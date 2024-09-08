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Тернопільщина (556) ТЦК та СП (435)

Розбив вхідні двері й поранився уламками скла: На Тернопільщині п’яний чоловік намагався проникнути в приміщення ТЦК

п'яний чоловік намагався проникнути в приміщення ТЦК

У Тернопільській області чоловік у стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи на території ТЦК, спричинив конфліктну ситуацію та намагався проникнути в середину адміністративного приміщення.

Про це повідомили в Тернопільському обласному ТЦК СП, передає Цензор.НЕТ.

"До уваги громадськості та представників ЗМІ! Для уникнення соціальних загострень, поширення неправдивої та дескридитуючої інформації, інформуємо про наступне: 07 вересня 2024 року біля 20 години громадянин Х (користується відстрочкою від мобілізації) перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішив піти на службу в Збройні Сили України у свій особистий агресивний спосіб, всупереч встановленому Законом порядку", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Невідомі намагалися незаконно проникнути на територію об’єкта Міноборони в Києві, - міський ТЦК

Як розповіли в ТЦК, чоловік перебував на території Центру комплектування, спричинив конфліктну ситуацію й намагався проникнути в середину адміністративного приміщення. Він розбив склопакет вхідних дверей приміщення, як наслідок зазнав колото-різаних ран на руці від розбитого скла. Йому була надана первинна медична допомога, викликано лікарів та співробітників поліції.

Зазначається, що працівники поліції за цим фактом проводять перевірку, за результатами якої буде надана правова оцінка та вжито відповідних заходів реагування щодо порушника.

Також дивіться: Представник ТЦК побився з жінкою в Одесі: у військкоматі кажуть, що вона напала на їхню автівку. ВIДЕО

Тернопільський обласний ТЦК СП

Автор: 
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Топ коментарі
+21
Новий анекдот від ТЦК.
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08.09.2024 15:27
+19
нічого собі як рвався до ЗСУ.
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08.09.2024 15:23
+16
А кажуть, добровольців не вистачає, оно як в ТЦК ломляться. .
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08.09.2024 15:27
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нічого собі як рвався до ЗСУ.
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08.09.2024 15:23 Відповісти
Ультрадоброволець
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08.09.2024 17:11 Відповісти
Я не зрозумів: якщо громадянин мав відстрочку від мобілізації, то чому він перебував на території режимного приміщення ТЦК. Якась нестиковка виходить.
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08.09.2024 19:03 Відповісти
Отак на фронт пан рвався!
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08.09.2024 15:26 Відповісти
Новий анекдот від ТЦК.
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08.09.2024 15:27 Відповісти
Ну хоч почуття гумору у них частково збереглося...
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08.09.2024 17:35 Відповісти
Ні, там просто найняли піар-команду, щоб ось таку хрень писати і відволікати народ. Буквально день тому на Труха Львів ось таке було
===========

Повістка врятувала життя чоловіку у Львові.

На ВЛК у нього знайшли небезпечну хворобу. А саме ВІЛ.

Навіть не знаю, пощастило йому чи ні🥲

ТРУХА⚡️Львів (https://t.me/+__0zZSAFHsY2N2Iy)
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08.09.2024 18:21 Відповісти
А кажуть, добровольців не вистачає, оно як в ТЦК ломляться. .
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08.09.2024 15:27 Відповісти
П'яні дуже навіть хочуть служити. У протверезівших це бажання чомусь зникає.
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08.09.2024 17:45 Відповісти
Мотивований забагато "взяв на груди" ....
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08.09.2024 15:28 Відповісти
Дуже хтів на фронт, а його не пускали, мабуть...
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08.09.2024 15:29 Відповісти
Мой односельчанин в 2014-ом так по пьяни два раза в военкомат приходил добровольцем записываться и доказывал что он разведчик,только под градусом забывал что военкомат переехал в соседнее здание а здесь сейчас совбес,так женщины уже не терялись а отвечали ему что все нормально завтра может приходить с вещами.Правда когда получил повестку на трезвую голову то сразу залег в больницу.
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08.09.2024 15:56 Відповісти
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08.09.2024 17:41 Відповісти
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08.09.2024 15:31 Відповісти
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08.09.2024 18:29 Відповісти
Хильнув зайву чарку і йому дємони на плечі нашепотіли - "Піди в ЗСУ, піди в ЗСУ! Русня має палати! Двіж тільки починається!! Але чорні сили Люцифєра поставили перед ним непереборну перепону - склопакет вхідних дверей
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08.09.2024 15:31 Відповісти
Ну да, ну да...

