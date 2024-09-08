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Беларусь (7771) беспилотник (3151) Латвия (1279)

Российским дроном, упавшим в Латвии, мог быть "Шахед", - Беларускі Гаюн

Російським дроном, який упав у Латвії, міг бути «шахед», - Беларускі Гаюн

Дроном, который упал на территории Латвии 7 сентября, вероятно, был российский ударный БпЛА Shahed.

Об этом пишет мониторинговый паблик "Беларускі Гаюн", сообщает Цензор.НЕТ.

Министерство обороны Латвии сообщало, что беспилотник прилетел с территории Беларуси и упал в районе Резекне.

Беларускі Гаюн отмечает, что 7 сентября, около 06:30, в Беларуси был зафиксирован дрон-камикадзе, который летел в районе города Новогрудок. После этого БпЛА исчез с радаров, но, по предварительным данным, он двигался на север.

"Отметим, что расстояние от Новогрудок до Резекне примерно 335 км, при средней скорости в 200 км/ч он мог достичь Резекне уже примерно в 8.30 утра", - пишет Telegram-канал.

Мониторинговая группа не исключает, что в Латвии разбился именно тот Shahed, который пролетал утром возле Новогрудок.

Кроме этого, там отмечают, что около 09:50 вблизи Резекне вертолет воздушных сил Латвии осуществлял патрулирование на границе с Беларусью.

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"Кроме того, напомним, что в ночь с 6-го на 7 сентября авиацию военно-воздушных сил Беларуси заметили и в районе Вилейки на севере страны, что может говорить о том, что до севера Беларуси вчера мог добраться не один, а два Shahed", - пишет паблик.

Напомним, что Минобороны Латвии сообщило, что в субботу, 7 сентября, на востоке страны разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

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Топ комментарии
+11
сколько должно шахедов залететь в страны НАТО чтобы они отдуплились ?
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08.09.2024 22:16
+11
Чекають доки вклепає по школі чи супермаркету?
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08.09.2024 22:18
+9
невизначена кількість. Хіба що таки один шахед роз'*** якусь кірху вісімнадцятого сторіччя. Тоді зберуться і вирішать виділити на відновлення п'ядесят мільйонів євро.
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08.09.2024 22:25
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сколько должно шахедов залететь в страны НАТО чтобы они отдуплились ?
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08.09.2024 22:16 Ответить
невизначена кількість. Хіба що таки один шахед роз'*** якусь кірху вісімнадцятого сторіччя. Тоді зберуться і вирішать виділити на відновлення п'ядесят мільйонів євро.
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08.09.2024 22:25 Ответить
Виділять п'ятдесят мільйонів євро на відновлення справедливості у вигляді *********** ракетою у відповідь!
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08.09.2024 22:35 Ответить
ні, це ескалація.
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08.09.2024 22:56 Ответить
Блукаючии "Шахед"
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08.09.2024 22:17 Ответить
Чекають доки вклепає по школі чи супермаркету?
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08.09.2024 22:18 Ответить
Може бути, значиться так і є
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08.09.2024 22:21 Ответить
З любов'ю з мокшанських просторів
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08.09.2024 23:14 Ответить
Та ви шо? Та невже? Ось прямо таки шахед?
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08.09.2024 22:21 Ответить
Заграють кацапи з Заходом,а Захід закрив очі і мовчить!
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08.09.2024 23:00 Ответить
Захід роздуплиться тоді, коли прилетить по офісам ООН у Вені та Женеві. Та/або штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
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08.09.2024 23:10 Ответить
От і є привід для Литви, Латвії, Польщі, Словаччини та Румунії провести тренування з практичного виявлення та збиття БПЛА У них такого досвіду немає Бо коли кацапи "переступлять через наші тіла" - вони прийдуть до них А вони будуть не готові!
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09.09.2024 01:27 Ответить
 
 