Последствия вражеских обстрелов Сумщины: один человек погиб, шесть ранены, из них двое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки враг атаковал 32 населенных пункта Сумской области. Всего зафиксировано 210 ударов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области
В результате обстрелов погибла 66-летняя женщина. Ранены 6 человек, из них двое детей 15-ти и 16-ти лет.
Из-за вражеских ударов повреждены 2 многоквартирных дома, 18 частных домовладений, больница, почта, ферма и 1 автомобиль, произошло возгорание еще 3 частных домов.
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Чайка Київ
показать весь комментарий07.09.2024 10:15 Ответить Мне нравится 0
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