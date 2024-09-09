Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 626 410 осіб (+1150 за добу), 8639 танків, 17 830 артсистем, 16 906 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 626 410 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 626410 (+1150) осіб,
танків ‒ 8639 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 16906 (+9) од,
артилерійських систем – 17830 (+26) од,
РСЗВ – 1180 (+0) од,
засоби ППО ‒ 942 (+0) од,
літаків – 368 (+0) од,
гелікоптерів – 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14897 (+33),
крилаті ракети ‒ 2588 (+0),
кораблі ‒ 28 (+0) од.,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 24262 (+44) од,
спеціальна техніка ‒ 3049 (+2)
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Будь ласка, зачекайте...
Але ж ти волієш рахувати втрачені села, а не рахувати звільнені обласні центри.
Слухай, рахуй про себе, а? Я розумію, це прохання для тебе заважке. Але ж ти своє зрадойобство, будь-ласка, засунь собі в дупу. И ЗАВАЛИ ХЛЄБАЛО. Вцмоктав?
Проблема в тому, що в нас вони теж потрохи закінчуються. Все своє вигребли, а союзники дають по 3 штуки на квартал...
КАБи то лише намагання компенсувати істотне зменшення кількості далекобійної арти великих калібрів та ракет до РСЗО. Бо Смерчі зараз випускають по 1÷3 ракети і фсьо! А не кладуть пакетами за раз, як ще рік тому.
Та й КАБи не надовго, бо носіїв у рашистів не багато і вони не вічні. Зараз їх відігнали більш як на 300 км. І кожен цей км наближає капремонт літака.
Тож не здіймайте паніку та Зраду Зрадську.
Бо некомплект мотивованої лінійної піхоти- то його парафія та "пАтужнА пАбЄда".
У 2022÷23 мотивований мобрезерв був, а як сказав "штурмовик" тернопільського тцк: "так я п'янючий, а хто ж зараз адекватний в армію піде?".
"Ілітні" ж частини чудово почуваються в тилу у якості тікток-війська й вже третій не поспішають займати реальні окопи.
Ця "вдала" мобполітика й лишила спешки/вопи порожніми.
Подивись на себе - ти скиглиш в інтернетах замість того, аби добровольцем, вмотивованим і оснащеним за власний кошт, піти в штурмову піхоту.
85 одиниць техніки та 1150! чумардосів за день.
Сукупна арта перевалита за 19 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 626 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
і недописками ППО (яка тобі дає 85) на сьогодні 942
Осінь почали 940, а потім по одиниці 6-го і 7-го