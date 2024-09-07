За сутки произошло 168 боестолкновений, 86 из которых – на Покровском и Кураховском направлениях, на Купянском еще продолжается 10 атак, - Генштаб

За текущие сутки произошло 168 боевых столкновений. Наиболее напряженная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, здесь агрессор атаковал 86 раз, 12 боестолкновений еще продолжается. Ситуация напряженная и на Купянском направлении, где продолжается 10 боестолкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 22 часа 7 сентября.

Обстрелы территории Украины

По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло один ракетный удар с применением одной ракеты, 70 авиаударов, сбросив при этом 90 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 581 дрон-камикадзе и осуществили более 3100 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы один раз, при поддержке авиации, штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска.

По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили более 60 оккупантов, уничтожили два танка, четыре боевые бронированные машины, 40 БпЛА и автомобиль, также были повреждены артиллерийская система и четыре автомобиля противника.

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Семнадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Синьковка, Лозовая, Стельмаховка, Петропавловка, Глушковка и Андреевка подразделения Сил обороны отбили семь наступательных действий. Ситуация напряженная, десять боестолкновений продолжаются.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении за день российские войска 25 раз атаковали украинских защитников в районах Чернещины, Невского, Лозовой, Торского, Макеевки и Дибровы. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

Активность врага на Северском направлении проявилась семью штурмовыми действиями, оккупанты пытались вытеснить наших защитников с позиций в районах Спорного, Верхнекаменского и Выемки. Продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском направлении украинские воины отражали шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи Часова Яра, Андреевки и Клещиевки. Все атаки отбиты.

На Торецком направлении оккупанты, при поддержке авиации, восемь раз атаковали наши позиции вблизи Торецка, Нелиповки и Сухой Балки. Четыре боя еще продолжаются.

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На Покровском направлении в течение дня агрессор атаковал украинские подразделения 44 раза. Наибольшую активность проявлял в районе Новогродовки, Михайловки и Гродовки. Силами обороны Украины отражено 39 атак, еще пять боестолкновений продолжаются.

По имеющейся информации, сегодня оккупанты на этом направлении потеряли более 240 военнослужащих убитыми и ранеными. Подсчет продолжается.

Также напряженная ситуация и на Кураховском направлении, где на это время суток наши защитники отражали 42 вражеских штурма. Захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки, Красногоровки, Галициновки и Георгиевки. Продолжается семь боестолкновений.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении за сегодня агрессор шесть раз штурмовал передний край обороны в направлении Водяного и Угледара. Украинские воины остановили шесть вражеских атак, еще одна атака - продолжается.

На Приднепровском направлении 11 штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.

Как отметили в Генштабе, на других направлениях существенных изменений не произошло.

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