Португалія передала Україні 6 пожежних гелікоптерів Ка-32
Португалія передала Україні шість пожежних гелікоптерів Ка-32 виробництва РФ. Остання вантажівка з частиною цього вантажу вирушила у п'ятницю.
Міністерство національної оборони Португалії (MDN) відзначило, що останнє транспортування продовжилося "після тривалого періоду невизначеності та переговорів", передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
У свою чергу видання нагадує, що в жовтні 2022 року тодішній міністр оборони Хелена Каррейрас заявила, що країна відправить в Україну шість російських пожежних вертольотів, які не мали ліцензії для роботи в Португалії. Більше того, один із них вийшов з ладу через аварію.
У листопаді 2023 року, більш ніж через рік після оголошення про передачу Україні, гелікоптери все ще перебували в Португалії, а попередній уряд заявив, що чекає "вказівок від українського партнера щодо наступних кроків, які необхідно зробити" у цьому процесі.
"Після тривалого періоду невизначеності та переговорів нинішній уряд через МДН спільно з МВС погодив транспортування гелікоптерів з українською владою, зокрема з посольством України в Лісабоні та з Міністерством оборони України", - йдеться в опублікованій заяві від 7 вересня.
Повідомляється, що Україна погодилася прийняти гелікоптери в їхньому поточному стані, а значить, без попереднього ремонту. Видання також додало, що гелікоптери були придбані урядом Португалії у 2006 році.
Будь ласка, зачекайте...
знадобиться, наші інженера розберуться і відремонтують.
ви не австралійці, які закопали гелікоптерів в пустелі:
Австралія пояснила, чому утилізують гелікоптери ******, які просила Україна
В Австралії буде утилізовано 45 гелікоптерів ****** попри запит від України на їх передачу, який було подано у грудні 2023 року.
https://glavcom.ua/tags/ukrajina.html Україна нібито направила запит про передачу їй гелікоптерів ****** занадто пізно, вже після ухваленого рішення про утилізацію. Конрой розповів, що рішення про утилізацію ****** було прийнято ще у вересні 2023 року, тоді як запит від України було отримав у грудні.
але ж гелікоптери ще НЕ були на той час утилізовані !!!!!!
28 листопада 2023 року заступник міністра оборони Ірану оголосив, що Іран завершив угоду про закупівлю літаків Су-35 у Росії, хоча додаткові подробиці про кількість або терміни не повідомляються.
Повідомлялося про замовлення на 24 Су-35 у квітні 2024 року.
так що харчами перебирати не доводиться
У травні 2018 року Китай отримав перший Су-35.
У 2019 році Китай почав модифікувати Су-35.
Після модифікації китайська версія Су-35 значно перевершила оригінальну російську версію.
давайте ще, слуг багато і вони ненажери.