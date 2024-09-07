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Португалія (200) членство в ЄС (1161)

Португалія закликала ЄС почати підготовку до вступу України

Вступ України до ЄС

Португалія активно лобіює вступ України до Європейського Союзу і хоче, щоб блок почав готуватися до цього.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел в кулуарах Форуму Амброзетті, конференції, що проходила на березі озера Комо на півночі Італії, заявив, що потрібно готуватися прийняти Україну в ЄС.

"Ми дуже залучені до процесу розширення… Нам потрібно готуватися прийняти Україну в ЄС, коли це буде можливо", – сказав він.

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За його словами, цей процес "потребуватиме фінансової та інституційної реформи, про яку ми повинні подбати негайно".

"Вторгнення України в Курську область Росії явно змінило уявлення про баланс війни", - сказав Ранжел і закликав до переговорів щодо мирного врегулювання.

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Дякуємо , Португалія
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07.09.2024 21:54 Відповісти
Бажання Португалії гарне, а ось прості українчики своїми діями доводять безперспективність ідеї вступу до ЄС.
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07.09.2024 22:11 Відповісти
Абсолютно правильний шлях!!! Я на 100% запевняю усіх скептиків, що Україна ОДНОЗНАЧНО може дати фору таким країнам ЄС, як Словакія, Румунія, Болгарія. Але мої запевнення тільки для щирих скептиків! Бо якщо у вас за пазухою паскудне каміння, яке підло націлене на руйнування світлого майбутнього України, то пішли ви в дупу, паскуди!!!!!!!
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07.09.2024 23:31 Відповісти
В Украине клептократическая олигархия и законы противоречащие вступлению. Власть делает всё, чтобы саботировать интеграцию в ЕС.
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08.09.2024 03:55 Відповісти
Спасибо, Португалия! Украинской власти не саботировать вступление, а принять ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ЗАКОНЫ для успешной интеграции. Уверен, если поубивать нынешних, отвечающих за вступление Украины в ЕС, при следующих вступим в ЕС за год.
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08.09.2024 03:51 Відповісти
 
 