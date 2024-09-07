Маємо серйозно сприймати намагання РФ вплинути на вибори у США, - Білий дім
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що американці мають сприймати серйозно наміри РФ втрутитись в американські вибори.
Про це Кірбі сказав в інтерв'ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, "немає жодних сумнівів у тому, що Путін намагається "посіяти розбрат" серед американців за допомогою дезінформації та пропаганди.
Американці повинні сприймати це серйозно, наголосив посадовець Білого дому.
Кірбі зазначив, що загроза втручання Росії у вибори зараз "витонченіша", ніж у попередні виборчі кампанії.
"Вони використовують штучний інтелект, в одному з випадків фінансували компанію, розташовану в США, у Теннессі.Так що йдеться не тільки про російських ботів, тролів та підроблених персон в соціальних мережах, хоча це теж частина справи, але вони стали набагато витонченішими", – зазначив представник президентської адміністрації.
Він додав, що покладається на слідчі органи у цьому питанні.
"Ми дамо можливість слідчим виявляти факти в міру їх надходження та вживатимемо відповідних заходів", – резюмував Кірбі.
Будь ласка, зачекайте...
ти, що, таке кажеш? ти, хочеш ескалації?
навіть не думай чіпати кацапів, бо вони такі страшні, як купа кролячого гімна.
Жуйте соплі далі...