США помогут Украине иметь сильную позицию на переговорах с Россией, - Кирби
Администрация Белого дома сосредоточена на обеспечении Украины всем необходимым для того, чтобы Киев имел самую сильную позицию для переговоров, которые могут состояться в будущем, сказал советник Белого дома.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
Он подчеркнул, что США поддержали международное продвижение "формулы мира" президента Владимира Зеленского, которая получила значительную международную поддержку.
"Если конфликт завершится путем переговоров, мы стремимся к тому, чтобы президент Зеленский был в самой выгодной позиции для принятия решений относительно формата этих переговоров. Мы полностью сфокусированы на том, чтобы Украина была оснащена всем необходимым для своей защиты и могла занять сильную позицию, если и когда начнутся переговоры", - отметил Кирби.
Напомним, накануне Кирби заявил, что утверждение о том, что Украина с помощью ATACMS сможет поразить большинство военной авиации, является ошибочным, поскольку РФ переместила подавляющее большинство своих самолетов вглубь страны.
Пожалуйста, подождите...
Ті, хто цього не доганяє (той же Кірбі); або приховують (ті же Орбан з Трампом) - йдуть *****!
Тут причина економічна штатам необхідні орківські ресурси для стримування інфляції і причому вони мають бути дешевшими, любі удари по раші або соціальна нестабільність там це фактори які вплинуть на ціни...
тому такі затримки поставок ця затримка допомоги була просто шоу в пінпонг між двома партіями
Міністр МЗС Литви проговорився що затримка зброї була штучна щоб не допустити ескалації...
тому то все показуха на публіку...
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США допоможуть Україні мати сильну позицію на переговорах з Росією, - Кірбі
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Кірбі бреше завжди, ось і зараз:
"більша частина з $7,8 млрд, передбачених законопроєктом, який Байден підписав у квітні, не була використана, що змушує посадовців шукати спосіб зберегти решту $6 млрд Джерело: https://biz.censor.net/n3508545
Щоб орки зрозуміли що необхідно чимось поступитись їх олігархи мають втрачати гроші а наразі через диряві санкції прибутки вищі чим до війни і така ситуація влаштовує...
Їх економіка має відчути удари, а не в кожному відео з раші про мирний час... вони не відчувають війни хіба тільки два депресивні регіони що нікому не цікаві...
Логістику треба знищувати щоб орківські війська відчули брак засобів, а для цього необхідні ракети здатні бити по раші... на окупованій території вони вже розгалужують постачання і там важко щось багато вразити а в раші все зберігається на великих складах
Ми - ********* має вивести всі війська, видати ***** і всіх військових злочинців, та виплатити репарації...
********* - ніт
Далі що? З терористами - перемовин не ведуть, а я нагадаю ВР визнала парашу країною терористом!
США допоможуть Україні мати сильну позицію на переговорах з Росією, - Кірбі... і тут є шанс.
путін і зараз після "Курська" воює за планом. За цим планом стоїть планування та фінанси, що на нього виділяються. Але є термін закінчення фінансового плану - це означає, що в кінці року на фронті буде вікно можливостей для ЗСУ, коли згідно фінансування в армії рф стають обмеженні ресурси на фронті. На цьому може протиході процесів ЗСУ підловити... та покращити свої позиції чи сильно потріпати армію пу, якщо буде мати ресурс.
Зараз початок вересня. Якщо зараз виділити різко і багато допомоги для покращень якості частин ЗСУ і воно освоїть її до листопада чи грудня...путіну не буде чим відповідсти. Це шанс?
В США "висить" більше 5 млрд не освноєнної допомоги...як різко і багато? Можна через "Рамштайн", можна через центри "Лондон", "Прага"
Чи бачать на Заході це вікно можливостей? Можна це перевірити по подіях на фронті в 2022-23.
а чого тоді сша не переговорювались з бін ладеном після того, як він обвалив їх хмарочоси?
дурні сша! треба було не нову війну в афгані починати, а просто почати переговори!!!
подивився би я, яку пісню заспівали сша, якби пукін-шаломов почав пускати ракети по їх фашингтону....