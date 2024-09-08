Португалия передала Украине 6 пожарных вертолетов Ка-32
Португалия передала Украине шесть пожарных вертолетов Ка-32 производства РФ. Последний грузовик с частью этого груза отправился в пятницу.
Министерство национальной обороны Португалии (MDN) отметило, что последняя транспортировка продолжилась "после длительного периода неопределенности и переговоров", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В свою очередь издание напоминает, что в октябре 2022 года тогдашний министр обороны Хелена Каррейрас заявила, что страна отправит в Украину шесть российских пожарных вертолетов, которые не имели лицензии для работы в Португалии. Более того, один из них вышел из строя из-за аварии.
В ноябре 2023 года, более чем через год после объявления о передаче Украине, вертолеты все еще находились в Португалии, а предыдущее правительство заявило, что ждет "указаний от украинского партнера относительно следующих шагов, которые необходимо предпринять" в этом процессе.
"После длительного периода неопределенности и переговоров нынешнее правительство через МГН совместно с МВД согласовало транспортировку вертолетов с украинскими властями, в частности с посольством Украины в Лиссабоне и с Министерством обороны Украины", - говорится в опубликованном заявлении от 7 сентября.
Сообщается, что Украина согласилась принять вертолеты в их текущем состоянии, а значит, без предварительного ремонта. Издание также добавило, что вертолеты были приобретены правительством Португалии в 2006 году.
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знадобиться, наші інженера розберуться і відремонтують.
ви не австралійці, які закопали гелікоптерів в пустелі:
Австралія пояснила, чому утилізують гелікоптери ******, які просила Україна
В Австралії буде утилізовано 45 гелікоптерів ****** попри запит від України на їх передачу, який було подано у грудні 2023 року.
https://glavcom.ua/tags/ukrajina.html Україна нібито направила запит про передачу їй гелікоптерів ****** занадто пізно, вже після ухваленого рішення про утилізацію. Конрой розповів, що рішення про утилізацію ****** було прийнято ще у вересні 2023 року, тоді як запит від України було отримав у грудні.
але ж гелікоптери ще НЕ були на той час утилізовані !!!!!!
28 листопада 2023 року заступник міністра оборони Ірану оголосив, що Іран завершив угоду про закупівлю літаків Су-35 у Росії, хоча додаткові подробиці про кількість або терміни не повідомляються.
Повідомлялося про замовлення на 24 Су-35 у квітні 2024 року.
так що харчами перебирати не доводиться
У травні 2018 року Китай отримав перший Су-35.
У 2019 році Китай почав модифікувати Су-35.
Після модифікації китайська версія Су-35 значно перевершила оригінальну російську версію.
давайте ще, слуг багато і вони ненажери.