рашистських корит,котра по оцінках НАТІВСЬКИХ ексмердів (оренда) вартувала б під 4 млрд "зеленими рублями" Не кажучи про те,що ці корита таскали і з портів рашистської 3,14дерації на Чорному морі і з цілого "дружнього" до куйла світу через Босфор В УКРАЇНСЬКИЙ КРИМ все,що потрібно не тільки для будівництва бази,але й озброєння для окупації України.Але то таке....
показать весь комментарий
07.09.2024 21:11 Ответить
мда чуваче все з тобою ясно.
кацапи після захоплення Криму у 14 перетворили його на військову базу, для атаки на південь, отже міст мав вирішальне значення для забезпечення військового зєднання, бо паромами чи десантними коритами стільки техніки та що головне снарядів не переправиш, тим паче в короткі терміни.
Зараз же міст чахлика має скоріше символічне значення, бо сухопутний коридор є, колія з параші на окуповані території також є.
Тобто знищення моста нічого не дасть від слова зовсім з військової точки зору, хіба кацапам доведеться довше кататись на кримьскі курорти. Та і ця зелена балаканина що от от ну от от вже точно знищимо міст у печінках сидить.
показать весь комментарий
07.09.2024 21:29 Ответить
мда чуваче все з тобою ясно.(кацапи після захоплення Криму у 14 перетворили його на військову базу. бо паромами чи десантними коритами стільки техніки та що головне снарядів не переправиш, тим паче в короткі терміни.(який короткий термін з 2014 року.до початку повномаштабного вторгнення 3,14дерації в Україну ,через 8 м років ???
показать весь комментарий
07.09.2024 21:36 Ответить
короткий термін це при початку вторгнення.
Все можеш більше не відповідати, я все зрозумів.
показать весь комментарий
07.09.2024 21:43 Ответить
Не споживай пропаганди з марафету. Буде заворот мізків. Той ''непотрібний'' міст два роки обіцяли підірвати. Частково вдалося. Зараз таких розмов менше і сподівання на вищі сили. Не чув від кацапської пропаганди, що міст втратив стратегічну вагу. Коли скажуть про це північні олені, повірю. А все інше, то від єрмака з арахамією.
показать весь комментарий
07.09.2024 20:23 Ответить
Іншими словами - всі надії на природню стихію, бо самі ''скорегувати'' не в змозі.
показать весь комментарий
07.09.2024 19:50 Ответить
Саме так.
Бо наближається цей час "Х" для Керченського мосту, але не через ракетні удари ЗСУ.
Так, за даними сейсмолога Франка Хугербітса, який попередив про руйнівний землетрус в Туреччині і Сирії, насувається той самий, але на цей раз в Причорномор'ї. Тобто саме напроти рашистського мосту у Крим.

показать весь комментарий
07.09.2024 20:45 Ответить
до крима далеко. Но якщо б сталося цунамі, що змило б крим і міст - тоді я б повірив у Бога
показать весь комментарий
08.09.2024 01:00 Ответить
Пам'ятаємо, що ще коли міст будували нам всім говорили, що течії його зруйнують...до сих пір стоїть.
показать весь комментарий
07.09.2024 20:42 Ответить
Ну наводили приклад 1945-го року. Але ж час минув, технології змінилися... От мені аж трохи соромно за нас: в Києві Подільсько-Воскресенський мостовий перехід будують років 20 вже (мо і більше). А тут така махіна і за три роки побудували...
показать весь комментарий
07.09.2024 20:52 Ответить
Нехай форумчане не бурчать про политику , але КЛИЧКО ремонтує мост коло метро на русанівку роками . Там постійно пробки і нема робітників. І кияне мовчки стоять у пробках
показать весь комментарий
07.09.2024 22:07 Ответить
Я про міст, який будується 20 років
показать весь комментарий
07.09.2024 22:23 Ответить
плетенчук, ти навіть не уявляєш, як тепер буде спокійно спати уся Україна після твоїх вангувань щодо якихось там захисних споруд якогось там мосту. Зміни прізвище на афєрістовіч-два-нуль.
показать весь комментарий
07.09.2024 20:58 Ответить
ПЛЕТЕНЧУК ‼️

Не заважай ворогу коли він помиляється

Наполеон
показать весь комментарий
07.09.2024 22:03 Ответить
Будемо чекати землетрусу, поки обвалиться як Колос Родоський
показать весь комментарий
08.09.2024 00:01 Ответить
 
 