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армія рф (16209) Генштаб ЗС (6080) ліквідація (3524) знищення (6569)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 626 410 осіб (+1150 за добу), 8639 танків, 17 830 артсистем, 16 906 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 626 410 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 626410 (+1150) осіб,

танків  ‒ 8639 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 16906 (+9) од,

артилерійських систем  – 17830 (+26) од,

РСЗВ  – 1180 (+0) од,

засоби ППО ‒ 942 (+0) од,

літаків  – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 14897 (+33),

крилаті ракети ‒ 2588 (+0),

кораблі ‒ 28 (+0) од.,

підводні човни  - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24262 (+44) од,

спеціальна техніка  ‒ 3049 (+2)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російського солдата бійці Нацгвардії ліквідували прямо на автобусній зупинці у населеному пункті Михайлівка на Донеччині. ВIДЕО

Знищення армії РФ за 8 вересня

Автор: 
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Топ коментарі
+16
Минув 3855 день москальсько-української війни.
85 одиниць техніки та 1150! чумардосів за день.
Сукупна арта перевалита за 19 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 626 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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09.09.2024 08:44
+13
можно листа написати в МО рф, щоб не затягували з ремонтом техніки та відновленням із зберігання, і вимагати ближче її підтягували до ЛБЗ.
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09.09.2024 07:54
+11
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09.09.2024 09:01
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Ворог змінив тактику з застосування техніки та піхоти і це дає результати в зменшенні кількості втрат. Треба і нам щось змінювати, бо останні місяці результат бойової роботи не вражає, мягко кажучи.
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09.09.2024 07:36 Відповісти
Міняй
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09.09.2024 07:37 Відповісти
На це є військове керівництво та офіцерський склад ЗСУ. Тільки сліпий не бачить, що в оперативно- тактичному плані ми не на висоті. Вчора здали Водяне, що далі - Курахове та Угледар ?
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09.09.2024 07:42 Відповісти
Це ти в оперативно-тактичному плані не на висоті, бо ніхєра з свого дивана не бачиш. А на якому рівні військове керівництво та офіцерський склад ЗСУ - хєр зна. Окрім скигліїв типу тебе - всі просто мовчать. Якщо порівнювати з березнем 2022 року - то в нас генії стратегії в військовому керівництві.

Але ж ти волієш рахувати втрачені села, а не рахувати звільнені обласні центри.

Слухай, рахуй про себе, а? Я розумію, це прохання для тебе заважке. Але ж ти своє зрадойобство, будь-ласка, засунь собі в дупу. И ЗАВАЛИ ХЛЄБАЛО. Вцмоктав?
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09.09.2024 10:58 Відповісти
можно листа написати в МО рф, щоб не затягували з ремонтом техніки та відновленням із зберігання, і вимагати ближче її підтягували до ЛБЗ.
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09.09.2024 07:54 Відповісти
Яка нах тактика. В кацапів вже дефіцит броні, особливо танчиків.
Проблема в тому, що в нас вони теж потрохи закінчуються. Все своє вигребли, а союзники дають по 3 штуки на квартал...
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09.09.2024 08:01 Відповісти
Орки при наступі зробили ставку на КАБи, дрони, артилерію та малі мобільні піхотні групи. І це проходить. Ось як розірвати цей ланцюг ?
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09.09.2024 08:27 Відповісти
Цього ланцюга не існує, його не потрібно розривати.
КАБи то лише намагання компенсувати істотне зменшення кількості далекобійної арти великих калібрів та ракет до РСЗО. Бо Смерчі зараз випускають по 1÷3 ракети і фсьо! А не кладуть пакетами за раз, як ще рік тому.
Та й КАБи не надовго, бо носіїв у рашистів не багато і вони не вічні. Зараз їх відігнали більш як на 300 км. І кожен цей км наближає капремонт літака.
Тож не здіймайте паніку та Зраду Зрадську.
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09.09.2024 08:40 Відповісти
Ніякої паніки немає. А є військові мапи в динаміці. Задайтесь питанням, якщо у орків колись крім іншого була і бронетехника, і РСЗВ з повним комплектом, то чому тоді трималась лінія оборони на Донбасі, а зараз ні ?
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09.09.2024 08:52 Відповісти
Ваше б питання та переадресувати гімно-командувачу особисто.
Бо некомплект мотивованої лінійної піхоти- то його парафія та "пАтужнА пАбЄда".
У 2022÷23 мотивований мобрезерв був, а як сказав "штурмовик" тернопільського тцк: "так я п'янючий, а хто ж зараз адекватний в армію піде?".
"Ілітні" ж частини чудово почуваються в тилу у якості тікток-війська й вже третій не поспішають займати реальні окопи.
Ця "вдала" мобполітика й лишила спешки/вопи порожніми.
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09.09.2024 09:40 Відповісти
Це тільки дебіл типу тебе вважатиме, що у повномасштабній війні от кацапи виснажуються, а ЗСУ прямо як свіжесенькі огірочки - прям завтра в "потужний" контрнаступ. Танки ж вибил - гойда штурмувати кацапів!!!

Подивись на себе - ти скиглиш в інтернетах замість того, аби добровольцем, вмотивованим і оснащеним за власний кошт, піти в штурмову піхоту.
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09.09.2024 11:02 Відповісти
Поки нульовий ефект від отриманих F-16. Як летіли КАБи, так і летять.
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09.09.2024 08:35 Відповісти
ефект буде тоді, коли будемо мати дані від своїх ДРЛО, і коли нададуть АІМ-120С8. Як тільки "приземляться" перші Су-34, так зразк і КАБи стануть рідкісним явищем.
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09.09.2024 08:52 Відповісти
Я так розумію, що особисто ти, як тільки з мамки виліз, то одразу і навчився строчити дебільні пости в інтернетах? Не жрав за мамчин рахунок 18 років, не пішов на службу до товариша майора, не отримав наказ хєрню постити?
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09.09.2024 11:03 Відповісти
Минув 3855 день москальсько-української війни.
85 одиниць техніки та 1150! чумардосів за день.
Сукупна арта перевалита за 19 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 626 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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09.09.2024 08:44 Відповісти
Махач Кала
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09.09.2024 09:03 Відповісти
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09.09.2024 09:04 Відповісти
Не займайся приписками наземка 84 од.
і недописками ППО (яка тобі дає 85) на сьогодні 942
Осінь почали 940, а потім по одиниці 6-го і 7-го
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09.09.2024 09:44 Відповісти
Дякую що контроюєте )) Зір підводить, можу помилятись.
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09.09.2024 10:13 Відповісти
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09.09.2024 09:01 Відповісти
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09.09.2024 12:54 Відповісти
росіян вмотивовують евакуйовуватись. Діє.
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09.09.2024 09:09 Відповісти
😄
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09.09.2024 09:50 Відповісти
Перші 10 тис чумардосів у вересні - Махачкала 20-те за населенням місто на болотах і ми тут надовго, до наступного (Тольяті) 42 тис
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09.09.2024 10:06 Відповісти
Може і так бути, а може, для підняття настрою, пан зайде якийсь район чи область засрашки, ближчу статистично... Диви - мурманська область - 656 тис. кацапів. "лише" 30к до неї...
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09.09.2024 11:07 Відповісти
 
 