Сам порізався, сам голову розбив, сам помер і ще 100 пригод в тцк на основі розповідей самого тцк.

Вірю, прям повірив всім серцем
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08.09.2024 15:34 Відповісти
Не хвилюйся, зараз з-під дивану вилізуть правдорби і розкажуть все, як було:
Взялі полугодовалого ребьонка на остановці і распялі мальчіка в трусіках на склопакетє акі ісуса.
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08.09.2024 15:44 Відповісти
Нам достатньо тупих жартів від.заброньованих героїв як ти
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08.09.2024 15:51 Відповісти
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08.09.2024 15:34 Відповісти
Терміново хотів на ноль в штурмову бригаду
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08.09.2024 15:35 Відповісти
Хотів русню "множити на нуль"
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08.09.2024 15:43 Відповісти
ми з чебурашкою, "у которого нет друзей",служити хочемо..
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08.09.2024 15:45 Відповісти
- Нет препятствий патриотам!
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08.09.2024 16:27 Відповісти
Ні, ні!!! Чолов'яга хотів позачергово "оновити свої дані", та домовитись з воєнкомом (очільником ТЦК) про "благодійний" внесок, щоб про нього всі і назавжди забули, а потім ноги в руки і за Тису! Адже це ж Тернопіль!!! Він очолює 10-ку найбуремніших областей щодо ухилянства та протиправних дій щодо працівників ТЦК. То стріляють, то гранату кинуть...
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08.09.2024 15:59 Відповісти
точно,
в луганську такого не твориться..
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08.09.2024 17:07 Відповісти
Рембо
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08.09.2024 16:05 Відповісти
и%діти не мішки ворчати . нехай відео покажуть як все було насправді
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08.09.2024 16:05 Відповісти
Не вірю жодному слову камуфляжних терористів.
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08.09.2024 16:19 Відповісти
Що так били людину що навіть двері ним виносили?І це не дивлячись на те що людина має законну відстрочку.Зелена погань в кращих традиціях орків та януковощного беркута вбиває та знущається з українців.Відверто глузуючи та зневажаючи закони нашої держави.
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08.09.2024 16:43 Відповісти
не сподобалась йому відстрочка від мобілізації..
перекинув чарочку, .. та хотів на шашлики..
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08.09.2024 17:10 Відповісти
В ТЦК всі цілі ?
Бідні патріоти, нізащо страджають від неадекватів.
🤣
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08.09.2024 17:13 Відповісти
Та треба було впустити! Чоловʼяга так служити в ЗСУ хотів, а його під три чорти надіслали…
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08.09.2024 17:27 Відповісти
У ТЦК зараз піар-команда з'явилася, яка його вибілювати буде. Новина взята з класика - фільму «ДМБ» - тільки там пацан галоперидолу об'ївся, щоб його в армію не взяли, потім із кожною пігулкою зрозумів, що йому дедалі більше й більше хочеться служити.
І побіг вночі, зі своїм уявним другом чебурашкою штурмувати військкомат, щоб його і чебурашку взяли в артилеристи
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08.09.2024 18:27 Відповісти
Отакої, людей викрадають, силою везуть в тцк -то це не порушення. А тут дядько сильний сам рветься в тцк -то йому порушення ''шиють''! Може вже оті закони перепишіть-"тцк священна корова ЗЕвлади, її в жодному разі під будь-яким приводом неможна зачіпати''
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08.09.2024 18:36 Відповісти
Шановна редакція! Прошу перепровіряти інформацію перед тим як публікувати її. Насправді місцеві розповідають що дану особу незаконно утримували на території ТЦК. І ця особа намагалася визволитися. А ви все перекрутили навпаки
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08.09.2024 20:15 Відповісти
 
 