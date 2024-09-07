За сутки произошло 168 боестолкновений, 86 из которых – на Покровском и Кураховском направлениях, на Купянском еще продолжается 10 атак, - Генштаб
За текущие сутки произошло 168 боевых столкновений. Наиболее напряженная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, здесь агрессор атаковал 86 раз, 12 боестолкновений еще продолжается. Ситуация напряженная и на Купянском направлении, где продолжается 10 боестолкновений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 22 часа 7 сентября.
Обстрелы территории Украины
По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло один ракетный удар с применением одной ракеты, 70 авиаударов, сбросив при этом 90 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 581 дрон-камикадзе и осуществили более 3100 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении российские террористы один раз, при поддержке авиации, штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска.
По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили более 60 оккупантов, уничтожили два танка, четыре боевые бронированные машины, 40 БпЛА и автомобиль, также были повреждены артиллерийская система и четыре автомобиля противника.
Семнадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Синьковка, Лозовая, Стельмаховка, Петропавловка, Глушковка и Андреевка подразделения Сил обороны отбили семь наступательных действий. Ситуация напряженная, десять боестолкновений продолжаются.
Обстановка на Востоке
На Лиманском направлении за день российские войска 25 раз атаковали украинских защитников в районах Чернещины, Невского, Лозовой, Торского, Макеевки и Дибровы. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.
Активность врага на Северском направлении проявилась семью штурмовыми действиями, оккупанты пытались вытеснить наших защитников с позиций в районах Спорного, Верхнекаменского и Выемки. Продолжается одно боестолкновение.
На Краматорском направлении украинские воины отражали шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи Часова Яра, Андреевки и Клещиевки. Все атаки отбиты.
На Торецком направлении оккупанты, при поддержке авиации, восемь раз атаковали наши позиции вблизи Торецка, Нелиповки и Сухой Балки. Четыре боя еще продолжаются.
На Покровском направлении в течение дня агрессор атаковал украинские подразделения 44 раза. Наибольшую активность проявлял в районе Новогродовки, Михайловки и Гродовки. Силами обороны Украины отражено 39 атак, еще пять боестолкновений продолжаются.
По имеющейся информации, сегодня оккупанты на этом направлении потеряли более 240 военнослужащих убитыми и ранеными. Подсчет продолжается.
Также напряженная ситуация и на Кураховском направлении, где на это время суток наши защитники отражали 42 вражеских штурма. Захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки, Красногоровки, Галициновки и Георгиевки. Продолжается семь боестолкновений.
Обстановка на Юге
На Времевском направлении за сегодня агрессор шесть раз штурмовал передний край обороны в направлении Водяного и Угледара. Украинские воины остановили шесть вражеских атак, еще одна атака - продолжается.
На Приднепровском направлении 11 штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.
Как отметили в Генштабе, на других направлениях существенных изменений не произошло.
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У Гродівці бої змістилися у центральну частину селища. Противник опублікував кадри атаки на БТР ЗСУ та стрілецький бій уздовж вулиці Козацька.
📍48.262462, 37.383615
На південь від Михайлівки дроноводи ЗСУ атакували піхоту противника «термітним» дроном у лісосмузі, відкинувши російську маневрену групу до південної околиці Михайлівки.
📍48.129214, 37.350826
Противнику вдалося просунутися до південної частини міста Українськ, зайнявши частину дач, гаражний кооператив та ведучи штурм багатоповерхових будинків на вулиці Горького.
Також противник робить спроби просунутися до шурфу шахти «Україна».".
"Між Лисівкою та Желанне Перше ситуація вкрай ******.
Частина наших хлопців потрапили в оточення, сподіваюсь їх якось витягнуть, бо багато з них 300."