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помощь (7424) Португалия (191) вертолёт (1065)

Португалия передала Украине 6 пожарных вертолетов Ка-32

Португалія

Португалия передала Украине шесть пожарных вертолетов Ка-32 производства РФ. Последний грузовик с частью этого груза отправился в пятницу.

Министерство национальной обороны Португалии (MDN) отметило, что последняя транспортировка продолжилась "после длительного периода неопределенности и переговоров", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В свою очередь издание напоминает, что в октябре 2022 года тогдашний министр обороны Хелена Каррейрас заявила, что страна отправит в Украину шесть российских пожарных вертолетов, которые не имели лицензии для работы в Португалии. Более того, один из них вышел из строя из-за аварии.

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В ноябре 2023 года, более чем через год после объявления о передаче Украине, вертолеты все еще находились в Португалии, а предыдущее правительство заявило, что ждет "указаний от украинского партнера относительно следующих шагов, которые необходимо предпринять" в этом процессе.

"После длительного периода неопределенности и переговоров нынешнее правительство через МГН совместно с МВД согласовало транспортировку вертолетов с украинскими властями, в частности с посольством Украины в Лиссабоне и с Министерством обороны Украины", - говорится в опубликованном заявлении от 7 сентября.

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Сообщается, что Украина согласилась принять вертолеты в их текущем состоянии, а значит, без предварительного ремонта. Издание также добавило, что вертолеты были приобретены правительством Португалии в 2006 году.
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Топ комментарии
+16
Дякуємо, Португалії, за дієву підтримку Українців!
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08.09.2024 01:20
+11
Щиро дякуємо, Португаліє !

знадобиться, наші інженера розберуться і відремонтують.

ви не австралійці, які закопали гелікоптерів в пустелі:
Австралія пояснила, чому утилізують гелікоптери ******, які просила Україна
В Австралії буде утилізовано 45 гелікоптерів ****** попри запит від України на їх передачу, який було подано у грудні 2023 року.
https://glavcom.ua/tags/ukrajina.html Україна нібито направила запит про передачу їй гелікоптерів ****** занадто пізно, вже після ухваленого рішення про утилізацію. Конрой розповів, що рішення про утилізацію ****** було прийнято ще у вересні 2023 року, тоді як запит від України було отримав у грудні.

але ж гелікоптери ще НЕ були на той час утилізовані !!!!!!
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08.09.2024 01:27
+4
Реклама ЗСУ в дії. Світ масово відмовляється від російського секод-хенда сумнівної якості
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08.09.2024 01:28
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Дякуємо, Португалії, за дієву підтримку Українців!
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08.09.2024 01:20 Ответить
Victoria para vocês!
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08.09.2024 08:40 Ответить
Щиро дякуємо, Португаліє !

знадобиться, наші інженера розберуться і відремонтують.

ви не австралійці, які закопали гелікоптерів в пустелі:
Австралія пояснила, чому утилізують гелікоптери ******, які просила Україна
В Австралії буде утилізовано 45 гелікоптерів ****** попри запит від України на їх передачу, який було подано у грудні 2023 року.
https://glavcom.ua/tags/ukrajina.html Україна нібито направила запит про передачу їй гелікоптерів ****** занадто пізно, вже після ухваленого рішення про утилізацію. Конрой розповів, що рішення про утилізацію ****** було прийнято ще у вересні 2023 року, тоді як запит від України було отримав у грудні.

але ж гелікоптери ще НЕ були на той час утилізовані !!!!!!
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08.09.2024 01:27 Ответить
Реклама ЗСУ в дії. Світ масово відмовляється від російського секод-хенда сумнівної якості
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08.09.2024 01:28 Ответить
Так. Навіть Сербія (!) закуповує у Франції винищувачі Rafale, а у параші (що вони там думали купувати -- Су-35) -- ні.
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08.09.2024 01:31 Ответить
Після закупівлі Росією іранських безпілотників ВПС Ірану розглядають закупівлю Су-35.
28 листопада 2023 року заступник міністра оборони Ірану оголосив, що Іран завершив угоду про закупівлю літаків Су-35 у Росії, хоча додаткові подробиці про кількість або терміни не повідомляються.

Повідомлялося про замовлення на 24 Су-35 у квітні 2024 року.
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08.09.2024 01:53 Ответить
Наче в них є вибір
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08.09.2024 02:01 Ответить
вони ще на Фантомах літають !

так що харчами перебирати не доводиться
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08.09.2024 02:03 Ответить
У 2015 році Китай став першим експортним клієнтом Су-35, коли уряди Росії та Китаю підписали контракт на суму 2 мільярди доларів на закупівлю 24 літаків для Військово-повітряних сил Народно-визвольної армії.

У травні 2018 року Китай отримав перший Су-35.

У 2019 році Китай почав модифікувати Су-35.

Після модифікації китайська версія Су-35 значно перевершила оригінальну російську версію.
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08.09.2024 02:25 Ответить
гілка ухилянтів в дії
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08.09.2024 04:44 Ответить
тепер слуги будуть на пікнік на гвинтокрилах літати.
давайте ще, слуг багато і вони ненажери.
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08.09.2024 07:25 Ответить
Коли Португалія передає непотрібний мотлох - дякую дякую. США всю війну забезпечує всіма видами зброї, тому що у Європи ні*уя немає. У відповідь - ах ти тварюка гани Томагавки!
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08.09.2024 07:34 Ответить
 
 