УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9137 відвідувачів онлайн
Новини Фото
977 1

Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: одна людина загинула, шестеро поранених, з них двоє дітей. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби ворог атакував 32 населені пункти Сумської області. Загалом зафіксовано 210 ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області

Внаслідок обстрілів загинула 66-річна жінка. Поранено 6 людей, з них двоє дітей 15-ти та 16-ти років.

Через ворожі удари пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 18 приватних домоволодінь, лікарню, пошту, ферму та 1 автомобіль, сталось загоряння ще 3 приватних будинків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили КАБами по селищу на Сумщині. Загинула людина, п’ятеро поранених, серед них двоє неповнолітніх (оновлено)

Обстріли Сумщини 6 вересня
Обстріли Сумщини 6 вересня
Обстріли Сумщини 6 вересня
Обстріли Сумщини 6 вересня
Обстріли Сумщини 6 вересня
Обстріли Сумщини 6 вересня

Автор: 

обстріл (28648) Сумська область (3713)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.09.2024 10:15 Відповісти
 
 