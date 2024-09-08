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Тернопольщина (701) ТЦК (395)

Разбил входную дверь и поранился обломками стекла: На Тернопольщине пьяный мужчина пытался проникнуть в помещение ТЦК

п'яний чоловік намагався проникнути в приміщення ТЦК

В Тернопольской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории ТЦК, вызвал конфликтную ситуацию и пытался проникнуть внутрь административного помещения.

Об этом сообщили в Тернопольском областном ТЦК СП, передает Цензор.НЕТ.

"Вниманию общественности и представителей СМИ! Во избежание социальных обострений, распространения ложной и дескридитирующей информации, информируем о следующем: 07 сентября 2024 года около 20 часов гражданин Х (пользуется отсрочкой от мобилизации) находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пойти на службу в Вооруженные Силы Украины в свой личный агрессивный способ, вопреки установленному Законом порядку", - говорится в сообщении.

Читайте: Неизвестные пытались незаконно проникнуть на территорию объекта Минобороны в Киеве, - городской ТЦК

Как рассказали в ТЦК, мужчина находился на территории Центра комплектования, вызвал конфликтную ситуацию и пытался проникнуть внутрь административного помещения. Он разбил стеклопакет входной двери помещения, как следствие получил колото-резаные раны на руке от разбитого стекла. Ему была оказана первичная медицинская помощь, вызваны врачи и сотрудники полиции.

Отмечается, что работники полиции по данному факту проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры реагирования в отношении нарушителя.

Также смотрите: Представитель ТЦК подрался с женщиной в Одессе: в военкомате говорят, что она напала на их автомобиль. ВИДЕО

Тернопільський обласний ТЦК СП
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Топ комментарии
+21
Новий анекдот від ТЦК.
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08.09.2024 15:27
+19
нічого собі як рвався до ЗСУ.
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08.09.2024 15:23
+16
А кажуть, добровольців не вистачає, оно як в ТЦК ломляться. .
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08.09.2024 15:27
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нічого собі як рвався до ЗСУ.
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08.09.2024 15:23 Ответить
Ультрадоброволець
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08.09.2024 17:11 Ответить
Я не зрозумів: якщо громадянин мав відстрочку від мобілізації, то чому він перебував на території режимного приміщення ТЦК. Якась нестиковка виходить.
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08.09.2024 19:03 Ответить
Отак на фронт пан рвався!
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08.09.2024 15:26 Ответить
Новий анекдот від ТЦК.
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08.09.2024 15:27 Ответить
Ну хоч почуття гумору у них частково збереглося...
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08.09.2024 17:35 Ответить
Ні, там просто найняли піар-команду, щоб ось таку хрень писати і відволікати народ. Буквально день тому на Труха Львів ось таке було
===========

Повістка врятувала життя чоловіку у Львові.

На ВЛК у нього знайшли небезпечну хворобу. А саме ВІЛ.

Навіть не знаю, пощастило йому чи ні🥲

ТРУХА⚡️Львів (https://t.me/+__0zZSAFHsY2N2Iy)
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08.09.2024 18:21 Ответить
А кажуть, добровольців не вистачає, оно як в ТЦК ломляться. .
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08.09.2024 15:27 Ответить
П'яні дуже навіть хочуть служити. У протверезівших це бажання чомусь зникає.
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08.09.2024 17:45 Ответить
Мотивований забагато "взяв на груди" ....
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08.09.2024 15:28 Ответить
Дуже хтів на фронт, а його не пускали, мабуть...
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08.09.2024 15:29 Ответить
Мой односельчанин в 2014-ом так по пьяни два раза в военкомат приходил добровольцем записываться и доказывал что он разведчик,только под градусом забывал что военкомат переехал в соседнее здание а здесь сейчас совбес,так женщины уже не терялись а отвечали ему что все нормально завтра может приходить с вещами.Правда когда получил повестку на трезвую голову то сразу залег в больницу.
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08.09.2024 15:56 Ответить
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08.09.2024 17:41 Ответить
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08.09.2024 15:31 Ответить
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08.09.2024 18:29 Ответить
Хильнув зайву чарку і йому дємони на плечі нашепотіли - "Піди в ЗСУ, піди в ЗСУ! Русня має палати! Двіж тільки починається!! Але чорні сили Люцифєра поставили перед ним непереборну перепону - склопакет вхідних дверей
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08.09.2024 15:31 Ответить
Ну да, ну да...

