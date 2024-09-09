РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12781 посетитель онлайн
Новости
2 937 6
Киев (24766) Попко Сергей (57) Воздушные атаки на Киев (634)

Враг направил ударные БпЛА на Киев несколькими волнами. ПВО уничтожила все дроны на подступах к столице

Сили ППО 9 вересня знищили усі шахеди, які прямували до Київа

В ночь на 9 сентября враг пятый раз с начала сентября атаковал Киев ударными дронами. Тревога в столице длилась более часа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко

"Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были уничтожены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы) на подступах к столице.

Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших", - говорится в сообщении.

Также читайте: В пригороде Киева ПВО работает по "Шахедам", - КГВА
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А як киянам дякувати, щоб Тania Noname з Німеччини була задоволена? Зібратися на мітинг, зібрати підписи, жмакнути щось в "Дії"? А як вона визначила, що кияни "не розуміють, кому вони цим завдячують"? Може це зовсім не "Тania Noname з Німеччини", а якийсь Пєтя Зябликов з Рязані?
показать весь комментарий
09.09.2024 08:50 Ответить
Татьяна, в подразделениях ПВО достаточно киевлян, а ещё киевляне могут видеть как работает ПВО и уж точно лучше вас знают кого благодарить за чистое небо над Киевом. А жители Германии благодарят ВСУ за то, что орки ещё не в Берлине?
показать весь комментарий
09.09.2024 12:03 Ответить
Яскравий приклад вдячності від жителів будинку по вул. Княжий Затон (4)?, де на автівку військового причепили записку з настійливим проханням НЕ паркуватися серед їхніх машинок, бо, відітє лі, раптом її підпалять, то і їхні гандонські корита постраждають.
показать весь комментарий
09.09.2024 07:43 Ответить
Это не "яркий пример благодарности", это обывательское мудачье, которое есть всегда и везде и которому "какая разница", лишь бы лично их никто не трогал. Но достаточно и тех, кто дежурит ночами, чтоб поймать поджигателей.
показать весь комментарий
09.09.2024 12:06 Ответить
Так цим обивателям не прийшло в голову об'єднатися і організувати чергування по ночах. Наступного разу напишуть, що їм ППО заважає, занадто голосно.
показать весь комментарий
09.09.2024 12:46 Ответить
 
 