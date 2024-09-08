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Новини
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допомога (7877) Португалія (200) вертоліт (865)

Португалія передала Україні 6 пожежних гелікоптерів Ка-32

Португалія

Португалія передала Україні шість пожежних гелікоптерів Ка-32 виробництва РФ. Остання вантажівка з частиною цього вантажу вирушила у п'ятницю.

Міністерство національної оборони Португалії (MDN) відзначило, що останнє транспортування продовжилося "після тривалого періоду невизначеності та переговорів", передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

У свою чергу видання нагадує, що в жовтні 2022 року тодішній міністр оборони Хелена Каррейрас заявила, що країна відправить в Україну шість російських пожежних вертольотів, які не мали ліцензії для роботи в Португалії. Більше того, один із них вийшов з ладу через аварію.

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У листопаді 2023 року, більш ніж через рік після оголошення про передачу Україні, гелікоптери все ще перебували в Португалії, а попередній уряд заявив, що чекає "вказівок від українського партнера щодо наступних кроків, які необхідно зробити" у цьому процесі.

"Після тривалого періоду невизначеності та переговорів нинішній уряд через МДН спільно з МВС погодив транспортування гелікоптерів з українською владою, зокрема з посольством України в Лісабоні та з Міністерством оборони України", - йдеться в опублікованій заяві від 7 вересня.

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Повідомляється, що Україна погодилася прийняти гелікоптери в їхньому поточному стані, а значить, без попереднього ремонту. Видання також додало, що гелікоптери були придбані урядом Португалії у 2006 році.

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Топ коментарі
+16
Дякуємо, Португалії, за дієву підтримку Українців!
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08.09.2024 01:20
+11
Щиро дякуємо, Португаліє !

знадобиться, наші інженера розберуться і відремонтують.

ви не австралійці, які закопали гелікоптерів в пустелі:
Австралія пояснила, чому утилізують гелікоптери ******, які просила Україна
В Австралії буде утилізовано 45 гелікоптерів ****** попри запит від України на їх передачу, який було подано у грудні 2023 року.
https://glavcom.ua/tags/ukrajina.html Україна нібито направила запит про передачу їй гелікоптерів ****** занадто пізно, вже після ухваленого рішення про утилізацію. Конрой розповів, що рішення про утилізацію ****** було прийнято ще у вересні 2023 року, тоді як запит від України було отримав у грудні.

але ж гелікоптери ще НЕ були на той час утилізовані !!!!!!
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08.09.2024 01:27
+4
Реклама ЗСУ в дії. Світ масово відмовляється від російського секод-хенда сумнівної якості
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08.09.2024 01:28
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Дякуємо, Португалії, за дієву підтримку Українців!
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08.09.2024 01:20 Відповісти
Victoria para vocês!
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08.09.2024 08:40 Відповісти
Щиро дякуємо, Португаліє !

знадобиться, наші інженера розберуться і відремонтують.

ви не австралійці, які закопали гелікоптерів в пустелі:
Австралія пояснила, чому утилізують гелікоптери ******, які просила Україна
В Австралії буде утилізовано 45 гелікоптерів ****** попри запит від України на їх передачу, який було подано у грудні 2023 року.
https://glavcom.ua/tags/ukrajina.html Україна нібито направила запит про передачу їй гелікоптерів ****** занадто пізно, вже після ухваленого рішення про утилізацію. Конрой розповів, що рішення про утилізацію ****** було прийнято ще у вересні 2023 року, тоді як запит від України було отримав у грудні.

але ж гелікоптери ще НЕ були на той час утилізовані !!!!!!
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08.09.2024 01:27 Відповісти
Реклама ЗСУ в дії. Світ масово відмовляється від російського секод-хенда сумнівної якості
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08.09.2024 01:28 Відповісти
Так. Навіть Сербія (!) закуповує у Франції винищувачі Rafale, а у параші (що вони там думали купувати -- Су-35) -- ні.
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08.09.2024 01:31 Відповісти
Після закупівлі Росією іранських безпілотників ВПС Ірану розглядають закупівлю Су-35.
28 листопада 2023 року заступник міністра оборони Ірану оголосив, що Іран завершив угоду про закупівлю літаків Су-35 у Росії, хоча додаткові подробиці про кількість або терміни не повідомляються.

Повідомлялося про замовлення на 24 Су-35 у квітні 2024 року.
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08.09.2024 01:53 Відповісти
Наче в них є вибір
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08.09.2024 02:01 Відповісти
вони ще на Фантомах літають !

так що харчами перебирати не доводиться
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08.09.2024 02:03 Відповісти
У 2015 році Китай став першим експортним клієнтом Су-35, коли уряди Росії та Китаю підписали контракт на суму 2 мільярди доларів на закупівлю 24 літаків для Військово-повітряних сил Народно-визвольної армії.

У травні 2018 року Китай отримав перший Су-35.

У 2019 році Китай почав модифікувати Су-35.

Після модифікації китайська версія Су-35 значно перевершила оригінальну російську версію.
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08.09.2024 02:25 Відповісти
гілка ухилянтів в дії
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08.09.2024 04:44 Відповісти
тепер слуги будуть на пікнік на гвинтокрилах літати.
давайте ще, слуг багато і вони ненажери.
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08.09.2024 07:25 Відповісти
Коли Португалія передає непотрібний мотлох - дякую дякую. США всю війну забезпечує всіма видами зброї, тому що у Європи ні*уя немає. У відповідь - ах ти тварюка гани Томагавки!
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08.09.2024 07:34 Відповісти
 
 