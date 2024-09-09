В передмісті Києва ППО працює по "Шахедах", - КМВА
В ніч на 9 вересня росіяни атакують Київ "Шахедами", в передмісті столиці працює ППО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал КМВА.
"В передмісті столиці працює ППО! Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.
Раншіе адміністрація попереджала про загрозу БпЛА для Києва.
Як повідомлялось раніше, пізно ввечері неділі, 8 вересня, окупанти запустили ударні безпілотники з північного напрямку.
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https://us.yahoo.com/news/outgunned-outnumbered-ukraine-military-struggling-040119731.html
Таке може статись у разі, якщо Україну залишать без вибору і в результаті російської агресії ми переконаємося в тому, що насправді Захід і НАТО неспроможні виконати свої зобов'язання.