Мы должны серьезно воспринимать попытки РФ повлиять на выборы в США, - Белый дом
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американцы должны воспринимать серьезно намерения РФ вмешаться в американские выборы.
Об этом Кирби сказал в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, "нет никаких сомнений в том, что Путин пытается "посеять раздор" среди американцев с помощью дезинформации и пропаганды.
Американцы должны воспринимать это серьезно, подчеркнул чиновник Белого дома.
Кирби отметил, что угроза вмешательства России в выборы сейчас "более изощренная", чем в предыдущие избирательные кампании.
"Они используют искусственный интеллект, в одном из случаев финансировали компанию, расположенную в США, в Теннесси, так что речь идет не только о российских ботах, троллях и поддельных персонах в социальных сетях, хотя это тоже часть дела, но они стали гораздо более изощренными", - отметил представитель президентской администрации.
Он добавил, что полагается на следственные органы в этом вопросе.
"Мы дадим возможность следователям выявлять факты по мере их поступления и будем принимать соответствующие меры", - резюмировал Кирби.
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ти, що, таке кажеш? ти, хочеш ескалації?
навіть не думай чіпати кацапів, бо вони такі страшні, як купа кролячого гімна.
Жуйте соплі далі...