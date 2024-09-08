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Білорусь (7840) безпілотник (3677) Латвія (1291)

Російським дроном, який упав у Латвії, міг бути "шахед", - Беларускі Гаюн

Російським дроном, який упав у Латвії, міг бути «шахед», - Беларускі Гаюн

Дроном, який впав на території Латвії 7 вересня, ймовірно, був російський ударний БпЛА Shahed.

Про це пише моніторинговий паблік "Беларускі Гаюн", повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністерство оборони Латвії повідомляло, що безпілотник прилетів із території Білорусі й упав в районі Резекне.

Беларускі Гаюн зазначає, що 7 вересня, близько 06:30 ранку, в Білорусі було зафіксовано дрон-камікадзе, який летів у районі міста Новогрудок. Після цього БпЛА зник з радарів, але, за попередніми даними, він рухався на північ.

"Зазначимо, що відстань від Новогрудок до Резекне приблизно 335 км, за середньої швидкості у 200 км/год він міг досягнути Резекне вже приблизно о 8.30 ранку", - пише Telegram-канал.

Моніторингова група не виключає, що в Латвії розбився саме той Shahed, який пролітав зранку біля Новогрудок.

Крім цього, там зазначають, що близько 09:50 поблизу Резекне, вертоліт повітряних сил Латвії здійснював патрулювання на кордоні з Білоруссю.

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"Окрім того, нагадаємо, що в ніч з 6-го на 7 вересня авіацію військово-повітряних сил Білорусі помітили і в районі Вілейки на півночі країни, що може говорити про те, що до півночі Білорусі вчора міг дістатися не один, а два Shahed"", - пише паблік.

Нагадаємо, що Міноборони Латвії повідомило, що у суботу, 7 вересня, на сході країни розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

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Топ коментарі
+11
сколько должно шахедов залететь в страны НАТО чтобы они отдуплились ?
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08.09.2024 22:16
+11
Чекають доки вклепає по школі чи супермаркету?
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08.09.2024 22:18
+9
невизначена кількість. Хіба що таки один шахед роз'*** якусь кірху вісімнадцятого сторіччя. Тоді зберуться і вирішать виділити на відновлення п'ядесят мільйонів євро.
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08.09.2024 22:25
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сколько должно шахедов залететь в страны НАТО чтобы они отдуплились ?
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08.09.2024 22:16 Відповісти
невизначена кількість. Хіба що таки один шахед роз'*** якусь кірху вісімнадцятого сторіччя. Тоді зберуться і вирішать виділити на відновлення п'ядесят мільйонів євро.
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08.09.2024 22:25 Відповісти
Виділять п'ятдесят мільйонів євро на відновлення справедливості у вигляді *********** ракетою у відповідь!
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08.09.2024 22:35 Відповісти
ні, це ескалація.
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08.09.2024 22:56 Відповісти
Блукаючии "Шахед"
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08.09.2024 22:17 Відповісти
Чекають доки вклепає по школі чи супермаркету?
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08.09.2024 22:18 Відповісти
Може бути, значиться так і є
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08.09.2024 22:21 Відповісти
З любов'ю з мокшанських просторів
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08.09.2024 23:14 Відповісти
Та ви шо? Та невже? Ось прямо таки шахед?
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08.09.2024 22:21 Відповісти
Заграють кацапи з Заходом,а Захід закрив очі і мовчить!
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08.09.2024 23:00 Відповісти
Захід роздуплиться тоді, коли прилетить по офісам ООН у Вені та Женеві. Та/або штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
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08.09.2024 23:10 Відповісти
От і є привід для Литви, Латвії, Польщі, Словаччини та Румунії провести тренування з практичного виявлення та збиття БПЛА У них такого досвіду немає Бо коли кацапи "переступлять через наші тіла" - вони прийдуть до них А вони будуть не готові!
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09.09.2024 01:27 Відповісти
 
 