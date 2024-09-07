140 вибухів пролунало протягом дня на прикордонні Сумщини, поранено чоловіка

Протягом дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 140 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали Юнаківська, Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Шалигинська, Глухівська, Річківська, Березівська, Зноб-Новгородська, Миколаївська, Ворожбянська, Середино-Будська громади.

Хотінська громада: ворог здійснив удар КАБ (5 вибухів).

Юнаківська громада: удар КАБ (1 вибух).

Миколаївська громада: удар КАБ (1 вибух).

Білопільська громада: ворог здійснив удари КАБ (7 вибухів) та дроном-камікадзе (1 вибух).

Глухівська громада: зафіксовано удари FPV-дронами (7 вибухів), КАБ (3 вибухи), також росіяни вели обстріл з РСЗВ (20 вибухів), внаслідок чого зазнав поранення місцевий житель.

Краснопільська громада: ворог вів мінометний обстріл (3 вибухи), атаку FPV-дроном (16 вибухів), здійснив скиди з БПЛА вибухових пристроїв (5 вибухів).

Есманьська громада: здійснено атаку FPV-дроном (1 вибух).

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Шалигинська громада: удар FPV-дроном (9 вибухів).

Великописарівська громада: удар FPV-дроном (4 вибухи), артилерійський обстріл (20 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи).

Середино-Будська громада: удар дроном-камікадзе типу FPV (2 вибухи) та удари FPV-дронами (5 вибухів).

Річківська громада: удар КАБ (1 вибух).

Ворожбянська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (1 вибух).

Березівська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: удар КАБ (1 вибух).

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