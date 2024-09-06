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Кирби (447) переговоры с Россией (724)

США помогут Украине иметь сильную позицию на переговорах с Россией, - Кирби

Радник Білого дому Джон Кірбі

Администрация Белого дома сосредоточена на обеспечении Украины всем необходимым для того, чтобы Киев имел самую сильную позицию для переговоров, которые могут состояться в будущем, сказал советник Белого дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Он подчеркнул, что США поддержали международное продвижение "формулы мира" президента Владимира Зеленского, которая получила значительную международную поддержку.

"Если конфликт завершится путем переговоров, мы стремимся к тому, чтобы президент Зеленский был в самой выгодной позиции для принятия решений относительно формата этих переговоров. Мы полностью сфокусированы на том, чтобы Украина была оснащена всем необходимым для своей защиты и могла занять сильную позицию, если и когда начнутся переговоры", - отметил Кирби.

Напомним, накануне Кирби заявил, что утверждение о том, что Украина с помощью ATACMS сможет поразить большинство военной авиации, является ошибочным, поскольку РФ переместила подавляющее большинство своих самолетов вглубь страны.

Также читайте: РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но только на основе "стамбульских соглашений", - Путин
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Топ комментарии
+21
***** хоче переговори з Байденом, Шольцем, Стармером, і щоб ті здали Україну в колонізацію подібно до того, як свого часу здали Гітлеру Чехословаччину та Австрію - але хоче аналогічних наслідків: завоювання всієї Європи!

Ті, хто цього не доганяє (той же Кірбі); або приховують (ті же Орбан з Трампом) - йдуть *****!
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06.09.2024 07:38
+20
Які переговори? Хто вирішив, що ***** взагалі потрібні якісь переговори? Він вважає, що в Україні наразі йому немає з ким говорити.
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06.09.2024 06:49
+20
Сильна позиція України" в переговорах з РФ - це її перемоги на полі бою! А вони можуть буть досягнуті тоді, коли "довгі руки" Атакамс та "Шторм Шедоу" доберуться до "мягкого подбрюшья" Росії і почнуть розносить об"єкти стратегічного та оперативно-тактичного тилу А Кірбі цьому заважає!
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06.09.2024 07:01
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Україна сама має створити умови,котрі її можуть штовхнути до переговорів.А Штати...Ну буде вже нова адміністрація,постоять там як свідки.
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06.09.2024 06:48 Ответить
Які переговори? Хто вирішив, що ***** взагалі потрібні якісь переговори? Він вважає, що в Україні наразі йому немає з ким говорити.
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06.09.2024 06:49 Ответить
Щезни Джон. Чмо. Нікчема. Сцикун.
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06.09.2024 06:53 Ответить
Сильна позиція України" в переговорах з РФ - це її перемоги на полі бою! А вони можуть буть досягнуті тоді, коли "довгі руки" Атакамс та "Шторм Шедоу" доберуться до "мягкого подбрюшья" Росії і почнуть розносить об"єкти стратегічного та оперативно-тактичного тилу А Кірбі цьому заважає!
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06.09.2024 07:01 Ответить
Та чому ж, беріть асфальт в котрий ви три роки вкладали гроші замість ракет і кидайте ним по мягкому подбрюшью росії. Ані Кірбі, ані будь хто інший вам і слова не скаже, бо це ваша зброя, ваш вибір, ваше: "а то путін нападьот", сподіваюсь ви хоч наржалися.
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06.09.2024 19:01 Ответить
Ти сьогодні вирішив тут зареєструваться - щоб ОЦЕ тут "висрать"? Не швиди - бо такі "швидкосерливі" батраки з "ВнутріМКАДдя" тут довго не живуть!
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06.09.2024 21:07 Ответить
США слабаки! Тому всi диктатори свiту й ложуть на них хрен! Ера Штатiв скiнчилась!
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06.09.2024 07:34 Ответить
ого, мабуть завалять занепокоеннями
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06.09.2024 07:36 Ответить
***** хоче переговори з Байденом, Шольцем, Стармером, і щоб ті здали Україну в колонізацію подібно до того, як свого часу здали Гітлеру Чехословаччину та Австрію - але хоче аналогічних наслідків: завоювання всієї Європи!

