140 взрывов прогремели в течение дня на приграничье Сумщины, ранен мужчина

В течение дня россияне совершили 76 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 140 взрывов.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обстрелам подверглись Юнаковская, Великописаревская, Хотинская, Краснопольская, Есманьская, Белопольская, Шалыгинская, Глуховская, Речковская, Березовская, Зноб-Новгородская, Николаевская, Ворожбянская, Середино-Будская громады.

Хотинская громада: враг совершил удар КАБами (5 взрывов).

Юнаковская громада: удар КАБом (1 взрыв).

Николаевская громада: удар КАБом (1 взрыв).

Белопольская громада: враг совершил удары КАБами (7 взрывов) и дроном-камикадзе (1 взрыв).

Глуховская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (7 взрывов), КАБами (3 взрыва), также россияне вели обстрел из РСЗО (20 взрывов), в результате чего получил ранения местный житель.

Краснопольская громада: враг вел минометный обстрел (3 взрыва), атаку FPV-дроном (16 взрывов), совершил сброс с БПЛА взрывных устройств (5 взрывов).

Эсманьская громада: осуществлена атака FPV-дроном (1 взрыв).

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Шалыгинская громада: удар FPV-дроном (9 взрывов).

Великописаревская громада: удар FPV-дроном (4 взрыва), артиллерийский обстрел (20 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва).

Середино-Будская громада: удар дроном-камикадзе типа FPV (2 взрыва) и удары FPV-дронами (5 взрывов).

Речковская громада: удар КАБом (1 взрыв).

Ворожбянская громада: россияне осуществили пуск КАБа (1 взрыв).

Березовская громада: враг бил из артиллерии (10 взрывов).

Зноб-Новгородская громада: удар КАБом (1 взрыв).

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