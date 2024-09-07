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Португалия (191) членство в ЕС (929)

Португалия призвала ЕС начать подготовку к вступлению Украины

Вступ України до ЄС

Португалия активно лоббирует вступление Украины в Европейский Союз и хочет, чтобы блок начал готовиться к этому.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел в кулуарах Форума Амброзетти, конференции, проходившей на берегу озера Комо на севере Италии, заявил, что нужно готовиться принять Украину в ЕС.

"Мы очень вовлечены в процесс расширения... Нам нужно готовиться принять Украину в ЕС, когда это будет возможно", - сказал он.

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По его словам, этот процесс "потребует финансовой и институциональной реформы, о которой мы должны позаботиться немедленно".

"Вторжение Украины в Курскую область России явно изменило представление о балансе войны", - сказал Ранжел и призвал к переговорам по мирному урегулированию.

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Дякуємо , Португалія
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07.09.2024 21:54 Ответить
Бажання Португалії гарне, а ось прості українчики своїми діями доводять безперспективність ідеї вступу до ЄС.
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07.09.2024 22:11 Ответить
Абсолютно правильний шлях!!! Я на 100% запевняю усіх скептиків, що Україна ОДНОЗНАЧНО може дати фору таким країнам ЄС, як Словакія, Румунія, Болгарія. Але мої запевнення тільки для щирих скептиків! Бо якщо у вас за пазухою паскудне каміння, яке підло націлене на руйнування світлого майбутнього України, то пішли ви в дупу, паскуди!!!!!!!
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07.09.2024 23:31 Ответить
В Украине клептократическая олигархия и законы противоречащие вступлению. Власть делает всё, чтобы саботировать интеграцию в ЕС.
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08.09.2024 03:55 Ответить
Спасибо, Португалия! Украинской власти не саботировать вступление, а принять ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ЗАКОНЫ для успешной интеграции. Уверен, если поубивать нынешних, отвечающих за вступление Украины в ЕС, при следующих вступим в ЕС за год.
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08.09.2024 03:51 Ответить
 
 