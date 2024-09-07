Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: одна людина загинула, шестеро поранених, з них двоє дітей. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби ворог атакував 32 населені пункти Сумської області. Загалом зафіксовано 210 ударів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області
Внаслідок обстрілів загинула 66-річна жінка. Поранено 6 людей, з них двоє дітей 15-ти та 16-ти років.
Через ворожі удари пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 18 приватних домоволодінь, лікарню, пошту, ферму та 1 автомобіль, сталось загоряння ще 3 приватних будинків.
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показати весь коментар07.09.2024 10:15 Відповісти Мені подобається 0
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