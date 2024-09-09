Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 626 410 осіб (+1150 за добу), 8639 танків, 17 830 артсистем, 16 906 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 626 410 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 626410 (+1150) осіб,

танків ‒ 8639 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 16906 (+9) од,

артилерійських систем – 17830 (+26) од,

РСЗВ – 1180 (+0) од,

засоби ППО ‒ 942 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14897 (+33),

крилаті ракети ‒ 2588 (+0),

кораблі ‒ 28 (+0) од.,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24262 (+44) од,

спеціальна техніка ‒ 3049 (+2)

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