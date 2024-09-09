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армия РФ (18050) Генштаб ВС (5779) ликвидация (3140) уничтожение (6253)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 626 410 человек (+1150 за сутки), 8639 танков, 17 830 артсистем, 16 906 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 626 410 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 626410 (+1150) человек,

танков - 8639 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 16906 (+9) ед,

артиллерийских систем - 17830 (+26) ед,

РСЗО - 1180 (+0) ед,

средства ППО - 942 (+0) ед,

самолетов - 368 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14897 (+33),

крылатые ракеты - 2588 (+0),

корабли - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 24262 (+44) ед,

специальная техника - 3049 (+2)

Также смотрите: Российского солдата бойцы Нацгвардии ликвидировали прямо на автобусной остановке, в населенном пункте Михайловка, на Донетчине. ВИДЕО

Знищення армії РФ за 8 вересня
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Топ комментарии
+16
Минув 3855 день москальсько-української війни.
85 одиниць техніки та 1150! чумардосів за день.
Сукупна арта перевалита за 19 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 626 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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09.09.2024 08:44
+13
можно листа написати в МО рф, щоб не затягували з ремонтом техніки та відновленням із зберігання, і вимагати ближче її підтягували до ЛБЗ.
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09.09.2024 07:54
+11
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09.09.2024 09:01
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Правила форума Совет форумчан
Ворог змінив тактику з застосування техніки та піхоти і це дає результати в зменшенні кількості втрат. Треба і нам щось змінювати, бо останні місяці результат бойової роботи не вражає, мягко кажучи.
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09.09.2024 07:36 Ответить
Міняй
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09.09.2024 07:37 Ответить
На це є військове керівництво та офіцерський склад ЗСУ. Тільки сліпий не бачить, що в оперативно- тактичному плані ми не на висоті. Вчора здали Водяне, що далі - Курахове та Угледар ?
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09.09.2024 07:42 Ответить
Це ти в оперативно-тактичному плані не на висоті, бо ніхєра з свого дивана не бачиш. А на якому рівні військове керівництво та офіцерський склад ЗСУ - хєр зна. Окрім скигліїв типу тебе - всі просто мовчать. Якщо порівнювати з березнем 2022 року - то в нас генії стратегії в військовому керівництві.

Але ж ти волієш рахувати втрачені села, а не рахувати звільнені обласні центри.

Слухай, рахуй про себе, а? Я розумію, це прохання для тебе заважке. Але ж ти своє зрадойобство, будь-ласка, засунь собі в дупу. И ЗАВАЛИ ХЛЄБАЛО. Вцмоктав?
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09.09.2024 10:58 Ответить
можно листа написати в МО рф, щоб не затягували з ремонтом техніки та відновленням із зберігання, і вимагати ближче її підтягували до ЛБЗ.
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09.09.2024 07:54 Ответить
Яка нах тактика. В кацапів вже дефіцит броні, особливо танчиків.
Проблема в тому, що в нас вони теж потрохи закінчуються. Все своє вигребли, а союзники дають по 3 штуки на квартал...
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09.09.2024 08:01 Ответить
Орки при наступі зробили ставку на КАБи, дрони, артилерію та малі мобільні піхотні групи. І це проходить. Ось як розірвати цей ланцюг ?
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09.09.2024 08:27 Ответить
Цього ланцюга не існує, його не потрібно розривати.
КАБи то лише намагання компенсувати істотне зменшення кількості далекобійної арти великих калібрів та ракет до РСЗО. Бо Смерчі зараз випускають по 1÷3 ракети і фсьо! А не кладуть пакетами за раз, як ще рік тому.
Та й КАБи не надовго, бо носіїв у рашистів не багато і вони не вічні. Зараз їх відігнали більш як на 300 км. І кожен цей км наближає капремонт літака.
Тож не здіймайте паніку та Зраду Зрадську.
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09.09.2024 08:40 Ответить
Ніякої паніки немає. А є військові мапи в динаміці. Задайтесь питанням, якщо у орків колись крім іншого була і бронетехника, і РСЗВ з повним комплектом, то чому тоді трималась лінія оборони на Донбасі, а зараз ні ?
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09.09.2024 08:52 Ответить
Ваше б питання та переадресувати гімно-командувачу особисто.
Бо некомплект мотивованої лінійної піхоти- то його парафія та "пАтужнА пАбЄда".
У 2022÷23 мотивований мобрезерв був, а як сказав "штурмовик" тернопільського тцк: "так я п'янючий, а хто ж зараз адекватний в армію піде?".
"Ілітні" ж частини чудово почуваються в тилу у якості тікток-війська й вже третій не поспішають займати реальні окопи.
Ця "вдала" мобполітика й лишила спешки/вопи порожніми.
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09.09.2024 09:40 Ответить
Це тільки дебіл типу тебе вважатиме, що у повномасштабній війні от кацапи виснажуються, а ЗСУ прямо як свіжесенькі огірочки - прям завтра в "потужний" контрнаступ. Танки ж вибил - гойда штурмувати кацапів!!!

Подивись на себе - ти скиглиш в інтернетах замість того, аби добровольцем, вмотивованим і оснащеним за власний кошт, піти в штурмову піхоту.
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09.09.2024 11:02 Ответить
Поки нульовий ефект від отриманих F-16. Як летіли КАБи, так і летять.
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09.09.2024 08:35 Ответить
ефект буде тоді, коли будемо мати дані від своїх ДРЛО, і коли нададуть АІМ-120С8. Як тільки "приземляться" перші Су-34, так зразк і КАБи стануть рідкісним явищем.
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09.09.2024 08:52 Ответить
Я так розумію, що особисто ти, як тільки з мамки виліз, то одразу і навчився строчити дебільні пости в інтернетах? Не жрав за мамчин рахунок 18 років, не пішов на службу до товариша майора, не отримав наказ хєрню постити?
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09.09.2024 11:03 Ответить
Минув 3855 день москальсько-української війни.
85 одиниць техніки та 1150! чумардосів за день.
Сукупна арта перевалита за 19 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 626 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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09.09.2024 08:44 Ответить
Махач Кала
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09.09.2024 09:03 Ответить
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09.09.2024 09:04 Ответить
Не займайся приписками наземка 84 од.
і недописками ППО (яка тобі дає 85) на сьогодні 942
Осінь почали 940, а потім по одиниці 6-го і 7-го
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09.09.2024 09:44 Ответить
Дякую що контроюєте )) Зір підводить, можу помилятись.
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09.09.2024 10:13 Ответить
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09.09.2024 09:01 Ответить
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09.09.2024 12:54 Ответить
росіян вмотивовують евакуйовуватись. Діє.
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09.09.2024 09:09 Ответить
😄
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09.09.2024 09:50 Ответить
Перші 10 тис чумардосів у вересні - Махачкала 20-те за населенням місто на болотах і ми тут надовго, до наступного (Тольяті) 42 тис
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09.09.2024 10:06 Ответить
Може і так бути, а може, для підняття настрою, пан зайде якийсь район чи область засрашки, ближчу статистично... Диви - мурманська область - 656 тис. кацапів. "лише" 30к до неї...
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09.09.2024 11:07 Ответить
 
 