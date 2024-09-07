РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11632 посетителя онлайн
Новости
1 036 9
выборы (22667) россия (93003) США (24820) Кирби (447)

Мы должны серьезно воспринимать попытки РФ повлиять на выборы в США, - Белый дом

Джон Кірбі

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американцы должны воспринимать серьезно намерения РФ вмешаться в американские выборы.

Об этом Кирби сказал в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, "нет никаких сомнений в том, что Путин пытается "посеять раздор" среди американцев с помощью дезинформации и пропаганды.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США помогут Украине иметь сильную позицию на переговорах с Россией, - Кирби

Американцы должны воспринимать это серьезно, подчеркнул чиновник Белого дома.

Кирби отметил, что угроза вмешательства России в выборы сейчас "более изощренная", чем в предыдущие избирательные кампании.

"Они используют искусственный интеллект, в одном из случаев финансировали компанию, расположенную в США, в Теннесси, так что речь идет не только о российских ботах, троллях и поддельных персонах в социальных сетях, хотя это тоже часть дела, но они стали гораздо более изощренными", - отметил представитель президентской администрации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не сможет поразить ракетами ATACMS большинство российских самолетов, поскольку они размещены на расстоянии более 300 километров, - Кирби

Он добавил, что полагается на следственные органы в этом вопросе.

"Мы дадим возможность следователям выявлять факты по мере их поступления и будем принимать соответствующие меры", - резюмировал Кирби.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виразіть ''глибинну стурбованність'', все інше ескалація.
показать весь комментарий
07.09.2024 20:41 Ответить
Та вони навіть не уявляють глибину нашої стурбованості...
показать весь комментарий
07.09.2024 20:56 Ответить
кірбі?
ти, що, таке кажеш? ти, хочеш ескалації?
навіть не думай чіпати кацапів, бо вони такі страшні, як купа кролячого гімна.
показать весь комментарий
07.09.2024 20:51 Ответить
Бггг. Додіпкосьорнились шо кацапи вам вже президента обирають.
Жуйте соплі далі...
показать весь комментарий
07.09.2024 20:55 Ответить
Росія може вплинути на вибори у США...на українські вибори тим більше...і кого ж росія підтримувала у 2019?...Порошенка, чи Зеленського?...Зеленського, чи Порошенка?...вот уж вапрос так вапрос...
показать весь комментарий
07.09.2024 20:57 Ответить
Є сумніви що цього пацієнта привиде до тями навіть ядерний удар по Вашингтону.
показать весь комментарий
07.09.2024 21:15 Ответить
І кого їм підтримувати? Що Бідон, що Трумп для запоребрика програш.
показать весь комментарий
07.09.2024 22:09 Ответить
світу потрібний новий світовий поліцеський бо старий поломався
показать весь комментарий
08.09.2024 00:05 Ответить
 
 