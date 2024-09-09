В пригороде Киева ПВО работает по "Шахедам", - КГВА
В ночь на 9 сентября россияне атакуют Киев "Шахедами", в перемести столицы работает ПВО.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал КГВА.
"В пригороде столицы работает ПВО! Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
Ранее администрация предупреждала об угрозе БпЛА для Киева.
Как сообщалось ранее, поздно вечером воскресенья, 8 сентября, оккупанты запустили ударные беспилотники с северного направления.
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https://us.yahoo.com/news/outgunned-outnumbered-ukraine-military-struggling-040119731.html
Таке може статись у разі, якщо Україну залишать без вибору і в результаті російської агресії ми переконаємося в тому, що насправді Захід і НАТО неспроможні виконати свої зобов'язання.