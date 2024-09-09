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Київ (19130) Попко Сергій (70) Повітряні атаки на Київ (693)

Ворог спрямував ударні БпЛА на Київ кількома хвилями. ППО знищила усі дрони на підступах до столиці

Сили ППО 9 вересня знищили усі шахеди, які прямували до Київа

У ніч на 9 вересня ворог п'яте з початку вересня атакував Київ ударними дронами. тривога у столиці тривала понад годину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко

"Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили) на підступах до столиці.

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В передмісті Києва ППО працює по "Шахедах", - КМВА

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А як киянам дякувати, щоб Тania Noname з Німеччини була задоволена? Зібратися на мітинг, зібрати підписи, жмакнути щось в "Дії"? А як вона визначила, що кияни "не розуміють, кому вони цим завдячують"? Може це зовсім не "Тania Noname з Німеччини", а якийсь Пєтя Зябликов з Рязані?
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09.09.2024 08:50 Відповісти
Татьяна, в подразделениях ПВО достаточно киевлян, а ещё киевляне могут видеть как работает ПВО и уж точно лучше вас знают кого благодарить за чистое небо над Киевом. А жители Германии благодарят ВСУ за то, что орки ещё не в Берлине?
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09.09.2024 12:03 Відповісти
Яскравий приклад вдячності від жителів будинку по вул. Княжий Затон (4)?, де на автівку військового причепили записку з настійливим проханням НЕ паркуватися серед їхніх машинок, бо, відітє лі, раптом її підпалять, то і їхні гандонські корита постраждають.
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09.09.2024 07:43 Відповісти
Это не "яркий пример благодарности", это обывательское мудачье, которое есть всегда и везде и которому "какая разница", лишь бы лично их никто не трогал. Но достаточно и тех, кто дежурит ночами, чтоб поймать поджигателей.
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09.09.2024 12:06 Відповісти
Так цим обивателям не прийшло в голову об'єднатися і організувати чергування по ночах. Наступного разу напишуть, що їм ППО заважає, занадто голосно.
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09.09.2024 12:46 Відповісти
 
 