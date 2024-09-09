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беспилотник (3151) Киев (24766) ПВО (2494)

В пригороде Киева ПВО работает по "Шахедам", - КГВА

На околицях Києва працює ППО (фото ілюстративне)

В ночь на 9 сентября россияне атакуют Киев "Шахедами", в перемести столицы работает ПВО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал КГВА.

"В пригороде столицы работает ПВО! Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Ранее администрация предупреждала об угрозе БпЛА для Киева.

Как сообщалось ранее, поздно вечером воскресенья, 8 сентября, оккупанты запустили ударные беспилотники с северного направления.

Также читайте: Российским дроном, упавшим в Латвии, мог быть "Шахед", - Беларускі Гаюн
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Якщо допомога НАТО не буде своєчасною, наслідки будуть катастрофічними.
https://us.yahoo.com/news/outgunned-outnumbered-ukraine-military-struggling-040119731.html
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09.09.2024 01:47 Ответить
☢️ Україна може розпочати виробництво власної ядерної зброї, як в свій час Ізраїль - Олег Рибачук, екс-віцепрем'єр (https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-oleg-ribachuk-yakshcho-ukrainu-zalishat-bez-viboru-mi-mozhemo-pristupiti-do-viroblennya-vlasnoi-yadernoi-zbroi-chimos-nagaduyuchi-izrail) з питань європейської інтеграції

Таке може статись у разі, якщо Україну залишать без вибору і в результаті російської агресії ми переконаємося в тому, що насправді Захід і НАТО неспроможні виконати свої зобов'язання.
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09.09.2024 08:14 Ответить
Україна не повинна відмовлятися від ядерної зброї, і реалізувати цей план зараз неможливо.
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09.09.2024 22:10 Ответить
 
 