Ті, хто цього не доганяє (той же Кірбі); або приховують (ті же Орбан з Трампом) - йдуть *****!
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06.09.2024 07:38 Ответить
А ети соплежуи все о каких то переговорах с убийцем и педофилом мечтают, вместо того чтобы нам оружие дать. ПНХ со своими переговорами. ***** остановится там где ему дадут по морде, а не там где вы сядете с ним посрать за столом переговоров. Если ты сел с гопником за стол переговоров ты в его глазах уже обосрался, а не имеешь сильную позицию.
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06.09.2024 07:40 Ответить
Все так, но в Украине Зе&емаки и ихрежим ведёт переговоры с террористами ( Оман: Кабо Верде ) Стамбул , где зеИУДА практически уже подписывал капитуляцию и это ФАКТ !
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06.09.2024 07:54 Ответить
Дати по іплу , це сама сильна позиція. Інакше ніяк.
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06.09.2024 08:12 Ответить
Для США зелений таки президент а не агент кремля. Шкода що ЦРУ не реагує на коментарі на Цензорі, тут краще знають ким є нинішній очільник держави.
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06.09.2024 08:13 Ответить
мы все видили
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06.09.2024 08:18 Ответить
Та вже надопомагали. Далі й нікуди.
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06.09.2024 08:39 Ответить
Очевидно, пан Кірбі хотів сказати , що, після тривалого умовляння США про дозвіл на далекобійні удари, Росія ВЖЕ ( НАРЕШТІ !) відвела свої ВПС на безпечну відстань, а тому ... тепер, далекобійні ракети Україні не потрібні)))
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06.09.2024 08:39 Ответить
США СВІТОВІ БРЕХУНИ, ЯКІ НЕ ВИКОНУЮТЬ ОБІЦЯНОГО.Сказане ,цим прорашистським американським агентом ,означає не більше і не менше.як "Ми допоможемо куйлу у виконанні "оманського договорняку" ,про який ми теж знали...
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06.09.2024 09:09 Ответить
Колеги, походу гамериканці здають нас *****.
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06.09.2024 09:12 Ответить
С Этой администрацией и этим Президентом США Украине точно не победить. Это было понятно когда Бидон тянул до последнего подписание Лендлиза а подписав его-не выделил ни одного патрона по Ленд-лизу. Хотя можно было все закончить до конца 22 года получив Украина ракетына тыс км и самолеты их несущие. И 20 американских пилотов которым оперативно предоставили-бы Укргражданство чтобы Рашка не говорила что Американцы воюют в Украине
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06.09.2024 09:24 Ответить
А тут никак не отгадаешь кто будет лучше кто хуже. Трамп нам устроил великий перерыв в поставках оружия в этом году, Бидон всего боится, Камала из обоймы Обамы (не факт что не такая же вялая и нерешительная как и Обама с Бидоном). Трамп лицемерно кричит что при нём бы война не случилась, забывая при этом, что именно при нём был и Крым и лугандон, чего ж ты, ****, не остановил плешивог гитлера??? выбирайте кто лучше для Украины? Вот только выбора то и нету…
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06.09.2024 10:09 Ответить
Вони це разом зробили в Байдена ще було 6 млрд які він не використав... там само як зараз уже не встигає використати частину з поточної допомоги

Тут причина економічна штатам необхідні орківські ресурси для стримування інфляції і причому вони мають бути дешевшими, любі удари по раші або соціальна нестабільність там це фактори які вплинуть на ціни...

тому такі затримки поставок ця затримка допомоги була просто шоу в пінпонг між двома партіями
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06.09.2024 11:48 Ответить
Я все чудово розумію. Але погодься що саме Трамп через спікера Джонсона доклав зусиль щодо затримки зброї для України. Саме така затримка коштувала нам втратою позицій не тільки у лугандоні але й Харківський області. При цьому я вже не нагадую тобі про кількість втрачених життів українців. Тому й пишу що ніяк не вгадаєш що для нас краще - рудий неадекват або обамівська Камала….
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06.09.2024 14:29 Ответить
В штатах багато чого робиться як шоу питання могло бути давно вирішено між двома партіями але не могли донести публіці

Міністр МЗС Литви проговорився що затримка зброї була штучна щоб не допустити ескалації...

