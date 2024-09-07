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вибори (6593) росія (63589) США (21006) Кірбі (521)

Маємо серйозно сприймати намагання РФ вплинути на вибори у США, - Білий дім

Джон Кірбі

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що американці мають сприймати серйозно наміри РФ втрутитись в американські вибори.

Про це Кірбі сказав в інтерв'ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "немає жодних сумнівів у тому, що Путін намагається "посіяти розбрат" серед американців за допомогою дезінформації та пропаганди.

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Американці повинні сприймати це серйозно, наголосив посадовець Білого дому.

Кірбі зазначив, що загроза втручання Росії у вибори зараз "витонченіша", ніж у попередні виборчі кампанії.

"Вони використовують штучний інтелект, в одному з випадків фінансували компанію, розташовану в США, у Теннессі.Так що йдеться не тільки про російських ботів, тролів та підроблених персон в соціальних мережах, хоча це теж частина справи, але вони стали набагато витонченішими", – зазначив представник президентської адміністрації.

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Він додав, що покладається на слідчі органи у цьому питанні.

"Ми дамо можливість слідчим виявляти факти в міру їх надходження та вживатимемо відповідних заходів", – резюмував Кірбі.

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Виразіть ''глибинну стурбованність'', все інше ескалація.
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07.09.2024 20:41 Відповісти
Та вони навіть не уявляють глибину нашої стурбованості...
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07.09.2024 20:56 Відповісти
кірбі?
ти, що, таке кажеш? ти, хочеш ескалації?
навіть не думай чіпати кацапів, бо вони такі страшні, як купа кролячого гімна.
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07.09.2024 20:51 Відповісти
Бггг. Додіпкосьорнились шо кацапи вам вже президента обирають.
Жуйте соплі далі...
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07.09.2024 20:55 Відповісти
Росія може вплинути на вибори у США...на українські вибори тим більше...і кого ж росія підтримувала у 2019?...Порошенка, чи Зеленського?...Зеленського, чи Порошенка?...вот уж вапрос так вапрос...
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07.09.2024 20:57 Відповісти
Є сумніви що цього пацієнта привиде до тями навіть ядерний удар по Вашингтону.
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07.09.2024 21:15 Відповісти
І кого їм підтримувати? Що Бідон, що Трумп для запоребрика програш.
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07.09.2024 22:09 Відповісти
світу потрібний новий світовий поліцеський бо старий поломався
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08.09.2024 00:05 Відповісти
 
 