Сам порізався, сам голову розбив, сам помер і ще 100 пригод в тцк на основі розповідей самого тцк.

Вірю, прям повірив всім серцем
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08.09.2024 15:34 Ответить
Не хвилюйся, зараз з-під дивану вилізуть правдорби і розкажуть все, як було:
Взялі полугодовалого ребьонка на остановці і распялі мальчіка в трусіках на склопакетє акі ісуса.
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08.09.2024 15:44 Ответить
Нам достатньо тупих жартів від.заброньованих героїв як ти
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08.09.2024 15:51 Ответить
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08.09.2024 15:34 Ответить
Терміново хотів на ноль в штурмову бригаду
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08.09.2024 15:35 Ответить
Хотів русню "множити на нуль"
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08.09.2024 15:43 Ответить
ми з чебурашкою, "у которого нет друзей",служити хочемо..
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08.09.2024 15:45 Ответить
- Нет препятствий патриотам!
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08.09.2024 16:27 Ответить
Ні, ні!!! Чолов'яга хотів позачергово "оновити свої дані", та домовитись з воєнкомом (очільником ТЦК) про "благодійний" внесок, щоб про нього всі і назавжди забули, а потім ноги в руки і за Тису! Адже це ж Тернопіль!!! Він очолює 10-ку найбуремніших областей щодо ухилянства та протиправних дій щодо працівників ТЦК. То стріляють, то гранату кинуть...
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08.09.2024 15:59 Ответить
точно,
в луганську такого не твориться..
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08.09.2024 17:07 Ответить
Рембо
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08.09.2024 16:05 Ответить
и%діти не мішки ворчати . нехай відео покажуть як все було насправді
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08.09.2024 16:05 Ответить
Не вірю жодному слову камуфляжних терористів.
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08.09.2024 16:19 Ответить
Що так били людину що навіть двері ним виносили?І це не дивлячись на те що людина має законну відстрочку.Зелена погань в кращих традиціях орків та януковощного беркута вбиває та знущається з українців.Відверто глузуючи та зневажаючи закони нашої держави.
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08.09.2024 16:43 Ответить
не сподобалась йому відстрочка від мобілізації..
перекинув чарочку, .. та хотів на шашлики..
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08.09.2024 17:10 Ответить
В ТЦК всі цілі ?
Бідні патріоти, нізащо страджають від неадекватів.
🤣
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08.09.2024 17:13 Ответить
Та треба було впустити! Чоловʼяга так служити в ЗСУ хотів, а його під три чорти надіслали…
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08.09.2024 17:27 Ответить
У ТЦК зараз піар-команда з'явилася, яка його вибілювати буде. Новина взята з класика - фільму «ДМБ» - тільки там пацан галоперидолу об'ївся, щоб його в армію не взяли, потім із кожною пігулкою зрозумів, що йому дедалі більше й більше хочеться служити.
І побіг вночі, зі своїм уявним другом чебурашкою штурмувати військкомат, щоб його і чебурашку взяли в артилеристи
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08.09.2024 18:27 Ответить
Отакої, людей викрадають, силою везуть в тцк -то це не порушення. А тут дядько сильний сам рветься в тцк -то йому порушення ''шиють''! Може вже оті закони перепишіть-"тцк священна корова ЗЕвлади, її в жодному разі під будь-яким приводом неможна зачіпати''
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08.09.2024 18:36 Ответить
Шановна редакція! Прошу перепровіряти інформацію перед тим як публікувати її. Насправді місцеві розповідають що дану особу незаконно утримували на території ТЦК. І ця особа намагалася визволитися. А ви все перекрутили навпаки
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08.09.2024 20:15 Ответить
 
 