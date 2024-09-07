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Последствия вражеских обстрелов Сумщины: один человек погиб, шесть ранены, из них двое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки враг атаковал 32 населенных пункта Сумской области. Всего зафиксировано 210 ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области

В результате обстрелов погибла 66-летняя женщина. Ранены 6 человек, из них двое детей 15-ти и 16-ти лет.

Из-за вражеских ударов повреждены 2 многоквартирных дома, 18 частных домовладений, больница, почта, ферма и 1 автомобиль, произошло возгорание еще 3 частных домов.

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Обстріли Сумщини 6 вересня
Обстріли Сумщини 6 вересня
Обстріли Сумщини 6 вересня
Обстріли Сумщини 6 вересня
Обстріли Сумщини 6 вересня
Обстріли Сумщини 6 вересня

Автор: 

обстрел (27336) Сумская область (3165)


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07.09.2024 10:15 Ответить
 
 