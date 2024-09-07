Последствия вражеских обстрелов Сумщины: один человек погиб, шесть ранены, из них двое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки враг атаковал 32 населенных пункта Сумской области. Всего зафиксировано 210 ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области

В результате обстрелов погибла 66-летняя женщина. Ранены 6 человек, из них двое детей 15-ти и 16-ти лет.

Из-за вражеских ударов повреждены 2 многоквартирных дома, 18 частных домовладений, больница, почта, ферма и 1 автомобиль, произошло возгорание еще 3 частных домов.

Также смотрите: Оккупанты ударили КАБами по поселку на Сумщине. Погиб человек, пятеро раненых, среди них двое несовершеннолетних. ФОТО











