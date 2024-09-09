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безпілотник (3677) Київ (19122) ППО (2928)

В передмісті Києва ППО працює по "Шахедах", - КМВА

На околицях Києва працює ППО (фото ілюстративне)

В ніч на 9 вересня росіяни атакують Київ "Шахедами", в передмісті столиці працює ППО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал КМВА.

"В передмісті столиці працює ППО! Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Раншіе адміністрація попереджала про загрозу БпЛА для Києва.

Як повідомлялось раніше, пізно ввечері неділі, 8 вересня, окупанти запустили ударні безпілотники з північного напрямку.

Читайте: Російським дроном, який упав у Латвії, міг бути "шахед", - Беларускі Гаюн

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https://us.yahoo.com/news/outgunned-outnumbered-ukraine-military-struggling-040119731.html
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09.09.2024 01:47 Відповісти
☢️ Україна може розпочати виробництво власної ядерної зброї, як в свій час Ізраїль - Олег Рибачук, екс-віцепрем'єр (https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-oleg-ribachuk-yakshcho-ukrainu-zalishat-bez-viboru-mi-mozhemo-pristupiti-do-viroblennya-vlasnoi-yadernoi-zbroi-chimos-nagaduyuchi-izrail) з питань європейської інтеграції

Таке може статись у разі, якщо Україну залишать без вибору і в результаті російської агресії ми переконаємося в тому, що насправді Захід і НАТО неспроможні виконати свої зобов'язання.
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09.09.2024 08:14 Відповісти
Україна не повинна відмовлятися від ядерної зброї, і реалізувати цей план зараз неможливо.
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09.09.2024 22:10 Відповісти
 
 