тому то все показуха на публіку...
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06.09.2024 15:57 Ответить
Тоді Вам потрібно заарештувати дєрьмака і все зелене шобло

_________________________
США допоможуть Україні мати сильну позицію на переговорах з Росією, - Кірбі

_______________
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06.09.2024 09:54 Ответить
Як же ж ви допоможете коли зброї даєте по мінімуму, ленд-ліз похерили, мало того що далекобійної зброї практично не надаєте, то ще й не дозволяєте бити цими ракетами по фашистах??? Це має назву ліцемерство та обамівщина, бо Байден всього боїться, особливо рашистського гітлера. Ось і цікаво, чи ця Камала Гаріс буде сміливіша за старика Бідона??? Шо вона для України??? Такий же ж обама ??? Може тоді для нас Трамп краще, він хоч не такий сцикун???
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06.09.2024 10:01 Ответить
"Адміністрація Білого дому зосереджена на забезпеченні України всім необхідним для того, щоб Київ мав найсильнішу позицію для переговорів, які можуть відбутися в майбутньому, сказав радник Білого дому."

Кірбі бреше завжди, ось і зараз:

"більша частина з $7,8 млрд, передбачених законопроєктом, який Байден підписав у квітні, не була використана, що змушує посадовців шукати спосіб зберегти решту $6 млрд Джерело: https://biz.censor.net/n3508545
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06.09.2024 11:30 Ответить
Без нормальних поставок озброєння та повернення тієї частини санкцій які штати недавно скасували не буде нормальної переговорної позиції тому що у орків військовий бюджет в 100 млрд як весь бюджет України разом із західною допомогою та людського ресурсу в пару разів більше

Щоб орки зрозуміли що необхідно чимось поступитись їх олігархи мають втрачати гроші а наразі через диряві санкції прибутки вищі чим до війни і така ситуація влаштовує...

Їх економіка має відчути удари, а не в кожному відео з раші про мирний час... вони не відчувають війни хіба тільки два депресивні регіони що нікому не цікаві...

Логістику треба знищувати щоб орківські війська відчули брак засобів, а для цього необхідні ракети здатні бити по раші... на окупованій території вони вже розгалужують постачання і там важко щось багато вразити а в раші все зберігається на великих складах
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06.09.2024 11:56 Ответить
світ після ссср думав перетворити рф в цивілізовану країну але помилилися
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06.09.2024 13:33 Ответить
Гаразд і я к ви собі це уявляєте?
Ми - ********* має вивести всі війська, видати ***** і всіх військових злочинців, та виплатити репарації...
********* - ніт
Далі що? З терористами - перемовин не ведуть, а я нагадаю ВР визнала парашу країною терористом!
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06.09.2024 13:45 Ответить
Мда...Кірбі віддувається за всіх в цій ситуації, що з "загадками" Байдена із допомогою, що із "подарками" в АДміністрації Зе. Війну в 2024 році можна порівняти із грою в казіно, де треба рахувати карти в грі...мова про ресурси.
США допоможуть Україні мати сильну позицію на переговорах з Росією, - Кірбі... і тут є шанс.
путін і зараз після "Курська" воює за планом. За цим планом стоїть планування та фінанси, що на нього виділяються. Але є термін закінчення фінансового плану - це означає, що в кінці року на фронті буде вікно можливостей для ЗСУ, коли згідно фінансування в армії рф стають обмеженні ресурси на фронті. На цьому може протиході процесів ЗСУ підловити... та покращити свої позиції чи сильно потріпати армію пу, якщо буде мати ресурс.
Зараз початок вересня. Якщо зараз виділити різко і багато допомоги для покращень якості частин ЗСУ і воно освоїть її до листопада чи грудня...путіну не буде чим відповідсти. Це шанс?
В США "висить" більше 5 млрд не освноєнної допомоги...як різко і багато? Можна через "Рамштайн", можна через центри "Лондон", "Прага"
Чи бачать на Заході це вікно можливостей? Можна це перевірити по подіях на фронті в 2022-23.
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06.09.2024 13:46 Ответить
Кірбі обсос № 1, обсос № 2 Салліван. - Чи навпаки?
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06.09.2024 15:21 Ответить
Видадуть рупори, щоб голосніше плакати в них!
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06.09.2024 17:35 Ответить
дииивно....
а чого тоді сша не переговорювались з бін ладеном після того, як він обвалив їх хмарочоси?
дурні сша! треба було не нову війну в афгані починати, а просто почати переговори!!!
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06.09.2024 20:38 Ответить
хоча з третього боку, все логічно - пукін-шаломов не обстрілює сша, тому сша і нав'язують імпотентні "переговори" Україні!

подивився би я, яку пісню заспівали сша, якби пукін-шаломов почав пускати ракети по їх фашингтону....
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06.09.2024 20:41 Ответить
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06.09.2024 23:14 Ответить
 
 