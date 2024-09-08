Португалія передала Україні 6 пожежних гелікоптерів Ка-32

Португалія передала Україні шість пожежних гелікоптерів Ка-32 виробництва РФ. Остання вантажівка з частиною цього вантажу вирушила у п'ятницю.

Міністерство національної оборони Португалії (MDN) відзначило, що останнє транспортування продовжилося "після тривалого періоду невизначеності та переговорів", передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

У свою чергу видання нагадує, що в жовтні 2022 року тодішній міністр оборони Хелена Каррейрас заявила, що країна відправить в Україну шість російських пожежних вертольотів, які не мали ліцензії для роботи в Португалії. Більше того, один із них вийшов з ладу через аварію.

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У листопаді 2023 року, більш ніж через рік після оголошення про передачу Україні, гелікоптери все ще перебували в Португалії, а попередній уряд заявив, що чекає "вказівок від українського партнера щодо наступних кроків, які необхідно зробити" у цьому процесі.

"Після тривалого періоду невизначеності та переговорів нинішній уряд через МДН спільно з МВС погодив транспортування гелікоптерів з українською владою, зокрема з посольством України в Лісабоні та з Міністерством оборони України", - йдеться в опублікованій заяві від 7 вересня.

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Повідомляється, що Україна погодилася прийняти гелікоптери в їхньому поточному стані, а значить, без попереднього ремонту. Видання також додало, що гелікоптери були придбані урядом Португалії у 2006 році.