США допоможуть Україні мати сильну позицію на переговорах з Росією, - Кірбі
Адміністрація Білого дому зосереджена на забезпеченні України всім необхідним для того, щоб Київ мав найсильнішу позицію для переговорів, які можуть відбутися в майбутньому, сказав радник Білого дому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі
Він підкреслив, що США підтримали міжнародне просування "формули миру" президента Володимира Зеленського, яка отримала значну міжнародну підтримку.
"Якщо конфлікт завершиться шляхом переговорів, ми прагнемо до того, щоб президент Зеленський був у найвигіднішій позиції для ухвалення рішень щодо формату цих переговорів. Ми повністю сфокусовані на тому, щоб Україна була оснащена всім необхідним для свого захисту і могла зайняти сильну позицію, якщо і коли почнуться переговори", - зазначив Кірбі.
Нагадаємо, напередодні Кірбі заявив, що твердження про те, що Україна за допомогою ATACMS зможе вразити більшість військової авіації, є помилковим, оскільки РФ перемістила переважну більшість своїх літаків углиб країни.
Будь ласка, зачекайте...
Ті, хто цього не доганяє (той же Кірбі); або приховують (ті же Орбан з Трампом) - йдуть *****!
Тут причина економічна штатам необхідні орківські ресурси для стримування інфляції і причому вони мають бути дешевшими, любі удари по раші або соціальна нестабільність там це фактори які вплинуть на ціни...
тому такі затримки поставок ця затримка допомоги була просто шоу в пінпонг між двома партіями
Міністр МЗС Литви проговорився що затримка зброї була штучна щоб не допустити ескалації...
тому то все показуха на публіку...
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США допоможуть Україні мати сильну позицію на переговорах з Росією, - Кірбі
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Кірбі бреше завжди, ось і зараз:
"більша частина з $7,8 млрд, передбачених законопроєктом, який Байден підписав у квітні, не була використана, що змушує посадовців шукати спосіб зберегти решту $6 млрд Джерело: https://biz.censor.net/n3508545
Щоб орки зрозуміли що необхідно чимось поступитись їх олігархи мають втрачати гроші а наразі через диряві санкції прибутки вищі чим до війни і така ситуація влаштовує...
Їх економіка має відчути удари, а не в кожному відео з раші про мирний час... вони не відчувають війни хіба тільки два депресивні регіони що нікому не цікаві...
Логістику треба знищувати щоб орківські війська відчули брак засобів, а для цього необхідні ракети здатні бити по раші... на окупованій території вони вже розгалужують постачання і там важко щось багато вразити а в раші все зберігається на великих складах
Ми - ********* має вивести всі війська, видати ***** і всіх військових злочинців, та виплатити репарації...
********* - ніт
Далі що? З терористами - перемовин не ведуть, а я нагадаю ВР визнала парашу країною терористом!
США допоможуть Україні мати сильну позицію на переговорах з Росією, - Кірбі... і тут є шанс.
путін і зараз після "Курська" воює за планом. За цим планом стоїть планування та фінанси, що на нього виділяються. Але є термін закінчення фінансового плану - це означає, що в кінці року на фронті буде вікно можливостей для ЗСУ, коли згідно фінансування в армії рф стають обмеженні ресурси на фронті. На цьому може протиході процесів ЗСУ підловити... та покращити свої позиції чи сильно потріпати армію пу, якщо буде мати ресурс.
Зараз початок вересня. Якщо зараз виділити різко і багато допомоги для покращень якості частин ЗСУ і воно освоїть її до листопада чи грудня...путіну не буде чим відповідсти. Це шанс?
В США "висить" більше 5 млрд не освноєнної допомоги...як різко і багато? Можна через "Рамштайн", можна через центри "Лондон", "Прага"
Чи бачать на Заході це вікно можливостей? Можна це перевірити по подіях на фронті в 2022-23.
а чого тоді сша не переговорювались з бін ладеном після того, як він обвалив їх хмарочоси?
дурні сша! треба було не нову війну в афгані починати, а просто почати переговори!!!
подивився би я, яку пісню заспівали сша, якби пукін-шаломов почав пускати ракети по їх фашингтону....