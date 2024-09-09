В передмісті Києва ППО працює по "Шахедах", - КМВА

В ніч на 9 вересня росіяни атакують Київ "Шахедами", в передмісті столиці працює ППО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал КМВА.

"В передмісті столиці працює ППО! Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Раншіе адміністрація попереджала про загрозу БпЛА для Києва.

Як повідомлялось раніше, пізно ввечері неділі, 8 вересня, окупанти запустили ударні безпілотники з північного напрямку.

Читайте: Російським дроном, який упав у Латвії, міг бути "шахед", - Беларускі Гаюн